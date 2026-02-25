ศาลสั่งยึดทรัพย์ บิ๊กโจ๊ก-ภรรยา 476,318 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน ปมเส้นเงินพันเว็บพนัน

ศาลแพ่งสั่งริบเงิน บิ๊กโจ๊ก และภรรยา 476,318 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน หลังพบเส้นทางเงินโยงบัญชีม้าพัวพันเว็บพนันออนไลน์ ไม่สามารถแจงที่มาได้
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายงานว่า ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้ยึดเงิน พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ นางศิรินัดดา หักพาล ภรรยา ตกเป็นของแผ่นดิน หลังตรวจพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับคดีเว็บพนันออนไลน์และความผิดฐานฟอกเงิน โดยพบว่ามีการใช้บัญชีผู้อื่นโอนเงินชำระเบี้ยประกันชีวิต ก่อนมีการเวนคืนเป็นเงินเข้าบัญชี ซึ่งศาลเห็นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และผู้คัดค้านไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาได้ชัดเจน จึงสั่งริบทรัพย์ จำนวน 476,318 บาท พร้อมดอกผลตามกฎหมายฟอกเงิน
ศาลแพ่งมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ให้ยึดเงิน 476,318 บาท ของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ และภรรยา ตกเป็นของแผ่นดิน ตามคำร้องของพนักงานอัยการคดีพิเศษ ซึ่งยื่นตามขั้นตอนกฎหมายฟอกเงิน
ศาลพิจารณาพยานหลักฐานพบว่า พ.ต.ท. คริษฐ์ ปริยะเกตุ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ช่วยใกล้ชิดของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ใช้บัญชีบุคคลอื่นโอนเงินชำระเบี้ยประกันชีวิตให้บิ๊กโจ๊กและภรรยา โดยบัญชีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันและฟอกเงิน และมีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก
ต่อมา เมื่อมีการเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทประกันได้โอนเงิน 476,318 บาท เข้าบัญชีของทั้งสอง ศาลเห็นว่าเงินดังกล่าวเชื่อมโยงกับความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน และผู้คัดค้านไม่สามารถพิสูจน์แยกได้ว่าส่วนใดเป็นเงินสุจริต
จึงมีคำสั่งให้ริบเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
