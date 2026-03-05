ว้าว ! คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV คนดัง มีแฟนมีตครั้งแรกในไทย หยอดคำอ้อนชวนใจเต้น

คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV ญี่ปุ่นคนดัง ประกาศข่าวดี มีแฟนมีตครั้งแรกในไทย เขียนข้อความอ้อนแฟนไทย ชวนใจเต้นไม่ไหว
ภาพจาก @kanna_seto0510
เรียกได้ว่าเป็นนางเอก AV ดาวรุ่งพุ่งแรงที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ สำหรับ คันนะ เซโตะ (Kanna Seto) หลังจากเพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อปีที่ผ่านมา ก็ขึ้นแท่นมาเป็นแถวหน้าของวงการ และกลายมาเป็นนางฟ้าขวัญใจแฟน ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างสถิติครองอันดับ 1 ของยอดขาย และติดอันดับนางเอก AV ยอดนิยมหลายเดือนติดต่อกัน จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ราชินีสาว AV คนใหม่
ล่าสุด (5 มีนาคม 2569) คันนะ เซโตะ ได้เผยข่าวดีสำหรับแฟน ๆ ชาวไทย เตรียมจะมีอีเวนต์แฟนมีตครั้งแรกในประเทศไทย วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 โดยทางออแกไนซ์จัดงาน UTO Event เผยว่า บัตรจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วัน 15 มีนาคม 2569 สำหรับบัตรซูเปอร์แฟนของ คันนะ เซโตะ แบบเหมาจ่าย 1 วัน มีราคาอยู่ที่ 21,160 บาท
งานนี้แฟน ๆ ต่างพากันตื่นเต้น เข้าไปเตรียมพร้อมรอกดบัตรกันอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียว
