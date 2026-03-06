อยากทำงานเก่งขึ้นแต่ไม่ Burnout ? งาน PPC2026 ชวนอัปสกิล Work Life Intelligence เรียนรู้การจัดการงานและชีวิตให้สมดุลในยุค AI บัตรราคาเพียง 1,290 บาท พิเศษ ! กรอกโค้ด KAPOOK ลดทันที 10% รีบจับจองก่อนสิทธิ์เต็ม
ปี 2026 ไม่ใช่ปีของคนทำงานหนัก แต่เป็นปีของ "คนฉลาดทำงาน" อัปสกิลจัดการชีวิต พิชิตงาน ที่งาน PPC2026
ทำไมยิ่งพยายามทำ Work-Life Balance เท่าไหร่ เรากลับยิ่งเหนื่อยกว่าเดิม ? ในปี 2026 ที่ AI เก่งขึ้นทุกวินาที แต่คนทำงานกลับรู้สึก Burnout และแบกภาระหนักขึ้นเรื่อย ๆ
คำถามเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่คือสัญญาณเตือนว่า "วิธีทำงานแบบเดิมใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป" ทำให้ CREATIVE TALK ร่วมกับ QGEN และ AME IMAGINATIVE จึงประกาศจัดงาน PEOPLE PERFORMANCE CONFERENCE 2026 (PPC2026) งานที่จะเปลี่ยนนิยามการทำงานของคุณใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ “จัดการชีวิต พิชิตงาน”
ยุคนี้แค่เก่งอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องมี "Work Life Intelligence" ด้วย งาน PPC2026 ในปีนี้จึงมาพร้อมธีม “Year of Work Life Intelligence” เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้คนทำงานอยู่รอดในปี 2026 ไม่ใช่แค่การทำงานให้หนักขึ้น แต่คือการ "ฉลาด" ในการบริหาร และจัดการกับ 3 มิติสำคัญ ได้แก่ คิดเป็น (Work), จัดการชีวิตเป็น (Life) และจัดการความเปลี่ยนแปลงเป็น เพื่อให้ผลลัพธ์ของงานดีขึ้น เพราะ ‘คน’ คือทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
พร้อมเปิด 2 เวทีใหญ่ ตอบโจทย์ "การจัดการงาน" และ "การจัดการชีวิต" เพื่อให้คนทำงานได้คำตอบที่นำกลับไปใช้ได้จริง แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 เวทีหลัก ดังนี้
- Work Performance Stage : เวทีเจาะลึกเทคนิคการใช้ AI มาทุ่นแรง, วิธีบริหารทีมยุคใหม่ และกลยุทธ์การทำงานที่เน้น Impact
- Life Growth Stage : เวทีพูดคุยเรื่องสุขภาพจิต การจัดการพลังงานของตัวเอง และการสร้างความสุขในโลกที่วุ่นวาย โดยเป็นการ co-curated ร่วมกับทางแพรว (Amarin Group) และ CREATIVE TALK Academy
มากกว่าแค่การฟัง แต่คือการได้ "ทางออก"
ภายในงานจะได้พบกับ Speaker กว่า 20 ท่าน พร้อมเนื้อหาสุดเข้มข้นถึง 16 เซสชัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณได้กระทบไหล่คนทำงาน และผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำกว่า 2,000 คน รวมถึงอัปเดตเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น ไปกับบูธพาร์ทเนอร์กว่า 50 บูธ
ร่วมถอดบทเรียนสำคัญไปกับเหล่า Speaker ตัวจริงจากหลากหลายวงการ อาทิ แอน ทองประสม, สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม (CREATIVE TALK), อภิชาติ ขันธวิธิ (QGEN Consultant), ศรัญ คุ้งบรรพต, ดุจดาว วัฒนปกรณ์ (EMPATHY SAUCE), เขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ, นุ่น สินิทธา บุญยศักดิ์, ประสาน อิงคนันท์ (มนุษย์ต่างวัย), พ.ญ. พิยะดา หาชัยภูมิ, ภัทรพล ศิลปาจารย์, ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ (Jitta), พศิน อินทรวงค์ และคิวเท โอ็ปป้า
โอกาสสุดท้ายสำหรับบัตร Early Bird !
หากไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และอยากเริ่มต้นปี 2026 ด้วยเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม จองบัตร Early Bird ได้แล้ววันนี้ ในราคาเพียง 1,290 บาท (จากราคาเต็ม 4,000 บาท) พร้อมรับสิทธิ์ชมย้อนหลังได้นานถึง 6 เดือน !
มาเรียนรู้วิธี “จัดการชีวิต พิชิตงาน” ไปพร้อมกันที่งาน PEOPLE PERFORMANCE CONFERENCE 2026
- สถานที่ : ไบเทค บางนา
- บัตรราคา : 1,290 บาท
- จองบัตรได้ที่ : www.zipeventapp.com
- กรอกโค้ด KAPOOK รับส่วนลด 10% สำหรับซื้อบัตรปกติ
ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดที่เพจ People Performance Conference
สำหรับท่านใดที่สนใจซื้อบัตรองค์กรสามารถติดต่อได้ที่ อีเมล mkt@rgb72.com เบอร์โทรศัพท์ 095-465-2582 (คุณมุก) และ 085-661-4626 (คุณต้อม)
