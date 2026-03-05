HILIGHT
ช็อก พัก รร. ที่จีน เจอชายแปลกหน้าซ่อนอยู่ ผวาจนต้องย้ายห้อง ตำรวจดูคลิปยังอึ้ง


          ช็อก คนไทยพัก รร. ในจีน กลับเข้าห้องเจอคนแปลกหน้าซ่อนอยู่ โผล่จากข้างเตียง อึ้งเป็น พนง. แอบเข้ามา ผวาจนต้องย้ายด่วน ให้ตำรวจดูคลิปยังอึ้ง 


โรงแรมจีน
ภาพจาก TikTok @tyatida


          เป็นเรื่องช็อกที่ถูกพูดถึงกันมากขณะนี้ กรณีผู้ใช้ TikTok @tyatida ออกมาเผยคลิปเข้าพักโรงแรมที่จีน แต่กลับเจอชายแปลกหน้าแอบอยู่ในห้อง โดยซ่อนอยู่ตรงซอกข้างเตียง ถามก็ไม่บอกว่าเป็นใคร โดยมีการระบุข้อความว่า "วัน ๆ พันกว่าเรื่อง เกิดแต่กับบ้านกู"

          เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ครอบครัวเจ้าของโพสต์ ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ด้วยกัน และเข้าพักที่โรงแรมบริเวณถนนหนานจิง ซึ่งมีคนไทยมากันเยอะมาก อย่างไรก็ตาม ตอนแวะกลัมาห้องพัก กลับเจอใครไม่รู้อยู่ในห้อง ซึ่งตอนแรกไม่ทันสังเกตเพราะผ้าห่มบัง อยากถามว่า "ความปลอดภัยอยู่ที่ไหน"

โรงแรมจีน
ภาพจาก TikTok @tyatida

          จากคลิปพบว่าขณะที่พ่อเจ้าของโพสต์อยู่บนเตียง จู่ ๆ ก็มีชายแปลกหน้าโผล่ออกมาจากซองข้างเตียง ก่อนจะพูดภาษาจีน ตีมึนเหมือนจะเข้าผิดห้อง ขณะที่คนในห้องต่างช็อกหนัก แต่เมื่อพยายามจะถามชายคนนี้ว่า "คุณเป็นใคร" เจ้าตัวก็ไม่ยอมตอบ ขนาดถามผ่านโปรแกรมแปลภาษา ก็ยังทำเป็นไม่รู้เรื่อง 

          เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงที่พวกเธอแวะเข้าห้องพักมาเก็บของ เข้าห้องน้ำ ซึ่งตอนแรกพ่อก็ไม่เห็น เพราะมีผ้าห่มบังอยู่ข้าง ๆ เตียง จนพ่อจะดึงผ้าห่มมาห่มนอน จึงเจอว่ามีคนแอบอยู่

          ระหว่างนั้นทางครอบครัวคนไทยได้ให้คนไปแจ้งที่ล็อบบี้ พร้อมคุยกันด้วยความตกใจ ย้ำว่าพวกตนล็อกห้องแล้ว ชายคนนี้มาได้ไง โดยมีการคาดเดาว่าเป็นพนักงานโรงแรมแอบเข้ามาหรือไม่ 


โรงแรมจีน
ภาพจาก TikTok @tyatida

โรงแรมจีน
ภาพจาก TikTok @tyatida




          จากนั้นทางเจ้าของโพสต์ได้ลงคลิปอัปเดต พบว่าชายคนดังกล่าวเป็นพนักงานจริง ๆ เพราะหลังจากย้ายห้องแล้ว ตอนแม่ออกไปซื้อน้ำ แม่ตนก็ยังเจออีกฝ่ายที่ก้มหัวแล้วบอกขอโทษ ทางที่พักพยายามเข้ามาเจรจา ว่าจะเอายังไงก็ให้บอก

          ต่อมา ทางครอบครัวได้ย้ายที่พักเพื่อความปลอดภัย โดยได้รับเงินคืนจากที่พักแล้ว พร้อมกันนั้นตัดสินใจเข้าแจ้งความ ซึ่งตอนเปิดคลิปให้ตำรวจดู ทุกคนยืนอึ้งไปเลย ทั้งนี้ ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการไวมาก รวมถึงขอบคุณผู้คนใน TikTok ที่มาช่วยเป็นล่ามให้ ตอนนี้ครอบครัวโล่งใจมาก

          ส่วนในเรื่องคดีความ ทางครอบครัวมีคอนแท็กกับทางตำรวจแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะส่งอัปเดตให้ดูอีกครั้งว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 

โรงแรมจีน
ภาพจาก TikTok @tyatida

โรงแรมจีน
ภาพจาก TikTok @tyatida

โรงแรมจีน
ภาพจาก TikTok @tyatida




