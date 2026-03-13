HILIGHT
เข้าห้องน้ำโรงพยาบาล เจอคนทำฉี่เลอะฝารองนั่ง แต่ทำเอาคนคิดไกลไปกว่านั้นมาก

 
          เข้าห้องน้ำโรงพยาบาล เจอคนทำฉี่เลอะฝารองนั่ง เห็นแล้วคิดไปไกลกว่านั้นมาก น่าห่วงจริง ๆ ว่าป่วยเป็นโรคอะไร ดูจุดเกิดเหตุแล้วรู้ทันที

ฉี่เลอะฝารองนั่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natthaporn เตชะสา

          วันที่ 13 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Natthaporn เตชะสา มีการเล่าประสบการณ์เข้าห้องน้ำ แต่กลับเจอคนใช้งานก่อนหน้าทำฉี่เลอะโถส้วม สกปรก ต้องมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน เจอคนแบบนี้น่าตำหนิมาก

          อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้คนหลุดโฟกัสคือ มดตอมฉี่ที่เลอะ เห็นแบบนี้แล้วคิดดีไม่ได้ คนใช้งานมีโอกาสเป็นเบาหวานสูงแน่ แต่ถ้าดูห้องน้ำจุดเกิดเหตุ ก็ไม่น่าแปลกใจอะไร เพราะอยู่ที่ตึกอายุรกรรม แสดงว่าต้องอยู่ในโรงพยาบาลอย่างแน่นอน

ฉี่เลอะฝารองนั่ง

          ชาวเน็ตเห็นแล้วก็แนะนำว่า คนใช้งานควรตรวจเบาหวาน แต่ห้องน้ำในโรงพยาบาลเชื้อโรคเยอะจริง ถ้าไม่จำเป็น ไม่ควรนั่งโดยเด็ดขาด

ฉี่เลอะฝารองนั่ง


