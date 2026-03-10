อินฟลูฯ ดัง ลงภาพครบรอบแต่งงาน 15 ปี ชาวเน็ตเลื่อนผ่าน ๆ ชมสวยมาก

อินฟลูฯ ดัง ลงภาพในอดีตหลังครบรอบแต่งงาน 15 ปี สวยมาก ๆ พร้อมขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่เขามอบให้ ชาวเน็ตบอก หน้าคุ้น ๆ หลังเลื่อนผ่าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud
วันที่ 10 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud มีการลงรูปงานแต่งงานตัวเองกับสามีเมื่อ 15 ปีก่อน เนื่องในวันครบรอบ พร้อมข้อความทั้งหมดดังนี้
โทรไป Happy Anniversary ปะปุชแต่เช้า เพราะ 11 มีนา คือวันครบรอบการแต่งงานของสองผัวเมีย เราจดทะเบียนกันเมื่อ 15 ปีก่อน ในวันจดไม่มีเพื่อนสักคน มีแต่พยานกับล่าม วังเวงสุด ๆ 555 ตอนเย็นก็ทานข้าวกับพยานนั่นแหละและช่วยหมอนวดคนไทยที่เพิ่งรู้จักกัน ชีวิตช่วงนั้นสับสนสุด ๆ จากคนเพื่อนเยอะ มีสังคม มาติดเกาะ โหรงเหรง คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล แต่ทำไงได้รักเค้า และมั่นใจว่าจะไม่มีใครรักเราเท่าปะปุชแล้วในชีวิตนี้ ซึ่งก็จริง พ่อหนุ่มคลั่งรัก เห็นเมียอ้วงจิมิ น่ารักที่สุดในปฐพี หนัก 56 ก็รัก หนัก 79.8 ก็บอกน่ารักตัวเล็ก จะหาที่ไหน
ขอบคุณที่รักเมีย ทุ่มเทความรักให้เราและครอบครัว ไม่เคยต้องตั้งคำถามอะไรเลย กับความรู้สึกที่มีให้ สัญญาว่าจะรัก ซื่อสัตย์ และอยู่เคียงข้างแบบนี้ตลอดไปนะที่รัก พอตะกี้ดูมือถืออีกที อ้าววันนี้ 10 มีนา ผิดวัน ครบรอบพรุ่งนี้นี่หว่า เออกูมันเลิศ 555555 อวยพรล่วงหน้าไปเลยแล้วกันเบบี๋
ขณะที่ชาวเน็ตชมว่าสวยมาก ส่วนบางคนยอมรับว่า ต้องใช้เวลานึก รู้สึกหน้าคุ้น ๆ เนื่องจาก 15 ปีก็ผ่านมานานแล้ว
