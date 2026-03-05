รวบคนร้าย ลอบยิงหัวหน้าคุมไฟป่าขณะออกตรวจ พบประวัติติดตัวอื้อ

รวบตัว มือยิงหัวหน้าสถานีไฟป่าสลักพระ ขณะปฏิบัติหน้าที่ พบเป็นอดีตผู้ต้องหาคดีรุกป่า คาดปมแค้นถูกจับ พบประวัติยาเสพติดโชกโชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กำนันตึ๋ง สุนจิรัตน์
วันที่ 5 มีนาคม 2569 เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิง นายวรุณ จันทร์สว่าง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ–เอราวัณ และผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จนได้รับบาดเจ็บ ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ โดยเหตุเกิดบริเวณหัวสะพานโป่งปัด หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ก่อนถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ล่าสุดแพทย์แจ้งว่าอาการปลอดภัยแล้ว แต่ยังต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิด
ล่าสุด มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมอุทยานแห่งชาติฯ สามารถติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้ต้องหาเป็นอดีตผู้ต้องหาคดีบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณป่าเขาลอบ หรือป่าบ้านท่านกะทิ ซึ่งเคยถูกเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จับกุมดำเนินคดีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 และมีพฤติกรรมเจ้าคิดเจ้าแค้น อีกทั้งยังมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pr Kanchanaburi ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้ต้องหาได้บังเอิญพบกับนายวรุณ ขณะกำลังปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า จึงใช้อาวุธปืนลอบยิงจากด้านหลัง จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนหลบหนีไป กระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมา
ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันว่าจะให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการ รวมถึงเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างเต็มที่ พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่อุกอาจ และต้นสังกัดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกในอนาคต
