สาวรีวิวหนุ่มวันไนท์สแตนด์ เงิบโดนพาไปวิ่งงาน สู่บทเรียนราคา 800 คนเมนต์พรึ่บ

สาวเล่าประสบการณ์ คุยหนุ่มวันไนท์สแตนด์ โดนพาไปวิ่งงานไรเดอร์ ลั่นไม่ได้ดูถูก แต่รู้สึกด้อยค่า ทั้งที่พ่อแม่เลี้ยงมาดี โซเชียลเมนต์สนั่น เลี้ยงดีแต่ชีวันไนท์สแตนด์
วันที่ 25 มีนาคม 2569 เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์เรื่องราวของสาวรายหนึ่ง ที่ออกมาเล่าอุทาหรณ์จากการนัดผู้ชายผ่านแอปฯ หาคู่ สู่ประสบการณ์วันไนท์สแตนด์ที่ไม่เหมือนใคร คือเจอผู้ชายที่เป็นไรเดอร์พาไปวิ่งส่งอาหารด้วย
โดยสาวรายนี้เผยว่า ได้เจอผู้ชายคนหนึ่งผ่านแอปฯ หาคู่ คุยกันได้สักพัก เขาก็บอกว่า "ไม่อยากมีแฟน" ซึ่งเธอก็โอเค เพราะไม่ได้อยากมีแฟนเหมือนกัน เลยคุยกันขำ ๆ ว่า งั้นก็เจอกันแบบวันไนท์สแตนด์ ถ้าโอเคเคค่อยว่ากันต่อ
จากนั้นก็เงียบ ๆ ไปพักหนึ่ง จนวันหนึ่งเธอทักไปหาฝ่ายชายว่า คืนนี้หลังเลิกงานไปหาได้ไหม เพราะพรุ่งนี้เธอหยุด เขาก็ถามว่า "จะมาเหรอ" ซึ่งเธอก็บอกว่าไปได้
ตอนที่ฝ่ายชายมารับเธอตามปกติ กลับพบสิ่งที่ไม่ปกติคือ เขาใส่ชุดไรเดอร์มา ซึ่งเธอก็ถามว่า "เพิ่งวิ่งงานมาเหรอ" เขาตอบว่า "ใช่ เดี๋ยวพาไปวิ่งงานด้วย"
ตอนนั้นเธอก็บอกแล้วว่าไม่เอา น่ากลัว แต่สุดท้ายฝ่ายชายก็บอกให้เธอช่วยแบกกระเป๋าที่จะส่งเดลิเวอรี่ โดยบอกว่า "แป๊บเดียว" จนสุดท้ายเธอก็ต้องแบกไปจริง ๆ
ทั้งนี้ แม้ว่าเธอไม่ได้รังเกียจอะไรเขา แต่ก็รู้สึกว่า ทำไมลูกชายใครไม่รู้ มาทำให้เรารู้สึกด้อยค่าตัวเองขนาดนี้ เพราะแม้ว่าเธอก็ไม่ได้รวยอะไร แต่พ่อแม่กับยายเลี้ยงมาดี การงานก็ไม่ได้แย่ เงินเดือนก็ 25,000+
สักพักงานเด้งมา เขาก็พาเธอไปต่อ โดยขับเร็วมาก ที่หนักคือไม่ถามเธอสักคำว่าโอเคไหม ทั้งที่เธอแพ้ฝุ่น เจอฝุ่นเจอจนไอไม่หยุดแม้จะใส่แมสแล้ว แล้วถูกฝายชายพูดใส่ว่า "อ่อนแอ ทำเป็นลูกคุณหนูไปได้" ทำให้เธอเสียใจมาก
ตอนนั้นเพิ่ง 2 ทุ่มครึ่ง สุดท้ายเธอตัดสินใจถามเขาว่าเลิกวิ่งงานกี่โมง พร้อมเสนอเงินให้ 1,000 บาท แลกกับให้เขาเลิกวิ่งงาน เพราะเธอไม่ไหวแล้ว ฝ่ายชายยังถามอีกว่า "จริงเหรอ"
ทั้งนี้ สุดท้ายเขาก็เลิกวิ่ง แล้วพาเธอกลับ เมื่อถึงห้องเธอก็โอนให้เขา 800 บาท ถือว่าเป็นบทเรียนราคา 800 บาท
หญิงคนนี้ย้ำว่า เธอไม่ได้รังเกียจอาชีพฝ่ายชาย แต่ดีที่รู้ตั้งแต่ตอนนี้ว่าไม่ควรมีผู้ชายแบบนี้เป็นแฟน เหตุการณ์นี้ทำให้เธอนึกถึงหน้าพ่อแม่กับยาย ขึ้นมาทันที เพราะคนที่เลี้ยงเธอมา ไม่เคยปล่อยให้เธอลำบาก แต่เธอดันไปเจอเรื่องแบบนี้เอง
เธอยอมรับว่าเราเป็นคน ขี้สงสาร ปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็น ส่วนหนึ่งก็อาจผิดเองเหมือนกัน เลยอยากถามทุกคนว่า ถ้าเป็นคุณ จะทำยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ ?
อย่างไรก็ตาม ทางเพจยังคอมเมนต์ไว้ถึงกรณีนี้ ตั้งคำถามถึงพฤติกรรมฝ่ายหญิง ที่บอกพ่อแม่สอนมาดี แต่กลับนัดเจอกับผู้ชายผ่านแอปฯ หาคู่
ขณะที่ชาวเน็ตคนอื่น ๆ ต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่น เช่น
- หรือจะเป็นบททดสอบรักแท้
- พ่อแม่สอนมาดี แต่มีคำว่า วันไนท์สแตนด์
- งงใจ ขึ้นรถทำไม เห้อ งงใจฉันนี้ล่ะ
- ลองเกิดมาลำบาก แล้วจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นกำลังดิ้นรน
- เปิดประสบการณ์ใหม่ ไปเลย หาคู่พร้อมพาออกงาน
- ไม่ได้รังเกียจอาชีพ แต่ใช้คำว่าด้อยค่า… ด้อยค่ายังไง ถ้าไม่โอเคก็ไม่ควรขึ้นรถไปกับเขาก็ได้นิคะ