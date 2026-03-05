HILIGHT
เตรียมรับมือ เตือนพายุฤดูร้อนถล่มไทยตอนบน เปิดรายชื่อ 40 จังหวัดเสี่ยงเจอฝน

          กรมอุตุฯ ประกาศเตือนพายุฤดูร้อนถล่มไทยตอนบน เช็กพิกัด 40 จังหวัดเสี่ยงฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
พยากรณ์อากาศ

          วันที่ 5 มีนาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคกลาง จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว ส่งผลให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และอ่าวไทยตอนบน

          ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศร้อนไว้ด้วย

          สำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากลมฝ่ายตะวันตกและลมตะวันออกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

          ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อน

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้


ภาคเหนือ

          อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

          - อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส
          - อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส
          - ลมใต้ ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง

          ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

          - อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส
          - อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
          - ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภาคกลาง


          อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงกับลูกเห็บตกบางแห่ง

          ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี และสระบุรี

          - อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส
          - อุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียส
          - ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภาคตะวันออก


          อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

          ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด

          - อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส
          - อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส

          - ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
          - ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก


          มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

          ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส

          - อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส
          - อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

          ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
          ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

          ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
          ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก


          มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

          ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูล

          - อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส
          - อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส

          ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
          ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล


          อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

          - อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส
          - อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

          ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

