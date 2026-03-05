HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คลิปว่อน 2 คนวิ่งล่อนจ้อนไล่หนุ่มอินเดีย เดือดเจอชักดาบหนี เบี้ยวจ่ายค่าตัวกันดื้อ ๆ


          คลิปว่อน 2 สาวประเภทสองที่พัทยา เปลือยกายวิ่งไล่หนุ่มอินเดีย เดือดจัดถูกเบี้ยวค่าตัว ปรี๊ดจะคว้าอิฐทุ่มใส่ ก่อนจบลงตัวที่ยอมจ่ายเงิน


ภาพจาก เฟซบุ๊ก PATTAYA NEWS POST

            เมื่อเวลา 05.06 น. วันที่ 5 มีนาคม 2569 เกิดเหตุสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนถนนเลียบชายหาดพัทยา ช่วงซอย 13/4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หลังมีสาวประเภทสอง จำนวน 2 คน สภาพเปลือยกายล่อนจ้อน วิ่งไล่ตามนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย พร้อมตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย และทวงถามเงินค่าบริการทางเพศ ทำให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเหตุการณ์

            สอบถาม นายอนุชา อายุ 59 ปี เจ้าหน้าที่เทศกิจพัทยา เปิดเผยว่า ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดังกล่าว สังเกตเห็นสาวประเภทสอง 2 คน วิ่งไล่ตามนักท่องเที่ยวชาวอินเดียในสภาพเปลือย พร้อมตะโกนต่อว่าเรื่องไม่ยอมจ่ายค่าบริการ อีกทั้งยังกล่าวอ้างว่าถูกทำร้ายร่างกาย จึงรีบเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุบานปลาย

            เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงขอผ้าเช็ดตัวจากผู้ประกอบการใกล้เคียงนำมาคลุมร่างของสาวประเภทสอง เพื่อป้องกันความไม่เหมาะสมและลดความอุจาดตาต่อผู้ที่สัญจรผ่านไปมา พร้อมทั้งคอยห้ามปรามไม่ให้เกิดการทำร้ายร่างกายกัน โดยมีพลเมืองดีหลายรายเข้ามาช่วยควบคุมสถานการณ์


            ระหว่างที่มีการพูดคุยไกล่เกลี่ย สาวประเภทสองทั้งสองรายยังพยายามทวงเงินค่าบริการจากนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย และถึงขั้นหยิบก้อนอิฐขึ้นมาข่มขู่ กระทั่งในที่สุดสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ โดยนักท่องเที่ยวชาวอินเดียยินยอมจ่ายเงินค่าบริการให้กับสาวประเภทสอง คนละ 1,000 บาท ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันไป

            เบื้องต้นทั้งสองฝ่าย ไม่ติดใจเอาความกันและไม่ได้มีการแจ้งความ แต่เหตุการณ์นี้สร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก รอบพัทยา Ok 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คลิปว่อน 2 คนวิ่งล่อนจ้อนไล่หนุ่มอินเดีย เดือดเจอชักดาบหนี เบี้ยวจ่ายค่าตัวกันดื้อ ๆ โพสต์เมื่อ 5 มีนาคม 2569 เวลา 16:45:43
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 งาน Commart 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย