รู้จัก พระศรัณย์ หลวงพี่จากคลิปไวรัลหาบ้านให้น้องแมว ทำสีกาหลุดโฟกัส ล่าสุดเผยข่าวดี

รู้จัก พระศรัณย์ หลวงพี่จากคลิปไวรัลอุ้มลูกแมวหาบ้าน แห่เข้าชมทะลุ 2.7 ล้านวิว ทำชาวเน็ตหลุดโฟกัสจนเมนต์พลาด ล่าสุด เผยข่าวดี แมวทุกตัวมีบ้านใหม่แล้ว
ภาพจาก TikTok @phra_saran
กลายเป็นภาพที่กำลังเป็นไวรัล กรณีพระรูปหนึ่งโพสต์คลิปกำลังอุ้มลูกแมว 5 ตัว ซึ่งเป็นลูกของแมวจร โดยประกาศหาบ้านให้น้องแมว 5 หลัง พร้อมย้ายวันที่ 15 มีนาคม 2569 ที่วัดโพธิ์คู่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ปรากฏว่าคลิปนี้มียอดเข้าชมกว่า 2.7 ล้านครั้ง โดยมีชาวเน็ตโดยเฉพาะสาว ๆ ให้ความสนใจอยากรับเลี้ยงไม่น้อย จนบางรายอาจเกิดความสับสน ไปคอมเมนต์ข้อความไว้ว่า "สีส้มที่ไม่มีลาย มีบ้านยังคะ" ทำเอาหลวงพี่ต้องคอมเมนต์ตอบกลับว่า "อาตมาอยู่กุฏิครับ"
ภาพจาก TikTok @phra_saran
สำหรับช่องดังกล่าวใช้ชื่อช่องว่า TikTok @phra_saran โดยหลวงพี่ในคลิปคือ พระศรัณย์ สนฺตมโน จากวัดโพธิ์รัตนาราม (วัดโพธิ์คู่) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งบวชมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 และจำพรรษามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ล่าสุด พระศรัณย์ เผยข่าวดีว่า แมวคอกนี้มีโยมจองหมดแล้ว พร้อมกล่าวอนุโมทนาสาธุกับโยมทุกคนที่มีจิตใจดี อยากรับเลี้ยงแมววัดและแมวจรในครั้งนี้
