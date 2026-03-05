HILIGHT
สงสัยมานาน เสาหน้าเซเว่นฯ มีไว้ทำอะไร ชาวเน็ตช่วยไขคำตอบแล้ว ที่แท้สำคัญกว่าที่คิด

 
            คนโพสต์ถาม เสาหน้าเซเว่นฯ มีไว้ทำอะไร ชาวเน็ตเข้ามาช่วยเฉลยหน้าที่จริง ที่แท้แล้วสร้างเพื่อช่วยด้านความปลอดภัย
 
เสาหน้าเซเว่นมีไว้ทำอะไร
ภาพจาก jointstar / Shutterstock.com

            กลายเป็นอีกหนึ่งคำถามชวนสงสัยบนโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 4 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพเสาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อชื่อดังอย่าง เซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมข้อความว่า "สงสัยไหม เสานี้หน้าเซเว่นมีไว้ทำอะไร สงสัยจริง ๆ ใครเป็นพนักงานบ้าง"

            จากภาพจะเห็นว่าเสาดังกล่าวเป็นเสาทรงกระบอกสีขาว ขนาดค่อนข้างใหญ่ ปักยึดติดกับพื้นหน้าร้าน โดยบริเวณด้านบนมีแผ่นเหล็กโค้งสีเหลือง ซึ่งมักติดตั้งอยู่ตามแนวหน้าร้านหรือบริเวณทางเดินหน้ากระจก

เสาหน้าเซเว่นมีไว้ทำอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอก ชีวิตอิสระ

            หลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมช่วยอธิบายถึงหน้าที่ของเสาลักษณะนี้ โดยหลายคนระบุว่า เสาดังกล่าวมีไว้ป้องกันรถพุ่งชนเข้ามาในร้าน เนื่องจากร้านสะดวกซื้อจำนวนมากตั้งอยู่ติดกับลานจอดรถ หากเกิดเหตุรถพุ่งเข้ามา เสาจะช่วยรับแรงกระแทกก่อนถึงตัวอาคารหรือกระจกหน้าร้าน

            ขณะเดียวกันบางคอมเมนต์ยังแชร์ประสบการณ์ส่วนตัว โดยมีผู้ใช้รายหนึ่งบอกว่า เคยทำงานที่ร้านแต่ไม่เคยถามว่ามีไว้ทำไม จนกระทั่งครั้งหนึ่งเสานี้ช่วยชีวิตไว้ได้ เพราะมีรถพุ่งเข้ามาแล้วเสารับแรงไว้ก่อน ทำให้รถไม่ชนเข้ามาในร้าน 

เสาหน้าเซเว่นมีไว้ทำอะไร

เสาหน้าเซเว่นมีไว้ทำอะไร

เสาหน้าเซเว่นมีไว้ทำอะไร

เสาหน้าเซเว่นมีไว้ทำอะไร

เสาหน้าเซเว่นมีไว้ทำอะไร

เสาหน้าเซเว่นมีไว้ทำอะไร

อัปเดตล่าสุด 5 มีนาคม 2569
