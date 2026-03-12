HILIGHT
ญาติลูกเรือ 1 ใน 3 ที่สูญหาย เผยจุดที่เพื่อนเห็นครั้งสุดท้าย - ยันไร้เรือไทยตกค้างที่ฮอร์มุซ

 

             กัน จอมพลัง เปิดภาพลูกเรือ 1 ใน 3 ที่สูญหาย เพื่อนชี้เห็นครั้งสุดท้ายในจุดที่น่ากังวล ยังหวังปลอดภัยดี ทางการยันตอนนี้ไม่มีเรือไทยตกค้างที่ฮอร์มุซแล้ว 

วอนช่วย ลูกเรือไทยที่เหลือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้

             ความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีเรือสินค้าไทย มยุรี นารี ถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งได้มีการช่วยเหลือลูกเรือ 20 คนแล้ว ขณะที่อีก 3 คนยังอยู่ระหว่างประสานงานให้เข้าช่วยเหลือนั้น

             ล่าสุด (12 มีนาคม 2569) รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 เผยข้อมูลจากการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์ตะวันออกกลาง (ศบก.) โดย นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้เผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือลูกเรือไทย ทราบว่าทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน ได้ติดต่อกัปตันเรือทางโทรศัพท์ จนทราบข้อมูลยืนยันว่าลูกเรือทั้ง 20 คนได้รับการช่วยเหลือแล้ว ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บร้ายแรง แต่ยังต้องดูแลสภาพจิตใจ ผู้แทนท้องถิ่นของเจ้าของเรือได้พาคณะเข้าพักที่โรงแรม และจะมีการจัดให้พูดคุยกับจิตแพทย์ต่อไป

             ตอนนี้ทางสถานทูตยังอยู่ระหว่างการค้นหาลูกเรือไทยอีก 3 คน และอยู่ระหว่างประสานกับทางการโอมานเพื่อเข้าไปเยี่ยมลูกเรือไทย และอำนวยความสะดวกในการกลับไทย 

             ในส่วนของเรือสัญชาติไทย ได้รับการยืนยันจากกระทรวงคมนาคมว่าเรือสัญชาติไทยได้เดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมดแล้ว ไม่มีตกค้างอยู่ในพื้นที่ 

วอนช่วย ลูกเรือไทยที่เหลือ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

             ทั้งนี้ พบว่าทางเพจ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ได้โพสต์ภาพของ นายภาณุพงศ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ลูกเรือผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า ทางญาติทักมาขอให้ตนช่วย ซึ่งตนได้พูดคุยกับพ่อแม่น้องแล้ว ทราบจากเพื่อนน้องที่เพิ่งได้รับการช่วยเหลือว่า เห็นน้องครั้งสุดท้ายบริเวณห้องเครื่อง

             แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเรือถูกโจมตีที่บริเวณห้องเครื่อง ขอให้น้องปลอดภัย ตอนนี้มีญาติของผู้สูญหายทักมาหาตน 2 คนแล้ว

             พร้อมกันนั้นยังเผยว่า "ตอนนี้ยังติดต่อน้องไม่ได้ครับ แต่เชื่อว่ายังมีหวังขอให้น้องปลอดภัยครับ"

วอนช่วย ลูกเรือไทยที่เหลือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

วอนช่วย ลูกเรือไทยที่เหลือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

วอนช่วย ลูกเรือไทยที่เหลือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson





โพสต์เมื่อ 12 มีนาคม 2569 เวลา 13:37:16
