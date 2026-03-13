HILIGHT
ร้านบุฟเฟต์ดัง เปิดกล้องแฉพฤติกรรมลูกค้า ทำแสบจน พนง. จำได้ ล่าสุดสั่งแบนห้ามเข้า

          ร้านบุฟเฟต์ชื่อดังแฉพฤติกรรมลูกค้าแอบห่อซาชิมิซุกกระเป๋ากลับบ้าน พบเคยทำมาแล้วจนพนักงานจำหน้าได้ ล่าสุดสั่งแบนงดให้บริการถาวร

แฉลูกค้าแสบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Masaru Shabu & Sushi Buffet

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Masaru Shabu & Sushi Buffet ร้านชาบูและซูชิบุฟเฟต์ชื่อดัง โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดของลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรมหยิบซาชิมิที่สั่งมาใส่กระดาษทิชชู แล้วนำใส่กระเป๋าเพื่อนำกลับบ้าน ซึ่งจากภาพในคลิปพบว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นถึง 2 ครั้ง

แฉลูกค้าแสบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Masaru Shabu & Sushi Buffet

          ทางร้านระบุว่า พฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อเงื่อนไขของการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า อาหารสามารถรับประทานได้ภายในร้านเท่านั้น และไม่สามารถนำกลับบ้านได้ เนื่องจากระบบบุฟเฟต์ถูกออกแบบให้ลูกค้าทานได้เต็มที่ในร้านในราคาที่คุ้มค่า หากมีการนำอาหารกลับ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของร้าน รวมถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าคนอื่นที่ปฏิบัติตามกติกา

แฉลูกค้าแสบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Masaru Shabu & Sushi Buffet

          ทางร้านยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ในครั้งก่อนยังไม่มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดชัดเจน จนกระทั่งพนักงานจำหน้าลูกค้ารายดังกล่าวได้ และเริ่มสังเกตพฤติกรรม เมื่อกลับมาใช้บริการอีกครั้งจึงตรวจสอบจากกล้อง และพบว่าลูกค้าทำพฤติกรรมเดิมจริง

แฉลูกค้าแสบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Masaru Shabu & Sushi Buffet

          หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางร้านระบุว่า พนักงานที่สาขาสามารถจำลูกค้ารายนี้ได้แล้ว และในอนาคต ทางร้านจะงดให้บริการลูกค้ารายดังกล่าว 

แฉลูกค้าแสบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Masaru Shabu & Sushi Buffet

          หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลาย บางส่วนมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวดูเหมือนตั้งใจนำอาหารกลับบ้านตั้งแต่แรก ถ้าทำซ้ำคือเจตนาชัดเจน ขณะที่บางคนก็แซวว่าพลาดแล้ว เพราะร้านนี้กล้องชัดมาก  

แฉลูกค้าแสบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Masaru Shabu & Sushi Buffet


