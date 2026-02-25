MEA รื้อถอนเสาไฟฟ้า-สายสื่อสาร บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 ระยะทาง 1.4 กม. หลังเปลี่ยนเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมคืนสภาพทางเท้า ปัจจุบันทำสายไฟฟ้าใต้ดินแล้ว 105.3 กม. ตั้งเป้า 317.3 กม. ภายในปี 2575 เสริมความมั่นคงพลังงานกรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21.30 น. นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายรณชัย เรืองยุทธ และ นายราเชนทร์ อันเวช รองผู้ว่าการ MEA และคณะผู้บริหาร MEA ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานรื้อถอนเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า และสายสื่อสาร ในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 บริเวณหน้าศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และคืนสภาพทางเท้าถาวรให้แก่ประชาชนในพื้นที่
สำหรับการดำเนินงานบนถนนประชาราษฎร์สาย 2 มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 1.4 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ท่าเรือบางโพ ถึงถนนประชาชื่น โดย MEA ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2564 และสามารถเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟฟ้าเป็นสายใต้ดินแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2568 ซึ่งการลงพื้นที่ในค่ำคืนนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในช่วงสุดท้ายของการทำงานก่อนการปิดโครงการ
ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ MEA ที่นำเครื่องมืออุปกรณ์มาเร่งรื้อถอนเสาไฟฟ้าออก พร้อมระดมทั้งบุคลากรทั้ง 4 เขต ได้แก่ MEA เขตสามเสน MEA เขตวัดเลียบ MEA เขตบางใหญ่ และ MEA เขตธนบุรี โดย MEA วางแผนให้การรื้อถอนเสาและสายทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในคืนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และจะดำเนินการคืนสภาพทางเท้าถาวรทันที เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่รื้อถอนออกไปจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ในภาพรวมของการดำเนินงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ปัจจุบัน MEA สามารถดำเนินการสำเร็จไปแล้วรวมระยะทาง 105.3 กิโลเมตร โดยในปี 2569 MEA ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการเพิ่มเติมอีก 39.9 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้มีระยะทางสะสมรวมเป็น 145.2 กิโลเมตร ทั้งนี้ MEA ยังคงเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายรวม 317.3 กิโลเมตร ภายในปี 2575 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ตามวิสัยทัศน์ พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
