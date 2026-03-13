HILIGHT
อ.อ๊อด เล่าเบื้องหลัง เจ้าของเรือไทยถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุซ ระดับมหาเศรษฐีแต่สุดติดดิน

 
            อ.อ๊อด เปิดเบื้องหลังครอบครัวเจ้าของเรือไทยที่ถูกยิงในช่องแคบฮอร์มุซ เผยเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของอาณาจักรธุรกิจระดับโลก แต่ใช้ชีวิตเรียบง่ายเกินคาด

เรือไทยถูกยิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ’ เป็ก

           จากกรณีเรือ มยุรี นารี (MAYUREE NAREE) เรือบรรทุกสินค้าเทกองสัญชาติไทย ถูกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ยิงขณะแล่นผ่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดยฝ่ายอิหร่านอ้างว่าเรือลำดังกล่าวเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนและยังคงเดินเรือต่อไป เบื้องต้นพบว่าบริษัทเจ้าของเรือคือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจเดินเรือขนส่งสินค้าเทกองรายสำคัญของไทย

           วันที่ 12 มีนาคม 2569 รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อ.อ๊อด นักวิชาการชื่อดัง เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวเจ้าของเรือดังกล่าว ซึ่งเป็นตระกูลมหาเศรษฐีที่มีเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมหาชน รวมถึงธุรกิจจำหน่ายเครื่องบินเจ็ท แต่แม้เจ้าของจะเป็นนักธุรกิจระดับใหญ่ กลับวางตัวเรียบง่าย ใช้ชีวิตสมถะ และเป็นครอบครัวที่มีความเป็นกันเองอย่างมาก

เรือไทยถูกยิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Weerachai Phutdhawong

           โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ครอบครัวเจ้าของเรือที่ถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุซ ประเทศอิหร่าน ครอบครัวนี้อาจารย์อ๊อดเคยทำงานด้วย โดยเป็นที่ปรึกษาในโครงการกัญชาเพื่อการแพทย์ ถือเป็นมหาเศรษฐี มีบ้านที่กรุงเทพฯ ใหญ่โตหรูหรา เป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจเครือ GP Group รุ่นลูกพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย แต่คุณพ่อคุณแม่ใช้ภาษาอังกฤษ และในการทำงานก็ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด

           ทั้งนี้ อ.อ๊อด ยังระบุว่า เป็นครอบครัวที่น่ารักและใจดี มีธุรกิจจำนวนมาก ทั้งธุรกิจจำหน่ายเครื่องบินเจ็ท มีโรงงานหลายแห่ง และมีบริษัทในเครือที่เป็นบริษัทมหาชนอีกหลายบริษัท แต่ยังคงวางตัวสมถะ ขับรถ Toyota ธรรมดา พร้อมยอมรับว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่เคยมีโอกาสร่วมงานกับครอบครัวนี้ในช่วงหนึ่ง

เรือไทยถูกยิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ’ เป็ก

