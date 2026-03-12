HILIGHT
อิหร่านก่อวินาศกรรม โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ ในน่านน้ำอิรัก ลูกเรือสังเวยชีพ 1 ราย

 
            อิหร่านก่อวินาศกรรม โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ ในน่านน้ำอิรัก ส่งผลให้ลูกเรือสังเวยชีพ 1 ราย ช่วยเหลือได้ 38 ชีวิต อิรักชี้ละเมิดอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้ง  

โจมตีซ้ำ เรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ
ภาพจาก X @SaadoonMustafa

            วันที่ 12 มีนาคม 2569 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานว่า เรือติดตั้งระเบิดของอิหร่านได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ลำในเขตน่านน้ำอิรัก บริเวณอ่าวเปอร์เซีย เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 11 มีนาคม จนทำให้เรือเกิดเพลิงลุกไหม้ และมีลูกเรือเสียชีวิต 1 ราย หลังจากที่ก่อนหน้านั้น ขีปนาวุธของอิหร่านได้โจมตีเรือ 3 ลำ ซึ่งรวมถึงเรือ มยุรี นารี เรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงชาติไทย ซึ่งถูกโจมตีที่ช่องแคบฮอร์มุซ 

            โดยเรือ 2 ลำ ที่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีดังกล่าวคือ เรือ Safesea Vishnu ซึ่งติดธงชาติหมู่เกาะมาร์แชลล์ และเรือ Zefyros ซึ่งติดธงประเทศมอลตา ทั้ง 2 ลำบรรทุกน้ำมันดิบจากท่าเรืออุมม์ กัสร์ ทางตอนใต้ของอิรัก ในจังหวัดบัสรา โดยถูกโจมตีหลังจากออกเดินทางเพียงไม่นาน 

โจมตีซ้ำ เรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ
ภาพจาก X @SaadoonMustafa

            เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าเรือของอิรัก เผยว่า พบศพลูกเรือชาวต่างชาติในน้ำ 1 ราย ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นลูกเรือของลำไหน ขณะที่รายงานของบีบีซี ระบุว่า ทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือลูกเรือชาวต่างชาติออกมาได้แล้ว 38 ราย และเจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาลูกเรือคนอื่น ๆ ต่อไป 

            ทางการอิรัก ได้กล่าวประณามว่า "นี่เป็นการละเมิดอธิปไตยของอิรักอย่างโจ่งแจ้ง เนื่องจากเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมนี้เกิดขึ้นในน่านน้ำของอิรัก" 

โจมตีซ้ำ เรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ
ภาพจาก X @SaadoonMustafa

            สำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยว่า มีรายงานเกี่ยวกับการใช้เรือผิวน้ำไร้คนขับบรรทุกระเบิดสำหรับการโจมตีเรือ รวมทั้งอาจใช้เรือโดรนและทุ่นระเบิดในทะเล ในระหว่างที่อิหร่านได้ปิดกั้นการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน 1 ใน 5 ของโลก ท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินไป  

            ด้านกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้ประกาศย้ำว่า เรือทุกลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะตกเป็นเป้าหมาย ขณะที่ด้านประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเกียน ของอิหร่าน ได้ระบุเงื่อนไข 3 ข้อ ในการยุติสงคราม ได้แก่ 

            - การยอมรับสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่าน 
            - การจ่ายค่าชดเชย 
            - การรับประกันระหว่างประเทศที่มั่นคงเพื่อป้องกันการรุกรานในอนาคต



ขอบคุณข้อมูลจาก Aljazeera, Aljazeera, Reuters, BBC









โพสต์เมื่อ 12 มีนาคม 2569 เวลา 14:05:08
