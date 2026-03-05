เจ้าสาวนำเอง ! หอบสินสอด 4 แสน ทอง 6 บาท ขึ้นรถเปิดประทุน ยกขันหมากสู่ขอเจ้าบ่าว

เจ้าสาวจัดให้ ขึ้นรถเปิดประทุน ขนสินสอด 4 แสน ทอง 6 บาท สู่ขอเจ้าบ่าว แต่งงานทั้งทีเอาให้โลกจำ เผยรักกันกว่า 8 ปี กว่าจะมีวันนี้ เจ้าบ่าวแฮปปี้มาก
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 5 มีนาคม 2569 โหนกระแส เผยเรื่องราวชวนอมยิ้มที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อเจ้าสาวรายหนึ่งขอเป็นฝ่ายหอบสินสอดทองหมั้น นั่งรถเปิดประทุนไปสู่ขอแฟนหนุ่ม หลังปลูกต้นรักกันมานานกว่า 8 ปี แหวกประเพณีแบบเดิม ๆ ที่ฝ่ายหญิงต้องเป็นฝ่ายรอขันหมากจากฝ่ายชาย
เรื่องราวที่น่ารักนี้ เกิดขึ้นในพิธีมงคลสมรส ระหว่าง น.ส.ดวงหทัยมาศ กับ นายจิรายุทธ ซึ่งจัดขึ้นภายในค่ายอดิศร จ.สระบุรี โดยมีญาติผู้ใหญ่ของทั้ง 2 ฝ่าย และเพื่อน ๆ มาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศภายในงานเปี่ยมไปด้วยเฮฮาครื้นเครง ซึ่งไฮไลท์ของงานที่เรียกเสียงฮือฮา คือขบวนขันหมาก ที่เจ้าสาวนั่งรถเปิดประทุนนำขบวน หอบสินสอดเป็นเงินสด 400,000 บาท พร้อมสร้อยทอง-แหวนหมั้น หนัก 6 บาท มาสู่ขอเจ้าบ่าว โดยที่ทางเจ้าบ่าวก็ไม่ได้กั้นประตูเงินประตูทองใด ๆ
เจ้าสาวเผยว่า ที่มาของการยกขันหมากนี้ เป็นความตั้งใจของครอบครัวตน เนื่องจากมีลูกสาวคนเดียว อีกทั้งที่ผ่านมาเห็นมีแค่เจ้าบ่าวยกขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาว ในฐานะที่ตนเป็นคนรุ่นใหม่ คิดว่าทุกคู่สามารถใช้ไอเดียใหม่ ๆ ได้ จึงจัดออกมารูปแบบนี้
ขณะที่ฝั่งเจ้าบ่าวเองก็เผยว่า รู้สึกดีใจมากที่เจ้าสาวมาทำพิธีสู่ขอ และก็ชื่นชมในความสวยของเจ้าสาวด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส