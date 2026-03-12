HILIGHT
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก 2 นาย เป็นกรณีพิเศษ

 
           โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 69 


โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

            วันที่ 11 มีนาคม 2569 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

            โดยในประกาศ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 ราย ดังนี้

            1. พลเอก ธราพงษ์ มะละคำ

            2. พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
 



ราชกิจจานุเบกษา



ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

 
