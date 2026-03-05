HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจ้าสาวนำเอง ! หอบสินสอด 4 แสน ทอง 6 บาท ขึ้นรถเปิดประทุน ยกขันหมากสู่ขอเจ้าบ่าว


          เจ้าสาวจัดให้ ขึ้นรถเปิดประทุน ขนสินสอด 4 แสน ทอง 6 บาท สู่ขอเจ้าบ่าว แต่งงานทั้งทีเอาให้โลกจำ เผยรักกันกว่า 8 ปี กว่าจะมีวันนี้ เจ้าบ่าวแฮปปี้มาก  

สู่ขอเจ้าบ่าว
ภาพจาก  โหนกระแส 

          วันที่ 5 มีนาคม 2569 โหนกระแส เผยเรื่องราวชวนอมยิ้มที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อเจ้าสาวรายหนึ่งขอเป็นฝ่ายหอบสินสอดทองหมั้น นั่งรถเปิดประทุนไปสู่ขอแฟนหนุ่ม หลังปลูกต้นรักกันมานานกว่า 8 ปี แหวกประเพณีแบบเดิม ๆ ที่ฝ่ายหญิงต้องเป็นฝ่ายรอขันหมากจากฝ่ายชาย 
 
          เรื่องราวที่น่ารักนี้ เกิดขึ้นในพิธีมงคลสมรส ระหว่าง น.ส.ดวงหทัยมาศ กับ นายจิรายุทธ ซึ่งจัดขึ้นภายในค่ายอดิศร จ.สระบุรี โดยมีญาติผู้ใหญ่ของทั้ง 2 ฝ่าย และเพื่อน ๆ มาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก 



          บรรยากาศภายในงานเปี่ยมไปด้วยเฮฮาครื้นเครง ซึ่งไฮไลท์ของงานที่เรียกเสียงฮือฮา คือขบวนขันหมาก ที่เจ้าสาวนั่งรถเปิดประทุนนำขบวน หอบสินสอดเป็นเงินสด 400,000 บาท พร้อมสร้อยทอง-แหวนหมั้น หนัก 6 บาท มาสู่ขอเจ้าบ่าว โดยที่ทางเจ้าบ่าวก็ไม่ได้กั้นประตูเงินประตูทองใด ๆ
 
          เจ้าสาวเผยว่า ที่มาของการยกขันหมากนี้ เป็นความตั้งใจของครอบครัวตน เนื่องจากมีลูกสาวคนเดียว อีกทั้งที่ผ่านมาเห็นมีแค่เจ้าบ่าวยกขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาว ในฐานะที่ตนเป็นคนรุ่นใหม่ คิดว่าทุกคู่สามารถใช้ไอเดียใหม่ ๆ ได้ จึงจัดออกมารูปแบบนี้ 

          ขณะที่ฝั่งเจ้าบ่าวเองก็เผยว่า รู้สึกดีใจมากที่เจ้าสาวมาทำพิธีสู่ขอ และก็ชื่นชมในความสวยของเจ้าสาวด้วย  



ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าสาวนำเอง ! หอบสินสอด 4 แสน ทอง 6 บาท ขึ้นรถเปิดประทุน ยกขันหมากสู่ขอเจ้าบ่าว โพสต์เมื่อ 5 มีนาคม 2569 เวลา 21:03:23
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 งาน Commart 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย