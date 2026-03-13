HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ว่าที่เจ้าสาวเลือกดอกไม้แต่งงานในฝัน สุดช็อกเพิ่งรู้มีพิษร้ายถึงชีวิต เกือบได้วางยาแขก

 
            ประสบการณ์ช็อก ว่าที่เจ้าสาวเจอดอกไม้สวย เลือกเป็นดอกไม้แต่งงานในฝัน เพิ่งรู้มีพิษร้ายแรงถึงชีวิต เกือบได้วางยาแขกในงานแต่งงาน 

เลือกดอกไม้แต่งงานผิด หวิดทำแขกดับ
ภาพจาก TikTok @madisonmcglinn

             วันที่ 12 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวน่าตกตะลึงจากว่าที่เจ้าสาวรายหนึ่งในออสเตรเลีย หลังจากเมื่อไม่นานมานี้เธอได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อเธอตั้งใจเลือกดอกไม้สำหรับงานแต่งงานของเธอให้มีความแตกต่างเป็นพิเศษจากคนอื่น ๆ ก่อนที่เพิ่งจะมารู้ในภายหลังว่ามันคือ "ดอกไม้พิษ" ที่สามารถทำให้แขกในงานแต่งงานได้รับอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้ 

             เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา เมดิสัน แมกลินน์ หญิงสาววัย 26 ปี ได้โพสต์คลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวผ่านทาง TikTok โดยเผยว่า เธอกำลังจะแต่งงานในเร็ว ๆ นี้ วันหนึ่งขณะที่กำลังเดินเล่นอยู่ในซิดนีย์ เธอได้บังเอิญไปเจอดอกไม้ที่ดูงดงามอย่างน่าแปลกตา เป็นรูปทรงแตรห้อยระย้า เธอรู้สึกชื่นชอบมากเพราะมันดูเหมือน  "ดอกไม้ในฝัน" สำหรับงานแต่งงานของเธอ โคลอี้ โดเวน เพื่อนและว่าที่เพื่อนเจ้าสาวของเธอจึงอาสาปีนไปเก็บมาให้ 

เลือกดอกไม้แต่งงานผิด หวิดทำแขกดับ
ภาพจาก TikTok @madisonmcglinn

             เมดิสันอัปโหลดคลิปวิดีโออวดดอกไม้สำหรับงานแต่งงานของเธออย่างตื่นเต้น แต่หลังจากนั้นไม่นาน คลิปวิดีโอของเธอก็ได้รับความสนใจจนกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่วันมีผู้เข้าชมมากกว่า 8.9 ล้านครั้ง และเข้าไปกดถูกใจมากถึง 1.4 ล้านครั้ง แต่มีหลายคนได้เข้าไปเตือนเธอว่า "ดอกไม้นั้นอันตราย เป็นพืชมีพิษ" ซึ่งทำให้เธอตกใจมาก และเขียนข้อความว่า "เศร้ามาก ฉันไม่สามารถใช้ดอกไม้นี้ในงานแต่งงาน" 

             ต่อมา ว่าที่เจ้าสาวได้ให้สัมภาษณ์กับรายงานของ People เผยว่า เธอเพิ่งรู้ความจริงจากคอมเมนต์ของชาวเน็ต และรอยยิ้มของเธอก็หายไปในทันที ต่อมาเธอได้ไปค้นหาข้อมูลดูจนทำให้พบว่า พืชชนิดนั้นมีชื่อว่า Brugmansia หรือที่รู้จักกันว่า แตรนางฟ้า (Angel's Trumpet) ดอกมีขนาดใหญ่เป็นรูปทรงแตรห้อย มีกลิ่นหอมแรงในเวลากลางคืน แต่มีพิษร้ายแรงและออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท 

เลือกดอกไม้แต่งงานผิด หวิดทำแขกดับ
ภาพจาก TikTok @madisonmcglinn

             เว็บไซต์ข้อมูลสุขภาพ Healthline ระบุว่า พืชชนิดนี้มีพิษร้ายแรงทุกส่วน ทั้งดอก ใบ เมล็ด และราก มีส่วนประกอบของสาร เช่น อะโทรพีน สโคโพลามีน และไฮโอไซอะมีน ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ หากพิษเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก สามารถทำให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น คลื่นไส้ เกิดภาพหลอน มองเห็นไม่ชัด หัวใจเต้นเร็ว เป็นอัมพาต และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ จากการศึกษาในปี 2557 โดยหอสมุดแพทย์ศาสตร์แห่งชาติสหรัฐฯ (NLM) พบว่า พิษของดอกไม้ชนิดนี้ประมาณ 10 ดอก สามารถทำให้เสียชีวิตได้ 

             เมดิสันได้อัปเดตเรื่องราวของเธอด้วยความตกใจ และกล่าวติดตลกว่า "ฉันเกือบวางยาพิษคู่หมั้น เพื่อนสนิท และแขกในงานแต่งงานทุกคน" และเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็น "เหตุการณ์เฉียดตาย" ส่วนเธอและเพื่อนของเธอนั้นโชคดีที่แค่สัมผัสดอกไม้ภายนอก และหลังจากผ่านไป 4 วันพวกเธอก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติใด ๆ อย่างไรก็ดี เธอยังคงรู้สึกเสียดาย เพราะเธอชอบรูปทรงของดอกแตรนางฟ้ามาก หลังจากนี้เธอคิดว่าคงจะใช้ดอกลิลลี่ตะวันออก

             สุดท้ายเมดิสันได้ฝากเรื่องราวของเธอเป็นอุทาหรณ์ กล่าวกล่าวเตือนคนอื่น ๆ ว่า "อย่าเด็ดพืชที่เห็นว่าสวยงามอยู่ภายนอก เพราะมันอาจจะซ่อนพิษอันตรายอย่างคาดไม่ถึง" 

เลือกดอกไม้แต่งงานผิด หวิดทำแขกดับ
ภาพจาก TikTok @madisonmcglinn

เลือกดอกไม้แต่งงานผิด หวิดทำแขกดับ
ภาพจาก TikTok @madisonmcglinn


ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, People





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ว่าที่เจ้าสาวเลือกดอกไม้แต่งงานในฝัน สุดช็อกเพิ่งรู้มีพิษร้ายถึงชีวิต เกือบได้วางยาแขก อัปเดตล่าสุด 13 มีนาคม 2569 เวลา 10:02:50 2,558 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ กุญแจซอล
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย