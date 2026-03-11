บริษัทจัดให้ จ้างหนุ่มหล่อล่ำ เติมพลังใจ พนง.สาว กลายเป็นไวรัล คนจ่อยื่นเรซูเม่

บริษัทจัดให้ จ้างหนุ่มหล่อล่ำ เติมกำลังใจพนักงานสาว เดินแจกดอกไม้ แชะภาพสุดใกล้ชิด สาว ๆ ฟินหนักมาก ชาวเน็ตบอกถ้าได้แบบนี้ ให้ไปทำงานฟรีก็ยอม
ภาพจาก TikTok @thinhwangg
ในวันสตรีสากลของแต่ละปี ก็จะมีหลาย ๆ องค์กรที่ออกเคมเปญรณรงค์ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แจกของขวัญหรือขนมแก่พนักงานหญิง แต่วันสตรีสากลของเหล่าสาว ๆ ที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งในเวียดนามกลับต่างไปจากที่เคย เมื่อทางบริษัททุ่มงบ ส่งกำลังใจพิเศษมาให้ถึงที่ทำงาน
จากรายงานของเว็บไซต์ kenh14.vn เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 พบว่าบนโลกออนไลน์ของเวียดนามได้เกิดกระแสฮือฮา กับคลิปไวรัลจากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงฮานอย ของเวียดนาม ที่จ้างหนุ่มหล่อกล้ามแน่น เดินแจกดอกไม้ให้แก่เหล่าพนักงานสาว ๆ
โดยหนุ่ม ๆ เหล่านี้ บ้างก็ถอดเสื้ออวดกล้ามแน่น ๆ และซิกแพ็กให้เห็นเต็มตา ขณะที่บางคนแม้จะยังสวมเสื้อ แต่ก็ปลดกระดุมอย่างเย้ายวน หนุ่ม ๆ กลุ่มนี้เดินเข้ามาภายในพื้นที่สำนักงานพร้อมกับดอกไม้กำใหญ่เพื่อยื่นแจกแก่พนักงานหญิงทีละคน สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวา แตกต่างจนบรรยากาศเคร่งขรึมในการทำงานปกติ
ภาพจาก TikTok @thinhwangg
ภาพจาก TikTok @thinhwangg
ขณะที่พนักงานสาว ๆ ต่างดูยินดีที่ได้รับดอกไม้ บางคนยังพูดคุยกับหนุ่ม ๆ เล็กน้อย หรือแม้กระทั่งเข้าไปถ่ายรูปด้วย ส่วนพนักงานชายบางคนก็ยังมารวมตัวกัน คอยเชียร์และหัวเราะอย่างคึกครื้น
คนที่โพสต์คลิปยังระบุในแคปชั่นว่า "ฉันไม่เคยเห็นรอยยิ้มที่บริษัทมากขนาดนี้มาก่อน"
ภาพจาก TikTok @thinhwangg
แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางกระแสที่มองว่าการฉลองในลักษณะนี้ดูจะไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของที่ทำงานนัก บางคนยังตั้งคำถามว่า มันจำเป็นแล้วจริง ๆ หรือที่จะจ้างหนุ่มถอดเสื้อมาแจกดอกไม้เพื่อฉลองวันของผู้หญิง ทั้งที่หากให้หนุ่ม ๆ สวมเสื้อปกติ ก็น่าจะยังสร้างบรรยากาศดี ๆ ได้เช่นกัน
ภาพจาก TikTok @thinhwangg
ด้านเจ้าของคลิปเผยว่า กิจกรรมดักงล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยคนที่ริเริ่มไอเดียนี้ก็คือคนในบริษัทเอง ซึ่งเสียงตอบรับโดยรวมก็เป็นไปในทิศทางบวก ไม่มีใครบ่นอะไร แถมหลังจากได้รับดอกไม้กันไป ทุก ๆ คนก็ถ่ายรูปกันอย่างมีความสุข แม้พนักงานหญิงที่แต่งงานแล้วจะดูเขิน ๆ บ้างก็ตาม
สำหรับค่าใช้จ่ายนั้น ตกอยู่ที่ 12 ล้านดอง (ราว 14,000 บาท) สำหรับการจ้าง 4 คน โดยมีระยะเวลาในการเซอร์วิส 1 ชั่วโมง ซึ่งพนักงานเองก็คิดว่าสนุกดี ทำให้พนักงานใกล้ชิดกัน โดยไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่น
ภาพจาก TikTok @thinhwangg
ภาพจาก TikTok @thinhwangg
ภาพจาก TikTok @thinhwangg
ขอบคุณข้อมูลจาก kenh14.vn