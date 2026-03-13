HILIGHT
กสิกรไทย ปิดปรับปรุงระบบวันอาทิตย์นี้ (15 มี.ค.) 5 ชม. ทำธุรกรรมไม่ได้ ยกเว้นอย่างเดียว

 
          ธนาคารกสิกรไทย ปิดปรับปรุงระบบวันที่ 15 มีนาคม 2569 หรือวันอาทิตย์นี้ เวลา 5 ชั่วโมง ทำอะไรไม่ได้บ้าง มีอย่างเดียวที่ทำธุรกรรมได้


kbank
ภาพจาก TK Kurikawa / Shutterstock.com

          วันที่ 13 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก KBank Live ได้แจ้งว่า ในวันที่ 15 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 01.00-06.00 น. ทางธนาคารกสิกรไทยจะปิดให้บริการการทำธุรกรรมชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรบ้าง ดังนี้

          - ไม่สามารถฝาก ถอน โอน เติมเงิน และชำระบิลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของธนาคารกสิกรไทยในทุกช่องทาง

          - ไม่สามารถรับโอนเงินจากทุกธนาคารในทุกช่องทาง

          - ไม่สามารถสแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการในทุกช่องทาง

          - ไม่สามารถเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือบัตรเงินด่วน Xpress Cash

          อย่างไรก็ตามบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยสามารถใช้งานได้ปกติ

kbank
ภาพจาก เฟซบุ๊ก KBank Live


