อิหร่านก่อวินาศกรรม โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ ในน่านน้ำอิรัก ลูกเรือสังเวยชีพ 1 ราย

อิหร่านก่อวินาศกรรม โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ ในน่านน้ำอิรัก ส่งผลให้ลูกเรือสังเวยชีพ 1 ราย ช่วยเหลือได้ 38 ชีวิต อิรักชี้ละเมิดอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้ง
ภาพจาก X @SaadoonMustafa
วันที่ 12 มีนาคม 2569 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานว่า เรือติดตั้งระเบิดของอิหร่านได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ลำในเขตน่านน้ำอิรัก บริเวณอ่าวเปอร์เซีย เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 11 มีนาคม จนทำให้เรือเกิดเพลิงลุกไหม้ และมีลูกเรือเสียชีวิต 1 ราย หลังจากที่ก่อนหน้านั้น ขีปนาวุธของอิหร่านได้โจมตีเรือ 3 ลำ ซึ่งรวมถึงเรือ มยุรี นารี เรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงชาติไทย ซึ่งถูกโจมตีที่ช่องแคบฮอร์มุซ
โดยเรือ 2 ลำ ที่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีดังกล่าวคือ เรือ Safesea Vishnu ซึ่งติดธงชาติหมู่เกาะมาร์แชลล์ และเรือ Zefyros ซึ่งติดธงประเทศมอลตา ทั้ง 2 ลำบรรทุกน้ำมันดิบจากท่าเรืออุมม์ กัสร์ ทางตอนใต้ของอิรัก ในจังหวัดบัสรา โดยถูกโจมตีหลังจากออกเดินทางเพียงไม่นาน
ภาพจาก X @SaadoonMustafa
ทางการอิรัก ได้กล่าวประณามว่า "นี่เป็นการละเมิดอธิปไตยของอิรักอย่างโจ่งแจ้ง เนื่องจากเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมนี้เกิดขึ้นในน่านน้ำของอิรัก"
ภาพจาก X @SaadoonMustafa
ด้านกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้ประกาศย้ำว่า เรือทุกลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะตกเป็นเป้าหมาย ขณะที่ด้านประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเกียน ของอิหร่าน ได้ระบุเงื่อนไข 3 ข้อ ในการยุติสงคราม ได้แก่
- การยอมรับสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่าน
- การจ่ายค่าชดเชย
- การรับประกันระหว่างประเทศที่มั่นคงเพื่อป้องกันการรุกรานในอนาคต
ขอบคุณข้อมูลจาก Aljazeera, Aljazeera, Reuters, BBC