โบกมือลาร้านอาหารญี่ปุ่นดังย่านสาทร เปิดใจหลัง 7 ปี เผยสาเหตุที่จำต้องปิด

โบกมือลา ร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าดัง ปิดกิจการหลังเปิดมา 7 ปี นักชิมสุดเสียดาย รสชาติ-คุณภาพดี จนยกเป็นขุมทรัพย์ย่านสาทร เผยสาเหตุที่ต้องปิด ชี้พิกัดเชฟไปไหน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Moridon X Izakaya
เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารในดวงใจ ที่หลายคนยกให้เป็นขุมทรัพย์ย่านสาทรเลยทีเดียว สำหรับร้านอาหารญี่ปุ่น โมริด้ง (Moridon) ในสาทร ซอย 11 อย่างไรก็ตาม เหล่านักชิมทั้งหลายต่างเศร้าใจ เมื่อต้องบอกลาร้านอาหารโปรดอีกครั้ง
โดยวานนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2569) เฟซบุ๊ก Moridon X Izakaya ได้โพสต์ภาพป้ายร้าน ที่ปิดให้บริการแล้ว พร้อมระบุว่า "Last service Done. Thank you so much for everyone. See you in the next chapter ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เคยมีประสบการณ์ร่วมกันกับทางร้านมาตลอด 7 ปี และหวังว่าจะมีโอกาสได้พบเจอกันอีกในสถานที่แห่งใหม่นะครับขอบคุณครับ"
พร้อมกันนั้นยังเผยภาพบรรยากาศภายในร้าน พร้อมเปิดใจว่า "จากวันที่ 1 ถึงวันสุดท้าย ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเวียนมานะครับ เราเดินทางมาไกลมากจนถึงวันนี้รวมแล้ว 7 ปี 8 เดือนพอดี ตั้งแต่ร้านเปิดวันแรก 26 มิถุนายน 2018 จนวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2026 หวังว่าเราจะได้พบกันอีกในอีกรูปแบบของเรา ขอบคุณครับ"
ทั้งนี้ ทางเพจ เพื่อนไม่คบ ได้เข้าไปรีวิวการใช้บริการร้านอาหารนี้ในวันสุดท้าย ซึ่งทางเจ้าของร้านเผยว่า สาเหตุที่จำเป็นต้องปิดร้าน ส่วนหนึ่งมาจากอาการป่วย ที่ตัวเขาเป็นโรคหมอนรองกระดูก ไม่สามารถยืนนาน ๆ ได้ และก็อยากจะมีเวลาให้ลูกมากขึ้น โดยจากนี้จะย้ายไปขายบะหมี่เกี๊ยวกุ้งฮ่องกง ที่กาญจนาภิเษก หมู่บ้านสุขสันต์ 5
