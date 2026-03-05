HILIGHT
สาวงอนขั้นสุด ลงไปนั่งปรี๊ดกลางสี่แยก หนุ่มโร่ง้อทันควัน ทำรถต้องหักหลบวุ่น


          ไวรัล หญิงสาวงอนหนัก ถึงขั้นนั่งกลางสี่แยกไฟแดง ฝ่ายชายรีบจอดรถวิ่งเข้ามาง้อ ทำรถที่สัญจรผ่านต้องหักหลบกันวุ่น หวิดเกิดอุบัติเหตุ


          กลายเป็นคลิปที่ชวนตกใจไม่น้อย กรณีวันที่ 5 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้ เผยคลิปเหตุการณ์ที่หญิงสาวรายหนึ่งนั่งอยู่กลางถนน บริเวณสี่แยกไฟแดง ท่ามกลางรถที่กำลังสัญจรผ่านไปมา ณ สี่แยกคีรี-อ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยแคปชั่นว่า "จะงอนกันก็ดูสถานที่หน่อย มันอันตราย"

          จากคลิปเผยให้เห็นหญิงสาวนั่งอยู่กลางถนน ก่อนโมโหจะขว้างปารองเท้าของตัวเองออกไป ขณะที่แฟนหนุ่มรีบร้อนจนถึงขั้นจอดรถทิ้งไว้กลางถนนอีกฝั่งหนึ่ง แล้ววิ่งเข้ามาหา พยายามเดินเข้าไปง้อและปลอบใจ แต่ดูเหมือนสถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้น  

          เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการจราจรที่ยังคงวิ่งผ่านสี่แยกอย่างต่อเนื่อง รถหลายคันที่ขับผ่านต้องชะลอความเร็วและหักหลบ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีช่วงหนึ่งที่รองเท้าที่เธอขว้างรองเท้าออกไปกระเด็นไปโดนผู้ขี่รถรายหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ สร้างความตกใจให้กับผู้ที่ผ่านไปมา

          หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก บางส่วนมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เสี่ยงอันตราย เพราะสี่แยกดังกล่าวมีรถผ่านค่อนข้างเยอะ โดยมีคนหนึ่งระบุว่า "แยกนี้เราผ่านอาทิตย์ละ 3-5 ครั้ง รถเยอะมาก บางช่วงรถขับเร็วด้วย"

          ขณะเดียวกันก็มีคอมเมนต์เชิงแซวปนขำ เช่น ก็เอาซะ 4 แยกไฟแดงเลย บ้างก็มองว่า อาจจะเป็นการถ่าย MV หรือเปล่า ขณะที่บางรายเมนต์ว่า ดังเลยทีนี้ มาเห็นคลิปตัวเอง งอนกว่าเก่าอีก 

สาวงอนขั้นสุด ลงไปนั่งปรี๊ดกลางสี่แยก หนุ่มโร่ง้อทันควัน ทำรถต้องหักหลบวุ่น อัปเดตล่าสุด 5 มีนาคม 2569 เวลา 15:37:35 2,088 อ่าน
Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย