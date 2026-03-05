HILIGHT
ชี้ช่องรวย หนุ่มรับจ๊อบวันหยุดยาว บริการให้อาหารแมวถึงบ้าน รายได้สุดปัง 7 แสน !

          เผยประสบการณ์ชี้ช่องรวย หนุ่มรับจ๊อบวันหยุดยาว บริการพิเศษให้อาหารแมวถึงบ้าน สร้างรายได้งามมากกว่า 7 แสน
ให้อาหารแมว
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 3 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวของชายหนุ่มรายหนึ่งในประเทศจีน ที่กำลังเป็นกระแสถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากเขาออกมาเปิดเผยช่องทางการหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุดยาวเมื่อเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา ด้วยการบริการให้อาหารแมว จนทำให้สามารถสร้างรายได้เข้ากระเป๋าได้หลายแสน 

          หวนฉง ชายวัย 34 ปี อาศัยในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เขาทำงานเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งเชี่ยวชาญด้านบริการให้อาหารแมวแบบถึงบ้านมานานถึง 9 ปี โดยลูกค้าจะเรียกใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของงาน มาจากลูกค้าที่เดินทางกลับบ้านเกิดในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ส่วนอีกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นกลุ่มลูกค้าที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเวลาอื่น ซึ่งลูกค้าของเขาหลายคนกลับมาใช้บริการซ้ำทุกปี 

ให้อาหารแมว
ภาพจาก Weibo
          จนกระทั่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ดูเหมือนว่าหน้าที่ของเขาจะเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ ตลอดระยะเวลากว่า 20 วันก่อนและหลังช่วงวันหยุดยาว เขาและเพื่อนพนักงานอีก 4 คน ได้ตระเวนออกไปให้บริการดูแลสัตว์เลี้ยงของเจ้าของที่เดินทางกลับบ้านเกิด หรือไปต่างพื้นที่ ทีมของเขาได้บริการให้อาหารแมวถึงบ้านไปประมาณ 2,000 ออร์เดอร์ เฉพาะแค่ในส่วนของหวนฉง เขาให้บริการไปมากถึง 1,000 ออร์เดอร์

          ในช่วงเวลานั้นหวนฉงจะออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 03.00 น. และทำงานจนถึง 22.00-23.00 น. เฉลี่ยแล้วเขามีเวลานอนเพียงแค่ 3-4 ชั่วโมง โดยในวันที่ยุ่งที่สุด เขารับงานมากถึง 55 ออร์เดอร์ แต่ละออร์เดอร์จะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที บริการของเขาไม่เพียงแค่ให้อาหารน้องแมวที่อยู่ตามลำพัง แต่ยังรวมถึงการทำความสะอาดกระบะทราย เติมอาหารและน้ำ เช็กสุขภาพแมวเบื้องต้น รวมทั้งตรวจสอบหน้าต่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า และทิ้งขยะ นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมพิเศษอื่น ๆ เช่น การให้ยาหรือการตัดเล็บ ซึ่งจะเป็นบริการฟรีหากได้รับคำขอที่สมเหตุสมผล

ให้อาหารแมว

ให้อาหารแมว
ภาพจาก Weibo

          ส่วนค่าบริการนั้น หวนฉงยังคงอัตราเท่าเดิมมาตลอด 9 ปี สำหรับเขตเจียติ้ง ค่าบริการจะอยู่ที่ครั้งละ 60-80 หยวน (ราว 270-360 บาท) ส่วนในเขตพื้นที่อื่น ๆ ของเซี่ยงไฮ้ จะคิดครั้งละ 100 หยวน (ราว 460 บาท) ส่วนบ้านที่อยู่ห่างออกไปหรือมีแมวหลายตัว จะคิดค่าบริการครั้งละ 200 หยวน (ราว 915 บาท) สำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ ลำพังแค่บริการให้อาหารแมวถึงบ้านสามารถสร้างรายได้มากกว่า 160,000 หยวน (ราว 730,000 บาท)
 
  
          หลังจากเรื่องราวเกี่ยวกับบริการนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ผู้คนจำนวนมากต่างเห็นด้วยว่าเป็นบริการที่ได้รับความนิยมมากจริง ๆ โดยกล่าวทำนองว่า "การทิ้งแมวไว้ในบ้านตามลำพังในช่วงวันหยุดยาวเป็นเรื่องที่ลำบากใจมาก แต่การที่มีบริการนี้ช่วยให้สบายใจขึ้นเยอะเลย"   

ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post 

ขอบคุณภาพจาก Weibo 

