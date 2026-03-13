กสิกรไทย ปิดปรับปรุงระบบวันอาทิตย์นี้ (15 มี.ค.) 5 ชม. ทำธุรกรรมไม่ได้ ยกเว้นอย่างเดียว

ธนาคารกสิกรไทย ปิดปรับปรุงระบบวันที่ 15 มีนาคม 2569 หรือวันอาทิตย์นี้ เวลา 5 ชั่วโมง ทำอะไรไม่ได้บ้าง มีอย่างเดียวที่ทำธุรกรรมได้
ภาพจาก TK Kurikawa / Shutterstock.com
วันที่ 13 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก KBank Live ได้แจ้งว่า ในวันที่ 15 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 01.00-06.00 น. ทางธนาคารกสิกรไทยจะปิดให้บริการการทำธุรกรรมชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรบ้าง ดังนี้
- ไม่สามารถฝาก ถอน โอน เติมเงิน และชำระบิลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของธนาคารกสิกรไทยในทุกช่องทาง
- ไม่สามารถรับโอนเงินจากทุกธนาคารในทุกช่องทาง
- ไม่สามารถสแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการในทุกช่องทาง
- ไม่สามารถเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือบัตรเงินด่วน Xpress Cash
อย่างไรก็ตามบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยสามารถใช้งานได้ปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก KBank Live