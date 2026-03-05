HILIGHT
ว้าว ! คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV คนดัง มีแฟนมีตครั้งแรกในไทย หยอดคำอ้อนชวนใจเต้น

 
          คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV ญี่ปุ่นคนดัง ประกาศข่าวดี มีแฟนมีตครั้งแรกในไทย เขียนข้อความอ้อนแฟนไทย ชวนใจเต้นไม่ไหว 

คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV คนดัง
ภาพจาก @kanna_seto0510 

          เรียกได้ว่าเป็นนางเอก AV ดาวรุ่งพุ่งแรงที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ สำหรับ คันนะ เซโตะ (Kanna Seto) หลังจากเพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อปีที่ผ่านมา ก็ขึ้นแท่นมาเป็นแถวหน้าของวงการ และกลายมาเป็นนางฟ้าขวัญใจแฟน ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างสถิติครองอันดับ 1 ของยอดขาย และติดอันดับนางเอก AV ยอดนิยมหลายเดือนติดต่อกัน จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ราชินีสาว AV คนใหม่ 

          ล่าสุด (5 มีนาคม 2569) คันนะ เซโตะ ได้เผยข่าวดีสำหรับแฟน ๆ ชาวไทย เตรียมจะมีอีเวนต์แฟนมีตครั้งแรกในประเทศไทย วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 โดยทางออแกไนซ์จัดงาน UTO Event เผยว่า บัตรจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วัน 15 มีนาคม 2569 สำหรับบัตรซูเปอร์แฟนของ คันนะ เซโตะ แบบเหมาจ่าย 1 วัน มีราคาอยู่ที่ 21,160 บาท 

คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV คนดัง
ภาพจาก @kanna_seto0510  


          โดย คันนะ เซโตะ ได้โดโพสต์ผ่านทางบัญชี X ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 6 แสน เป็นข้อความภาษาไทย ฝากถึงแฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ กล่าวว่า "สวัสดีค่ะ! นี่เป็นงานอีเวนต์ครั้งแรกของฉันที่ประเทศไทย ตื่นเต้นมากที่จะได้เจอทุกคน" พร้อมทั้งฝากข้อความอ้อนทิ้งท้ายไว้ว่า "อย่าลืมมาหาคันนะนะคะ" 

          งานนี้แฟน ๆ ต่างพากันตื่นเต้น เข้าไปเตรียมพร้อมรอกดบัตรกันอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียว 

คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV คนดัง
ภาพจาก @kanna_seto0510  

คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV คนดัง
ภาพจาก @kanna_seto0510  

คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV คนดัง
ภาพจาก @kanna_seto0510  

คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV คนดัง
ภาพจาก @kanna_seto0510  

คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV คนดัง
ภาพจาก @kanna_seto0510  






