เข้าห้องน้ำโรงพยาบาล เจอคนทำฉี่เลอะฝารองนั่ง แต่ทำเอาคนคิดไกลไปกว่านั้นมาก

เข้าห้องน้ำโรงพยาบาล เจอคนทำฉี่เลอะฝารองนั่ง เห็นแล้วคิดไปไกลกว่านั้นมาก น่าห่วงจริง ๆ ว่าป่วยเป็นโรคอะไร ดูจุดเกิดเหตุแล้วรู้ทันที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natthaporn เตชะสา
วันที่ 13 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Natthaporn เตชะสา มีการเล่าประสบการณ์เข้าห้องน้ำ แต่กลับเจอคนใช้งานก่อนหน้าทำฉี่เลอะโถส้วม สกปรก ต้องมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน เจอคนแบบนี้น่าตำหนิมาก
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้คนหลุดโฟกัสคือ มดตอมฉี่ที่เลอะ เห็นแบบนี้แล้วคิดดีไม่ได้ คนใช้งานมีโอกาสเป็นเบาหวานสูงแน่ แต่ถ้าดูห้องน้ำจุดเกิดเหตุ ก็ไม่น่าแปลกใจอะไร เพราะอยู่ที่ตึกอายุรกรรม แสดงว่าต้องอยู่ในโรงพยาบาลอย่างแน่นอน