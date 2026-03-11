ลูกค้างง สั่งชาเขียวมะนาว แต่ร้านกลับใส่นมมาด้วย ซ้ำฟังคำตอบแม่ค้ายิ่งพูดไม่ออก

ลูกค้าสาวสั่ง ชาเขียวมะนาว แต่กลับได้สูตรใส่นม แถมเจอแม่ค้าตอกกลับสั้น ๆ ก็ไม่บอกเองว่าไม่ใส่ ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pleng Tannarot
วันที่ 10 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค เล่าประสบการณ์เมื่อไปเดินตลาดยรรยงค์ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนจะแวะซื้อน้ำจากร้านหนึ่ง โดยเธอสอบถามแม่ค้าว่ามีเมนู ชาเขียวมะนาว หรือไม่ ซึ่งแม่ค้าตอบว่ามี จึงตัดสินใจสั่งทันที แต่เมื่อได้รับเครื่องดื่มกลับพบว่าเป็นชาเขียวนม ทำให้รู้สึกแปลกใจเล็กน้อย แต่คิดว่าร้านอาจทำผิดพลาดจึงยังไม่ได้ทักท้วง
อย่างไรก็ตาม เมื่อทดลองดูดเข้าไปคำแรกกลับยิ่งงงกว่าเดิม เพราะเครื่องดื่มดังกล่าวเป็นชาเขียวนมที่ใส่มะนาวลงไปด้วย เจ้าของโพสต์จึงเดินกลับไปถามแม่ค้าว่า "ชาเขียวมะนาว ใส่นมด้วยเหรอคะ" ซึ่งแม่ค้าตอบว่าใช่ เธอจึงนำภาพตัวอย่างจากอินเทอร์เน็ตให้ดูว่าปกติเมนูชาเขียวมะนาวจะไม่ใส่นม แต่คำตอบที่ได้กลับทำเอาอึ้ง เมื่อแม่ค้าพูดสั้น ๆ ว่า "ก็ไม่ได้บอกนี่คะว่าไม่ให้ใส่นม" ก่อนจะเดินไปด้านหลังร้านทันที ทำให้เธอรู้สึกนอยด์และสุดท้ายต้องทิ้งเครื่องดื่มแก้วนั้นไป พร้อมตั้งคำถามว่า ที่ผ่านมาเธอสั่งเมนูนี้มาตลอดไม่เคยเจอร้านไหนใส่นม แบบนี้เธอผิดหรือไม่ที่ไม่ได้บอกว่าไม่ใส่นม
ขณะเดียวกันก็มีบางความคิดเห็นมองว่า อาจเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของร้าน เพราะบางร้านคุ้นเคยกับเมนูชาเขียวนมมากกว่า จึงอาจทำตามความเข้าใจของตัวเอง อย่างไรก็ตาม หลายเสียงยังแนะนำว่า หากร้านทำผิดเมนู การขอโทษและทำแก้วใหม่ให้ลูกค้า น่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมกว่า