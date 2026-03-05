ชายป่วยสโตรกในปั๊ม ถูก ตร. ใส่กุญแจมือ รวบไปโรงพักนาทีวิกฤต อ้างคิดว่าแค่เมา

หนุ่มป่วยสโตรก ล้มขอความช่วยเหลือในปั๊ม ถูกตำรวจใส่กุญแจมือรวบไปโรงพักอ้างนึกว่าเมา เมียใจสลายชี้หากส่งหมอเร็วกว่านี้อาการอาจไม่โคม่า
กลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคม เมื่อครอบครัวของชายวัย 42 ปี เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับเพจสายไหมต้องรอด หลังชายคนดังกล่าวเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองตีบขณะขับรถ แต่กลับถูกเข้าใจว่าเมา และถูกใส่กุญแจมือพาตัวไปโรงพัก ก่อนจะถูกนำส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมา
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ป่วยคือ นายธีระมิตร อายุ 42 ปี ซึ่งมีอาชีพรับจ้างขนผลไม้ส่งพ่อค้าที่ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 03.00 น. นายธีระมิตรขับรถกระบะออกจากบ้านเพื่อไปรับมะม่วงที่จังหวัดพิจิตร แต่ระหว่างทางเริ่มมีอาการผิดปกติ จึงพยายามขับรถเข้าไปจอดพักในปั๊มน้ำมันดังกล่าว
จากภาพกล้องวงจรปิดพบว่า รถกระบะของนายธีระมิตรขับเข้ามาในปั๊มและจอดอยู่บริเวณหนึ่งประมาณ 10 นาที ก่อนจะค่อย ๆ ประคองรถเข้ามาด้านในปั๊มและจอดหน้าร้านสะดวกซื้อ แต่จังหวะหนึ่งรถได้พุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในปั๊มจนได้รับความเสียหาย หลังจากนั้น นายธีระมิตร ลงจากรถและล้มลงกับพื้น พร้อมพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ แต่คนในบริเวณดังกล่าวกลับเข้าใจว่าเป็นอาการของคนเมา จึงโทร. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
ต่อมาเวลา 03.51 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ ก่อนจะเข้าควบคุมตัวนายธีระมิตร โดยมีการใส่กุญแจมือและนำตัวขึ้นท้ายรถกระบะไปยังสถานีตำรวจภูธรบางปะหัน กระทั่งเวลาประมาณ 04.27 น. จึงเดินทางถึงโรงพัก
ด้านภรรยาของผู้ป่วย คือ นางชรินรัตน์ อายุ 39 ปี เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ก่อนเกิดเหตุสามียังคุยกันตามปกติ และไม่มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด เมื่อได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดจึงรู้สึกสงสัยว่าทำไมไม่มีใครสังเกตอาการของสามี ทั้งที่เห็นชัดว่าปากเบี้ยว ล้มลงกับพื้น และยังมีอาการปัสสาวะราด ซึ่งเป็นลักษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มองว่าถ้าสามีได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลเร็วกว่านี้ อาจไม่ทำให้อาการรุนแรงถึงขั้นนี้ เวลาที่เสียไปอาจเป็นช่วงเวลาสำคัญของการรักษา
ขณะที่ พันตำรวจเอก เอกราช อุ่นเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบเหตุการณ์พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมาย โดยเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าผู้ขับขี่ไม่สามารถตอบชื่อ-สกุลของตัวเองได้ และมีอาการคล้ายคนเมา จึงต้องควบคุมตัวเพื่อป้องกันการเกิดอันตราย และนำตัวไปตรวจสอบที่โรงพักก่อน
ส่วนกรณีการใช้กุญแจมือนั้น เป็นไปตามระเบียบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถูกควบคุมตัวกระโดดลงจากรถหรือเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง โดยเมื่อไปถึงโรงพักและพบความผิดปกติ เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
ทั้งนี้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทั้งหมด ก่อนจะพิจารณาขั้นตอนต่อไป ขณะที่ครอบครัวของผู้ป่วยยังคงติดใจคำชี้แจงดังกล่าว และยืนยันว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3, เรื่องเล่าเช้านี้
