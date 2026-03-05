ขนลุก ! งูยักษ์โผล่ห้องน้ำโรงเรียน ซ่อนอยู่ในส้วมสุดสะพรึง ชาวบ้านต้องแห่มาช่วยจับ

เหตุระทึก งูเหลือมยักษ์ยาวเกือบ 4 เมตร โผล่ห้องน้ำโรงเรียน ขดตัวซ่อนอยู่ในส้วม สภาพขนลุกสุดสะพรึง ชาวบ้านต้องแห่มาช่วยจับ
โดยมีการคาดการณ์ว่า งูเหลือมตัวนี้น่าจะเข้าไปในห้องน้ำผ่านทางท่อระบายน้ำ หรือช่องระบายอากาศบนหลังคาที่แตกหรือปิดผนึกไม่สนิท โดยมันอาจจะเลื้อยมาตามช่องว่างของท่อประปาในอาคารเก่า หรือต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียง ก่อนที่จะเข้าไปขดซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
"ระบบท่อระบายน้ำต้องมีรูรั่วแน่ ๆ ไม่งั้นมันจะเข้าไปได้อย่างไร ?"
"มันใหญ่มาก ! นักเรียนคงกลัวการใช้ห้องน้ำไปเลยแน่ ๆ หลังจากนี้ ขอให้ลูกหลานของเราปลอดภัยจากเหตุการณ์เช่นนี้ด้วยเถิด"
"ขนาดผู้ใหญ่เห็นแล้วยังตกใจมาก แล้วเด็กเล็ก ๆ จะกลัวกันขนาดไหน"
"ฉันนึกภาพเด็ก ป.1 ไปเจอสิ่งนี้ แค่คิดก็น่ากลัวแล้ว มันอันตรายมาก ได้โปรดตรวจสอบความปลอดภัยให้เด็ก ๆ ด้วย"
วันที่ 5 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ รายงานว่า เกิดเหตุการณ์น่าตกใจขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองซิมปังอัมปัต เขตเซเบรังเปไร รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อมีคนบังเอิญไปพบงูเหลือมขนาดใหญ่โผล่ออกมาจากส้วมภายในห้องน้ำของโรงเรียน เมื่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ ๆ ทราบข่าว จึงรีบเข้าไปช่วยกันจับงูส่งเจ้าหน้าที่
ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านหลายคนพยายามเข้าจับงูขนาดใหญ่ตัวดังกล่าวออกมาจากห้องน้ำของโรงเรียน หลังจากใช้เวลาอยู่สักพัก ในที่สุดก็สามารถจับมันออกมาได้สำเร็จ ทำให้เห็นชัด ๆ ว่ามันมีขนาดใหญ่และยาวมาก โดยความยาวประมาณ 12 ฟุต (ราว 3.65 เมตร) สร้างความตกตะลึงและหวาดกลัวให้กับผู้ที่ได้เห็น
บนโพสต์ดังกล่าวมีข้อความระบุว่า "เหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในซิมปังอัมปัต สร้างความแตกตื่น หลังพบงูเหลือมยาว 12 ฟุต ซ่อนตัวอยู่ในชักโครก และช่วงเวลาที่น่ากังวลก็จบลง เมื่อในที่สุดงูถูกจับได้ และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไป"
อย่างไรก็ดี แม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะยุติลงด้วยดี และไม่มีผู้ได้รับอันตรายใด ๆ แต่ภายหลังจากภาพเหตุการณ์ถูกแชร์ออกไปในวงกว้าง ได้ก่อให้เกิดความไม่สบายใจและความกังวลอย่างมากในชุมชน โดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครองต่างเข้าไปแสดงความตกใจแทนเด็ก ๆ ที่อยู่ในโรงเรียน พร้อมทั้งเรียกร้องให้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
