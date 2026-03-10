HILIGHT
อุทาหรณ์ขับรถบนถนน อย่าต่อท้ายรถใหญ่ สุ่มเสี่ยงเจออัดก๊อบปี้ ดูแล้วรู้เลยที่ไหน

          อุทาหรณ์ขับรถบนถนน อย่าต่อท้ายรถใหญ่ มิเช่นนั้นอาจเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด เห็นสภาพจุดเกิดเหตุแล้ว รู้เลยที่ไหน ต้องระวังอย่างดี


ภาพจาก TikTok @js.motor7

          วันที่ 10 มีนาคม 2569 TikTok @js.motor7 มีการลงคลิปอุทาหรณ์การขับรถ ไม่ควรไปอยู่หลังรถบรรทุก เนื่องจากอาจถูกรถบรรทุกอีกคันชนท้าย อัดก๊อบปี้จนกลายเป็นอุบัติเหตุได้ คลิปนี้มีคนดูกว่า 6 แสนครั้ง


ภาพจาก TikTok @js.motor7

          โชคดีที่อุบัติเหตุดังกล่าว ไม่ทำให้แท็กซี่แก๊สระเบิดจนเกิดเหตุที่ร้ายแรงมากกว่านี้ ส่วนชาวเน็ตหลายคนต่างวิเคราะห์ว่า เส้นนี้มีโอกาสเป็นเส้นบางนา-ตราด สูงมาก เพราะเป็นเส้นที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และรถบรรทุกสามารถวิ่งได้ทุกเลน ไม่ได้ประจำอยู่เลนซ้ายอย่างเดียว แต่ถึงอย่างไร ก็ไม่มีการยืนยันในเรื่องนี้ว่าเกิดที่ไหน

อุทาหรณ์ขับรถบนถนน
ภาพจาก TikTok @js.motor7

