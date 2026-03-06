สาวสงสัย เจอแชตแฟนคุยกับสาวที่ทำงานแบบนี้ ผิดปกติไหม คนเห็นแล้วตอบคำเดียว

สาวสงสัย เจอแชตแฟนคุยกับสาวที่ทำงานแบบนี้ มันผิดปกติไหม แถมเจอคำเด็ด ๆ หลายคำ ชาวเน็ตชี้ ไม่ต้องสืบ มีแนวโน้มสูงมาก
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 9283862 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
วันที่ 6 มีนาคม 2569 คุณ สมาชิกหมายเลข 9283862 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้ถามว่า แฟนทำงานที่ต้องติดต่อกับซัพพลายเออร์ แต่ไปเจอการคุยกับคนหนึ่งที่ค่อนข้างดูสนิทกัน อ่านแล้วสงสัยว่า ผิดปกติไหมจึงอยากให้ชาวเน็ตร่วมวิเคราะห์
ทั้งนี้ ในแชตจะเห็นว่า การพูดคุยค่อนข้างสนิทสนม รวมถึงมีการปลอบ การหยอก เช่นคำว่า โอ๋ ๆ รวมถึงมีการถามเรื่องส่วนตัวในบางครั้ง
