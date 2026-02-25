ความหวังดับวูบ...เครื่องบินพยาบาลตกในอินเดีย คนไข้-บุคลากรแพทย์ เสียชีวิตยกลำ 7 ราย

สลด เครื่องบินพยาบาลตกกลางป่าลึก บนภูเขาอินเดีย บีบหัวใจครอบครัวยืมเงินเป็นแสน เช่าเครื่องบินหวังส่งผู้ป่วยหนักไปรักษา สุดท้ายดับยกลำ 7 ศพ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินพยาบาลตก ในพื้นที่ภูเขาห่างไกลของเขตชาตรา รัฐฌารขัณฑ์ ทางตะวันออกของอินเดีย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตยกลำ 7 ศพ ทั้งผู้ป่วย ครอบครัว ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ และนักบิน
รายงานระบุว่า เครื่องบินรุ่น Beechcraft C90 ของสายการบินเรดเบิร์ด (Redbird Airways) ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องบินพยาบาล อยู่ระหว่างนำตัวผู้ป่วยที่มีบาดแผลเผาไหม้รุนแรง เดินทางจากเมืองรางจี เมืองหลวงของรัฐฌารขัณฑ์ มุ่งหน้าไปยังกรุงนิวเดลี เพื่อรับการรักษา
ตามแถลงการณ์ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งอินเดีย (DGCA) เครื่องบินพยาบาลออกเดินทางจากสนามบินในเมืองรางจี เมื่อเวลา 19.11 น. ตามเวลาท้องถิ่น จากนั้นในเวลา 19.34 น. นักบินได้รายงานต่อศูนย์ควบคุม ขอเปลี่ยนเส้นทางการบินเนื่องจากสภาพอากาศ ก่อนที่เรดาห์ของเครื่องบินจะหายไป
ด้านผู้อำนวยการสนามบินรางจี ระบุว่า ในขณะเกิดเหตุ พื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับลมแรง ฝนตกหนัก และพายุฝนฟ้าคะนอง แม้ว่าสภาพอากาศเลวร้ายจะเป็นสาเหตุหลักที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด แต่สาเหตุที่แน่ชัดยังคงต้องรอการสอบสวนเพิ่มเติมจากสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศ (AAIB)
ขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยมีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากภูมิประเทศที่อันตราย จุดที่เครื่องบินตกอยู่ลึกเข้าไปในเทือกเขา ปกคลุมด้วยต้นไม้หนาแน่น โดยไม่มีเส้นทางถนนเข้าถึง กู้ภัยต้องเดินเท้าเกือบ 2 ชั่วโมงในความมืด ฝ่าสายฝนเข้าไปถึงที่เกิดเหตุ น่าเศร้าที่ไม่มีผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียว
โศกนาฏกรรมครั้งนี้ยิ่งน่าสลดใจมากขึ้น เมื่อทราบว่าผู้ป่วยชายรายดังกล่าว ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จนมีแผลไหม้รุนแรงกว่า 60% ของร่างกาย แม้ครอบครัวจะมีฐานะไม่ดีนัก แต่เพื่อส่งตัวเขาไปยังโรงพยาบาลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่ดีกว่า ครอบครัวจึงเที่ยวกู้ยืมเงินจากญาติและเพื่อนฝูง รวบรวมเงินได้ 800,000 รูปี (ราว 273,000 บาท) เพื่อเช่าเครื่องบินพยาบาล แต่การเดินทางที่เต็มไปด้วยความหวังของครอบครัวนี้ กลับจบลงด้วยโศกนาฏกรรม
เหตุการณ์เครื่องบินพยาบาลตกในครั้งนี้ นำมาซึ่งความกังวลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย ของสถาบันฝึกอบรมของสายการบินเรดเบิร์ดอีกครั้ง หลังพบปัญหาเกี่ยวกับการบินเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ต่อมาทางสายการบินแถลงว่า เครื่องบินลำที่เกิดเหตุนั้นไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ กับตัวเครื่อง และนักบินก็เป็นผู้มีประสบการณ์
ทั้งนี้ เบื้องต้นทาง AAIB ได้เข้ามาตรวจสอบที่สำนักงานของสายการบินแล้ว พร้อมตรวจยึดเอกสารจำนวนหนึ่งกลับไปด้วย ขณะที่ทางหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยทางการบิน ของสายการบินเรดเบิร์ด ยอมรับว่า ครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่างช็อกกับความสูญเสีย และพวกตนเองก็ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกตนกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตคนอยู่
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, Economic Times