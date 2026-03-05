HILIGHT
พ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยวแต่งงานใหม่ จับลูก ๆ แต่งด้วย สัมพันธ์ยุ่งเหยิง ถ้ามีลูกจะเรียกยังไง

 
          งานวิวาห์ประหลาด พ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยวแต่งงานใหม่ จับลูกชาย-ลูกสาวแต่งงานด้วย ความสัมพันธ์สุดยุ่งเหยิง ถ้ามีลูกเกิดมาจะเรียกพวกเขาว่าอะไร 

แต่งงานแบบนี้ ลูกจะเรียกว่าอะไร ?
ภาพจาก Douyin 

          วันที่ 4 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Seehua เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพเหตุการณ์สุดแปลกตาเกิดขึ้นที่งานแต่งงานแห่งหนึ่งในประเทศจีน  เมื่อสามีภรรยาคู่หนึ่งได้จัดการให้ลูกชายและลูกสาวของพวกเขาแต่งงานกันเอง หลังจากที่สามีภรรยาคู่นี้เพิ่งแต่งงานกันไปเมื่อ 3 ปีก่อน จึงจุดประกายให้เกิดประเด็นที่ถกเถียงร้อนแรงบนสังคมออนไลน์ เกิดเป็นคำถามขึ้นว่า "หากมีลูกที่เกิดมาจะเรียกพวกเขาว่าอย่างไร ?"

          เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองหัวเป่ย มณฑลอานฮุย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า ชายและหญิงคู่หนึ่งเป็นพ่อและแม่เลี้ยงเดี่ยว หลังจากแยกทางกับอดีตภรรยาและอดีตสามีของตน ก็ได้มาพบรักและแต่งงานใหม่อยู่ด้วยกัน ทั้งสองครอบครัวมารวมกันเป็นครอบครัวเดียวอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่น แต่ปรากฏว่าหลังจากผ่านไป 3 ปี คู่สามีภรรยาคู่นี้ตัดสินใจให้ลูกชายและลูกสาว ที่เป็นลูกติดของตัวเองแต่งงานกัน  

แต่งงานแบบนี้ ลูกจะเรียกว่าอะไร ?
ภาพจาก Douyin 

          โดยคู่สามีภรรยาเผยว่า ลูก ๆ ของพวกเขาอายุใกล้เคียงกัน ต่างปรับตัวเข้าหากันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ขาดความรักที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกัน ทั้งสองจึงเข้าใจกันและกันได้ดี อีกทั้งทั้งพ่อและแม่ของทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างราบรื่น เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาพิจารณาเห็นว่าลูก ๆ ทั้งสองคนต่างยังคงเป็นโสด ไม่มีคู่ครองในชีวิต จึงเกิดความคิดที่จะให้ลูก ๆ ได้ลงเอยกัน 

          "เด็กสองคนนี้ ไม่ได้เป็นพี่น้องร่วมสายเลือด แต่เข้ากันได้ดี ทำไมไม่ลองให้พวกเขารักกันดูล่ะ ?" 

แต่งงานแบบนี้ ลูกจะเรียกว่าอะไร ?
ภาพจาก Douyin 

          จากนั้น คู่สามีภรรยายังได้รู้เรื่องที่น่าดีใจว่า ลูกชายและลูกสาวของพวกเขาต่างก็แอบชอบกันอยู่แล้ว โดยความรักของทั้งสองก็ค่อย ๆ เบ่งบานภายใต้สายสัมพันธ์ครอบครัว ไม่มีความอึดอัดของการนัดเดตแบบไม่รู้จักกันมาก่อน หรือความลำบากในการปรับตัว ทั้งสองรู้จักกันดี และเข้ากันได้ทันทีอย่างน่าทึ่ง  

          ในที่สุดครอบครัวนี้ก็ได้จัดงานแต่งงานขึ้น โดยเจ้าสาวเป็นลูกสาวของฝ่ายภรรยา ส่วนเจ้าบ่าวเป็นลูกชายของฝ่ายสามี โดยงานแต่งงานแห่งนี้พวกเขาเรียกว่าเป็น "การรวมตัวที่กลมกลืนกันของสองครอบครัวที่แตกแยก" อย่างไรก็ดี ไม่ใช่แขกทุกคนในงานที่จะมีความคิดเห็นตรงกันกับพวกเขา แม้ว่าจะมีเสียงอวยพรแสดงความยินดี แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงหัวเราะเยาะที่เย็นชาอยู่ภายในงานแต่งงานนั้น

แต่งงานแบบนี้ ลูกจะเรียกว่าอะไร ?
ภาพจาก Douyin 

          หลังจากเรื่องราวการแต่งงานที่แปลกประหลาดและความสัมพันธ์ชวนยุ่งเหยิงนี้ถูกแพร่สะพัดไปบนโลกออนไลน์ ก็สร้างความฮือฮาและชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด โดยความคิดเห็นแตกออกเป็นสองฝ่ายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ส่วนหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่อบอุ่นหัวใจ แต่อีกส่วนกลับกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นเรื่อง "ผิดศีลธรรม" และไม่เหมาะสม ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม พร้อมทั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และ "การนับญาติ" ในครอบครัว 

          "แม่กับลูกสาวกลายเป็นแม่ยายกับลูกสะใภ้ และพ่อกับลูกชายกลายเป็นพ่อตากับลูกเขย"

          "ถ้าเกิดมีลูก ทั้งของคู่พ่อแม่ และคู่ของลูก ลูกจะเรียกพวกเขาว่าอะไรตอนเกิดมา ?" 

          "ความสัมพันธ์ยุ่งเหยิงมาก"

          "ตอนนี้ยังไม่เป็นไร แต่อาจจะมีปัญหาในอนาคต" 

          ในขณะที่บางรายก็มองในแง่ดีโดยกล่าวติดตลกว่า "หมดปัญหาเรื่องแม่ยายกับลูกสะใภ้ เพราะแม่ยายก็คือแม่" 

          ทั้งนี้ ทั้งนั้น รายงานเผยว่า ตามกฎหมายของประเทศจีน การสมรสประเภทนี้ถือว่า "ถูกต้องตามกฎหมาย" เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีอายุครบตามกฎหมายแล้ว และไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด และที่สำคัญทั้งสองฝ่ายยังโสด และเป็นการแต่งงานโดยสมัครใจ ดังนั้นการจดทะเบียนสมรสของพวกเขาจึงถูกต้อง และมีผลตามกฎหมายโดยสมบูรณ์


ขอบคุณข้อมูลจาก Seehua, Sohu


