ม. ดัง รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา คนโฟกัสค่าจ้าง 6,500 ถามนี่เงินเดือนหรือเงินทอน

คณะครุศาสตร์ ม. ดัง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ให้เงินเดือน 6,500 ทำคนเมนต์สนั่น อึ้ง นั่นเงินเดือนหรือเงินทอน แซวให้มาทำงานเอาสังคม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jobsth หางานราชการ
บางคนยังเสนอว่าหากงบประมาณมีแค่นี้จริง ๆ แทนที่จะจ้าง 5 คน ในอัตราคนละ 6,500 บาท ให้ปรับลดเหลือจ้างแค่ 2 คน แต่ให้เงินเดือนสัก 15,000 บาท จะดีกว่าหรือไม่ เพราะนอกจากจะประหยัดงบประมาณลงนิดหน่อย ฝั่งลูกจ้างก็จะได้รับค่าจ้างที่สมเหตุสมผลมากขึ้นด้วย
โดยคอมเมนต์จากชาวเน็ต เช่น
เป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ขณะนี้ เมื่อล่าสุด (25 กุมภาพันธ์ 2569) เพจ Jobsth หางานราชการ โพสต์ภาพประกาศรับสมัครงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จ.ยะลา ที่รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา 5 อัตรา ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
อย่างไรก็ตาม จุดที่ดึงโฟกัสก็คืออัตราเงินเดือน 6,500 บาท งานนี้จึงทำให้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น โดยส่วนใหญ่มองว่าเงินเดือนเท่านี้น้อยเกินไปหรือไม่ เมื่อเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบัน แทบจะเป็นเรตย้อนยุคไปแบบหลายสิบปีทีเดียว
ขณะที่หลาย ๆ คนชี้ว่า อาชีพอื่น ๆ อย่าง รปภ. แม่บ้าน หรือแม้กระทั่งไปเป็นไรเดอร์ ยังน่าจะได้มากกว่านี้
- เงินเดือนแบบวินเทจ ย้อนยุคไปสมัย 30-40 ปีที่แล้ว
- เท่าเงินเดือนพ่อเราสมัย 30 ปีที่แล้ว
- เงินเดือนย้อนยุคหรา
- เหมาะสำหรับคนบ้านรวย แต่อยากทำงานเอาสังคม
- นั่นเงินเดือนหรือเงินทอน
- อันนี้เงินเดือนใช่ไหมครับ ไม่ใช่เงินทอนนะ
- มาเอาสังคม ไม่เน้นเงินเดือน 555