รู้จัก พระศรัณย์ หลวงพี่จากคลิปไวรัลหาบ้านให้น้องแมว ทำสีกาหลุดโฟกัส ล่าสุดเผยข่าวดี

           รู้จัก พระศรัณย์ หลวงพี่จากคลิปไวรัลอุ้มลูกแมวหาบ้าน แห่เข้าชมทะลุ 2.7 ล้านวิว ทำชาวเน็ตหลุดโฟกัสจนเมนต์พลาด ล่าสุด เผยข่าวดี แมวทุกตัวมีบ้านใหม่แล้ว

พระศรัณย์ พระหล่อ
ภาพจาก  TikTok @phra_saran  

           กลายเป็นภาพที่กำลังเป็นไวรัล กรณีพระรูปหนึ่งโพสต์คลิปกำลังอุ้มลูกแมว 5 ตัว ซึ่งเป็นลูกของแมวจร โดยประกาศหาบ้านให้น้องแมว 5 หลัง พร้อมย้ายวันที่ 15 มีนาคม 2569 ที่วัดโพธิ์คู่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

           ปรากฏว่าคลิปนี้มียอดเข้าชมกว่า 2.7 ล้านครั้ง โดยมีชาวเน็ตโดยเฉพาะสาว ๆ ให้ความสนใจอยากรับเลี้ยงไม่น้อย จนบางรายอาจเกิดความสับสน ไปคอมเมนต์ข้อความไว้ว่า "สีส้มที่ไม่มีลาย มีบ้านยังคะ" ทำเอาหลวงพี่ต้องคอมเมนต์ตอบกลับว่า "อาตมาอยู่กุฏิครับ"

พระศรัณย์ พระหล่อ
ภาพจาก  TikTok @phra_saran   

           สำหรับช่องดังกล่าวใช้ชื่อช่องว่า TikTok @phra_saran โดยหลวงพี่ในคลิปคือ พระศรัณย์ สนฺตมโน จากวัดโพธิ์รัตนาราม (วัดโพธิ์คู่) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งบวชมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 และจำพรรษามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

           ล่าสุด พระศรัณย์ เผยข่าวดีว่า แมวคอกนี้มีโยมจองหมดแล้ว พร้อมกล่าวอนุโมทนาสาธุกับโยมทุกคนที่มีจิตใจดี อยากรับเลี้ยงแมววัดและแมวจรในครั้งนี้

พระศรัณย์ พระหล่อ

พระศรัณย์ พระหล่อ

พระศรัณย์ พระหล่อ

พระศรัณย์ พระหล่อ

พระศรัณย์ พระหล่อ

พระศรัณย์ พระหล่อ

พระศรัณย์ พระหล่อ
ภาพจาก  TikTok @phra_saran  



พระศรัณย์ พระหล่อ
ภาพจาก  TikTok @phra_saran  

พระศรัณย์ พระหล่อ
ภาพจาก  TikTok @phra_saran  

พระศรัณย์ พระหล่อ
ภาพจาก  TikTok @phra_saran  

พระศรัณย์ พระหล่อ
ภาพจาก  TikTok @phra_saran  


