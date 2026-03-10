HILIGHT
เปิดเคสช็อก ชายเลือดออกในสมอง-เป็นอัมพาต เหตุทำงานหนัก OT 230 ชม. ใน 1 เดือน

          ช็อก พนง. ทำงานหนักเกิน พบทำโอที 230 ชม. ในเดือนเดียว ก่อนเลือดออกในสมอง-อัมพาตครึ่งซีก ร่ำไห้ลั่น เอาร่างกายที่แข็งแรงคืนมา ซัดองค์กรแถลงขอโทษ เหมือนปัดความรับผิดชอบ

พนักงานเลือดออกในสมอง

          วันที่ 10 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Oriental Daily รายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้ที่สหกรณ์การเกษตรโอกินาว่า ของประเทศญี่ปุ่น เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหนักเกินไป พนักงานชายวัย 30 กว่าปี ประสบภาวะเลือดออกในสมองและเป็นอัมพาตซีกซ้าย หลังทำงานล่วงเวลามากกว่า 200 ชั่วโมงภายในเดือนเดียว ระหว่างอยู่ในช่วงฤดูมะม่วง โดยตอนนี้เขาต้องพึ่งพาวีลแชร์ไปตลอดชีวิต พร้อมออกมาเรียกร้องว่า "เอาร่างกายที่แข็งแรงของผมคืนมา !"

          จากรายงานของ Asahi TV พนักงานชายคนนี้ได้รับการว่าจ้างตั้งแต่ปี 2553 และได้รับมอบหมายให้ดูแลการคัดและจำหน่ายมะม่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 โดยพบว่าในช่วงเวลานั้นเขามักจะเข้างานตั้งแต่เช้า และทำงานล่วงเวลาจนถึงหลังเที่ยงคืนเป็นปกติ ทำให้ชั่วโมงที่เขาทำงานล่วงเวลาทั้งเดือน สูงถึง 230 ชั่วโมง 

          โดยไม่คาดคิด ภาระทางร่างกายและจิตใจทำให้เขาล้มลงที่บ้านในเดือนกรกฎาคม 2568 เนื่องจากเลือดออกในสมอง 

          เขาร่ำไห้ในงานแถลงข่าว บอกว่าตอนนี้เขาไม่สามารถเล่นกับลูก ๆ ได้แล้ว ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดมาก

          ภรรยาของเขายังเล่าด้วยความสะเทือนใจว่า เธอต้องทนเห็นสามีที่สภาพจิตใจพังทลาย โดยไม่รู้ว่าจะปลอบเขาได้อย่างไร ในฐานะภรรยาเธอรู้สึกหมดหนทางและใจสลายอย่างถึงที่สุด 

          กระทั่งเวลาผ่านไปนานกว่า 6 เดือนหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในที่สุดทางผู้บริหารของสหกรณ์การเกษตรโอกินาว่า ก็จัดงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 เพื่อขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยยอมรับว่าพวกเขาละเลยความรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยในที่ทำงานของพนักงาน 

          อย่างไรก็ตาม คำขอโทษที่ล่าช้า ทำให้พนักงานรายดังกล่าวออกมาประณามนายจ้างที่ทำเป็นตาบอด เมินเฉยต่อสภาพการทำงานที่เลวร้ายมานานหลายปี พร้อมวิจารณ์คำแถลงในงานแถลงข่าวว่าเป็นเพียงการปัดความรับผิดชอบ ทำให้เขารู้สึกอับอายและสะเทือนใจมาก 

          รายงานเผยว่า พนักงานชายรายนี้เพิ่งผ่านการรับรองว่าเป็นเคสอุบัติเหตุจากการทำงานได้สำเร็จ เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ขณะที่ทางทนายเผยว่า ขณะนี้เขายังคงฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่อง และเมื่อกระบวนการบำบัดสิ้นสุดลง จะมีการยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากสหกรณ์การเกษตรโอกินาว่าต่อไป 


