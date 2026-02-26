HILIGHT
นักร้องสาวเกาหลีเต้นโชว์ทหาร กลายเป็นไวรัลร้อน แต่ละท่าทำตาลุก คนวิจารณ์เดือด


           ดราม่าสนั่น นักร้องสาวเกาหลีเต้นโชว์ทหาร ลีลาแต่ละท่าทำตกตะลึงจนตาลุก กลายเป็นไวรัลร้อน คนวิจารณ์เดือด

นักร้องเกาหลี
ภาพจาก Instagram godggul 

           วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Soha มีคลิปวิดีโอของนักร้องสาวเกาหลีใต้รายหนึ่งกลายเป็นไวรัลร้อน และก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ หลังจากเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอโชว์การแสดงสร้างความบันเทิงให้กับเหล่าทหารแบบใกล้ชิด ในชุดเซ็กซี่กระโปรงสั้น และแต่ละท่วงท่าลีลาของเธอนั้น เรียกเสียงฮือฮาและสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนจำนวนมาก 

           นักร้องสาวรายนี้ใช้ชื่อบนโซเชียลมีเดียว่า godggul โดยบนอินสตาแกรมของเธอมีผู้ติดตามมากกว่า 101,000 ฟอลโลเว่อร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางแพลตฟอร์ม Threads แสดงให้เห็นว่า มีกลุ่มทหารรวมตัวกันอยู่มากกว่าหลายสิบชีวิต ในขณะที่นักร้องสาวปรากฏตัวในชุดเสื้อครอปสีขาวและกระโปรงสั้นเป็นพิเศษ พร้อมกับรองเท้าส้นสูง เธอทำการแสดงตรงหน้ากลุ่มทหาร โดยไม่มีเวทีหรืออะไรมากั้นแบ่งแยกผู้ชม 

           แต่ที่น่าตกใจก็คือ นักร้องสาวลงไปนอนเต้นท่าเซ็กซี่ยั่วยวนสะบัดก้นที่พื้น ก่อนจะจบด้วยท่าโก่งสะโพกยกบั้นท้ายหันไปทางเหล่าทหาร ทำให้พวกเขาต่างส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างคึกคัก และโห่ร้องแสดงความตื่นเต้น ก่อนที่จะพากันปรบมือให้เสียงดังสนั่น และหลังจากจบการแสดง นักร้องสาวก็เข้าไปทักทายจับมือกับทหาร ทำให้พวกเขาต่างแห่กันเข้ามารุมจับมือเธอ 

นักร้องเกาหลี
ภาพจาก Threads @godggul

นักร้องเกาหลี
ภาพจาก Threads @godggul

นักร้องเกาหลี
ภาพจาก Threads @godggul

นักร้องเกาหลี
ภาพจาก Threads @godggul

นักร้องเกาหลี
ภาพจาก Threads @godggul


          ในคลิปวิดีโอของนักร้องสาวรายนี้ เธอเขียนข้อความแคปชั่นแบบขำขันว่า "ไม่มีเวทีก็โอเคอยู่ แต่การดูสด ๆ จากแถวหน้าแบบนี้ มันโอเคจริง ๆ ใช่ไหม

          ต่อมา คลิปวิดีโอการแสดงสุดแปลกตานี้ ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่ชั่วโมงมีผู้เข้าไปดูมากกว่า 4.5 ล้านครั้ง อย่างไรก็ตาม มีผู้เข้าไปแสดงความไม่พอใจเป็นจำนวนมาก หลายคนกล่าววิจารณ์ว่าเป็นการแสดงที่ดูไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะท่าเต้นที่ดูเปิดเผยและส่อไปทางเพศอย่างชัดเจน จนเกิดเป็นคำถามว่า "ทำไมถึงอนุญาตให้มีการแสดงเช่นนี้ในการชุมชนของทหาร"

นักร้องเกาหลี
ภาพจาก Instagram godggul 

นักร้องเกาหลี
ภาพจาก Instagram godggul 

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha




