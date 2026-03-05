ไขปริศนา ทำไมรถ จยย. บางรุ่น สตาร์ตไม่ติดกลางย่านทาวน์อินทาวน์ ล่าสุดแก้ไขแล้ว

คืบหน้า รถจักรยานยนต์บางรุ่นสตาร์ตไม่ติดย่านทาวน์อินทาวน์ พบสาเหตุจากคลื่นความถี่ 433 MHz รบกวนระบบรีโมต ล่าสุดปรับแก้แล้ว
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ / TikTok @iggunji
กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจใจากผู้คนใช้รถ กรณีผู้ใช้ TikTok @iggunji เล่าประสบการณ์ขณะจอดรถจักรยานยนต์บริเวณย่าน ทาวน์อินทาวน์ ซึ่งพบว่าหลังดับเครื่องยนต์แล้ว รถไม่สามารถสตาร์ตติดได้ แม้จะพยายามกดรีโมตหลายครั้งก็ตาม จนต้องเข็นรถออกจากจุดดังกล่าวไปยังพื้นที่อื่น จึงสามารถสตาร์ตเครื่องได้ตามปกติ ทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่
ล่าสุด (5 มีนาคม 2569) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับตำรวจ สน.วังทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ ถนนอินทราภรณ์ ซอย 10 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นจุดที่พบปัญหา โดยนำเครื่องวิเคราะห์สัญญาณความถี่ Spectrum Analyzer มาตรวจวัดคลื่นในพื้นที่ พร้อมให้ไรเดอร์นำรถจักรยานยนต์ที่เคยเกิดปัญหามาทดสอบจริง
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ / TikTok @iggunji
จากการทดสอบพบว่า เมื่อไรเดอร์ดับเครื่องยนต์ จะมีเสียงสัญญาณลักษณะ "ตี๊ด ๆ" และไม่สามารถสตาร์ตเครื่องได้ เจ้าหน้าที่จึงใช้เครื่องตรวจวัดสัญญาณชี้ไปยังเสาสัญญาณบนอาคารสูงใกล้เคียง ก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับลดระดับคลื่นความถี่ลง ผลปรากฏว่า รถจักรยานยนต์สามารถสตาร์ตเครื่องได้ตามปกติทันที
เจ้าหน้าที่ กสทช. ระบุว่า สาเหตุของปัญหาเกิดจาก การใช้คลื่นความถี่ร่วมกันที่ 433 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นความถี่เดียวกับที่ใช้ในระบบกุญแจรีโมทรถจักรยานยนต์ เมื่อมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณของหน่วยงานบางแห่งเพิ่มความแรงสัญญาณในย่านเดียวกัน จึงทำให้เกิด สัญญาณรบกวน ส่งผลให้รีโมตรถไม่สามารถส่งคำสั่งสตาร์ตเครื่องได้
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ภายหลังการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้ประสานให้หน่วยงานเจ้าของอุปกรณ์ ปรับลดและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความถี่ เพื่อไม่ให้ตรงกับคลื่นของรีโมตรถจักรยานยนต์ ทำให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเรียบร้อย และรถสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว พร้อมกันนี้ยังได้เดินตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
กสทช. ระบุเพิ่มเติมว่า หากประชาชนพบเหตุการณ์คล้ายกันในพื้นที่อื่น สามารถแจ้งมายังสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ทันที
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ / TikTok @iggunji
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ / TikTok @iggunji
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน, เรื่องเล่าเช้านี้