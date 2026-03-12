ญาติลูกเรือ 1 ใน 3 ที่สูญหาย เผยจุดที่เพื่อนเห็นครั้งสุดท้าย - ยันไร้เรือไทยตกค้างที่ฮอร์มุซ

กัน จอมพลัง เปิดภาพลูกเรือ 1 ใน 3 ที่สูญหาย เพื่อนชี้เห็นครั้งสุดท้ายในจุดที่น่ากังวล ยังหวังปลอดภัยดี ทางการยันตอนนี้ไม่มีเรือไทยตกค้างที่ฮอร์มุซแล้ว
ความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีเรือสินค้าไทย มยุรี นารี ถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งได้มีการช่วยเหลือลูกเรือ 20 คนแล้ว ขณะที่อีก 3 คนยังอยู่ระหว่างประสานงานให้เข้าช่วยเหลือนั้น
ล่าสุด (12 มีนาคม 2569) รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 เผยข้อมูลจากการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์ตะวันออกกลาง (ศบก.) โดย นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้เผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือลูกเรือไทย ทราบว่าทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน ได้ติดต่อกัปตันเรือทางโทรศัพท์ จนทราบข้อมูลยืนยันว่าลูกเรือทั้ง 20 คนได้รับการช่วยเหลือแล้ว ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บร้ายแรง แต่ยังต้องดูแลสภาพจิตใจ ผู้แทนท้องถิ่นของเจ้าของเรือได้พาคณะเข้าพักที่โรงแรม และจะมีการจัดให้พูดคุยกับจิตแพทย์ต่อไป
ตอนนี้ทางสถานทูตยังอยู่ระหว่างการค้นหาลูกเรือไทยอีก 3 คน และอยู่ระหว่างประสานกับทางการโอมานเพื่อเข้าไปเยี่ยมลูกเรือไทย และอำนวยความสะดวกในการกลับไทย
ในส่วนของเรือสัญชาติไทย ได้รับการยืนยันจากกระทรวงคมนาคมว่าเรือสัญชาติไทยได้เดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมดแล้ว ไม่มีตกค้างอยู่ในพื้นที่
แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเรือถูกโจมตีที่บริเวณห้องเครื่อง ขอให้น้องปลอดภัย ตอนนี้มีญาติของผู้สูญหายทักมาหาตน 2 คนแล้ว
พร้อมกันนั้นยังเผยว่า "ตอนนี้ยังติดต่อน้องไม่ได้ครับ แต่เชื่อว่ายังมีหวังขอให้น้องปลอดภัยครับ"
