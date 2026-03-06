HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวสงสัย เจอแชตแฟนคุยกับสาวที่ทำงานแบบนี้ ผิดปกติไหม คนเห็นแล้วตอบคำเดียว

  
           สาวสงสัย เจอแชตแฟนคุยกับสาวที่ทำงานแบบนี้ มันผิดปกติไหม แถมเจอคำเด็ด ๆ หลายคำ ชาวเน็ตชี้ ไม่ต้องสืบ มีแนวโน้มสูงมาก

แชตแฟนคุยกับสาวที่ทำงาน
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 9283862 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

           วันที่ 6 มีนาคม 2569 คุณ สมาชิกหมายเลข 9283862 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้ถามว่า แฟนทำงานที่ต้องติดต่อกับซัพพลายเออร์ แต่ไปเจอการคุยกับคนหนึ่งที่ค่อนข้างดูสนิทกัน อ่านแล้วสงสัยว่า ผิดปกติไหมจึงอยากให้ชาวเน็ตร่วมวิเคราะห์

           ทั้งนี้ ในแชตจะเห็นว่า การพูดคุยค่อนข้างสนิทสนม รวมถึงมีการปลอบ การหยอก เช่นคำว่า โอ๋ ๆ รวมถึงมีการถามเรื่องส่วนตัวในบางครั้ง

แชตแฟนคุยกับสาวที่ทำงาน
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 9283862 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

แชตแฟนคุยกับสาวที่ทำงาน
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 9283862 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

แชตแฟนคุยกับสาวที่ทำงาน
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 9283862 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

แชตแฟนคุยกับสาวที่ทำงาน
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 9283862 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

แชตแฟนคุยกับสาวที่ทำงาน
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 9283862 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

แชตแฟนคุยกับสาวที่ทำงาน
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 9283862 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

แชตแฟนคุยกับสาวที่ทำงาน
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 9283862 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม


           ด้านชาวเน็ตที่อ่านต่างฟันธงในทันทีว่า มีแนวโน้มสูง เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง สไตล์เต๊าะแบบนี้ เผลอ ๆ อีกฝ่ายเล่นด้วย แถมไม่มีเรื่องงานแม้แต่นิดเดียว



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวสงสัย เจอแชตแฟนคุยกับสาวที่ทำงานแบบนี้ ผิดปกติไหม คนเห็นแล้วตอบคำเดียว โพสต์เมื่อ 6 มีนาคม 2569 เวลา 09:55:42 12,683 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 งาน Commart 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย