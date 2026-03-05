คลิปว่อน 2 คนวิ่งล่อนจ้อนไล่หนุ่มอินเดีย เดือดเจอชักดาบหนี เบี้ยวจ่ายค่าตัวกันดื้อ ๆ

คลิปว่อน 2 สาวประเภทสองที่พัทยา เปลือยกายวิ่งไล่หนุ่มอินเดีย เดือดจัดถูกเบี้ยวค่าตัว ปรี๊ดจะคว้าอิฐทุ่มใส่ ก่อนจบลงตัวที่ยอมจ่ายเงิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก PATTAYA NEWS POST
เมื่อเวลา 05.06 น. วันที่ 5 มีนาคม 2569 เกิดเหตุสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนถนนเลียบชายหาดพัทยา ช่วงซอย 13/4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หลังมีสาวประเภทสอง จำนวน 2 คน สภาพเปลือยกายล่อนจ้อน วิ่งไล่ตามนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย พร้อมตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย และทวงถามเงินค่าบริการทางเพศ ทำให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเหตุการณ์
สอบถาม นายอนุชา อายุ 59 ปี เจ้าหน้าที่เทศกิจพัทยา เปิดเผยว่า ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดังกล่าว สังเกตเห็นสาวประเภทสอง 2 คน วิ่งไล่ตามนักท่องเที่ยวชาวอินเดียในสภาพเปลือย พร้อมตะโกนต่อว่าเรื่องไม่ยอมจ่ายค่าบริการ อีกทั้งยังกล่าวอ้างว่าถูกทำร้ายร่างกาย จึงรีบเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุบานปลาย
เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงขอผ้าเช็ดตัวจากผู้ประกอบการใกล้เคียงนำมาคลุมร่างของสาวประเภทสอง เพื่อป้องกันความไม่เหมาะสมและลดความอุจาดตาต่อผู้ที่สัญจรผ่านไปมา พร้อมทั้งคอยห้ามปรามไม่ให้เกิดการทำร้ายร่างกายกัน โดยมีพลเมืองดีหลายรายเข้ามาช่วยควบคุมสถานการณ์
เบื้องต้นทั้งสองฝ่าย ไม่ติดใจเอาความกันและไม่ได้มีการแจ้งความ แต่เหตุการณ์นี้สร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก รอบพัทยา Ok