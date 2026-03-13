อ.อ๊อด เล่าเบื้องหลัง เจ้าของเรือไทยถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุซ ระดับมหาเศรษฐีแต่สุดติดดิน

อ.อ๊อด เปิดเบื้องหลังครอบครัวเจ้าของเรือไทยที่ถูกยิงในช่องแคบฮอร์มุซ เผยเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของอาณาจักรธุรกิจระดับโลก แต่ใช้ชีวิตเรียบง่ายเกินคาด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ’ เป็ก
จากกรณีเรือ มยุรี นารี (MAYUREE NAREE) เรือบรรทุกสินค้าเทกองสัญชาติไทย ถูกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ยิงขณะแล่นผ่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดยฝ่ายอิหร่านอ้างว่าเรือลำดังกล่าวเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนและยังคงเดินเรือต่อไป เบื้องต้นพบว่าบริษัทเจ้าของเรือคือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจเดินเรือขนส่งสินค้าเทกองรายสำคัญของไทย
วันที่ 12 มีนาคม 2569 รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อ.อ๊อด นักวิชาการชื่อดัง เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวเจ้าของเรือดังกล่าว ซึ่งเป็นตระกูลมหาเศรษฐีที่มีเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมหาชน รวมถึงธุรกิจจำหน่ายเครื่องบินเจ็ท แต่แม้เจ้าของจะเป็นนักธุรกิจระดับใหญ่ กลับวางตัวเรียบง่าย ใช้ชีวิตสมถะ และเป็นครอบครัวที่มีความเป็นกันเองอย่างมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Weerachai Phutdhawong
ทั้งนี้ อ.อ๊อด ยังระบุว่า เป็นครอบครัวที่น่ารักและใจดี มีธุรกิจจำนวนมาก ทั้งธุรกิจจำหน่ายเครื่องบินเจ็ท มีโรงงานหลายแห่ง และมีบริษัทในเครือที่เป็นบริษัทมหาชนอีกหลายบริษัท แต่ยังคงวางตัวสมถะ ขับรถ Toyota ธรรมดา พร้อมยอมรับว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่เคยมีโอกาสร่วมงานกับครอบครัวนี้ในช่วงหนึ่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ’ เป็ก