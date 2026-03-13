MUJI ปิดให้บริการก่อนเวลาหลายสาขา (13 มี.ค. 69) ทั้งที่ห้างยังเปิดอยู่ เผยเพราะอะไร

MUJI Thailand ปิดให้บริการหลายสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเร็วกว่าปกติในวันที่ 13 มี.ค. 69 ยกเว้นบางสาขาที่ยังปิดตามเวลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก MUJI Thailand
ประกาศดังกล่าวระบุว่า เรียน ลูกค้ามูจิทุกท่าน ร้านมูจิสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขอแจ้งปิดให้บริการก่อนเวลาปกติ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 โดยจะปิดให้บริการเวลา 20.00 น.
สาเหตุของการปิดร้านเร็วกว่าปกติครั้งนี้ ทางบริษัทระบุว่าเกิดจาก การจัดงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งต้องให้พนักงานหลายสาขาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องปรับเวลาให้บริการของร้านในวันดังกล่าว
- MUJI เซ็นทรัล ชิดลม
- MUJI เซ็นทรัล บางนา
- MUJI เซ็นทรัล พระราม 3
- MUJI เซ็นทรัล ศาลายา
ทั้งนี้ ทาง MUJI Thailand ได้กล่าวขออภัยลูกค้าที่อาจได้รับความไม่สะดวก พร้อมขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนแบรนด์มาโดยตลอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก MUJI Thailand
อย่างไรก็ตาม การปิดร้านก่อนเวลาในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกสาขา โดยมีบางสาขาที่ยังคงเปิดให้บริการตามเวลาปกติ ได้แก่
