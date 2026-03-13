ว่าที่เจ้าสาวเลือกดอกไม้แต่งงานในฝัน สุดช็อกเพิ่งรู้มีพิษร้ายถึงชีวิต เกือบได้วางยาแขก

ประสบการณ์ช็อก ว่าที่เจ้าสาวเจอดอกไม้สวย เลือกเป็นดอกไม้แต่งงานในฝัน เพิ่งรู้มีพิษร้ายแรงถึงชีวิต เกือบได้วางยาแขกในงานแต่งงาน
ภาพจาก TikTok @madisonmcglinn
วันที่ 12 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวน่าตกตะลึงจากว่าที่เจ้าสาวรายหนึ่งในออสเตรเลีย หลังจากเมื่อไม่นานมานี้เธอได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อเธอตั้งใจเลือกดอกไม้สำหรับงานแต่งงานของเธอให้มีความแตกต่างเป็นพิเศษจากคนอื่น ๆ ก่อนที่เพิ่งจะมารู้ในภายหลังว่ามันคือ "ดอกไม้พิษ" ที่สามารถทำให้แขกในงานแต่งงานได้รับอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา เมดิสัน แมกลินน์ หญิงสาววัย 26 ปี ได้โพสต์คลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวผ่านทาง TikTok โดยเผยว่า เธอกำลังจะแต่งงานในเร็ว ๆ นี้ วันหนึ่งขณะที่กำลังเดินเล่นอยู่ในซิดนีย์ เธอได้บังเอิญไปเจอดอกไม้ที่ดูงดงามอย่างน่าแปลกตา เป็นรูปทรงแตรห้อยระย้า เธอรู้สึกชื่นชอบมากเพราะมันดูเหมือน "ดอกไม้ในฝัน" สำหรับงานแต่งงานของเธอ โคลอี้ โดเวน เพื่อนและว่าที่เพื่อนเจ้าสาวของเธอจึงอาสาปีนไปเก็บมาให้
เมดิสันอัปโหลดคลิปวิดีโออวดดอกไม้สำหรับงานแต่งงานของเธออย่างตื่นเต้น แต่หลังจากนั้นไม่นาน คลิปวิดีโอของเธอก็ได้รับความสนใจจนกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่วันมีผู้เข้าชมมากกว่า 8.9 ล้านครั้ง และเข้าไปกดถูกใจมากถึง 1.4 ล้านครั้ง แต่มีหลายคนได้เข้าไปเตือนเธอว่า "ดอกไม้นั้นอันตราย เป็นพืชมีพิษ" ซึ่งทำให้เธอตกใจมาก และเขียนข้อความว่า "เศร้ามาก ฉันไม่สามารถใช้ดอกไม้นี้ในงานแต่งงาน"
ต่อมา ว่าที่เจ้าสาวได้ให้สัมภาษณ์กับรายงานของ People เผยว่า เธอเพิ่งรู้ความจริงจากคอมเมนต์ของชาวเน็ต และรอยยิ้มของเธอก็หายไปในทันที ต่อมาเธอได้ไปค้นหาข้อมูลดูจนทำให้พบว่า พืชชนิดนั้นมีชื่อว่า Brugmansia หรือที่รู้จักกันว่า แตรนางฟ้า (Angel's Trumpet) ดอกมีขนาดใหญ่เป็นรูปทรงแตรห้อย มีกลิ่นหอมแรงในเวลากลางคืน แต่มีพิษร้ายแรงและออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
เมดิสันได้อัปเดตเรื่องราวของเธอด้วยความตกใจ และกล่าวติดตลกว่า "ฉันเกือบวางยาพิษคู่หมั้น เพื่อนสนิท และแขกในงานแต่งงานทุกคน" และเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็น "เหตุการณ์เฉียดตาย" ส่วนเธอและเพื่อนของเธอนั้นโชคดีที่แค่สัมผัสดอกไม้ภายนอก และหลังจากผ่านไป 4 วันพวกเธอก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติใด ๆ อย่างไรก็ดี เธอยังคงรู้สึกเสียดาย เพราะเธอชอบรูปทรงของดอกแตรนางฟ้ามาก หลังจากนี้เธอคิดว่าคงจะใช้ดอกลิลลี่ตะวันออก
สุดท้ายเมดิสันได้ฝากเรื่องราวของเธอเป็นอุทาหรณ์ กล่าวกล่าวเตือนคนอื่น ๆ ว่า "อย่าเด็ดพืชที่เห็นว่าสวยงามอยู่ภายนอก เพราะมันอาจจะซ่อนพิษอันตรายอย่างคาดไม่ถึง"
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, People