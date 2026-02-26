HILIGHT
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต. ผลการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต 396 คน

 
            ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต. ผลการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต 396 คน คอนเฟิร์ม กทม. พรรคประชาชน กวาดเรียบ ส่องรายชื่อทั้งหมดได้เลย 


ประกาศสิ้นสภาพพรรคการเมือง

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ความว่า...

          ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 และคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป นั้น

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2520 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 396 คน 

           โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น สส. แบบแบ่งเขต แยกตามจังหวัดและเขตเลือกตั้ง ที่นี่ [คลิก] 

ราชกิจจานุเบกษา



ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา 


 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต. ผลการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต 396 คน โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:23:56
