ร้านกุ้งแช่น้ำปลา เผยเคล็ดลับทำไมไม่เก็บหางกุ้งไว้ มุมที่คาดไม่ถึง จนมีคนดู 1 ล้านวิว

ร้านกุ้งแช่น้ำปลา เผยเคล็ดลับทำไมไม่เก็บหางกุ้งไว้ จนมีคนดู 1 ล้านวิว ไม่ได้เกี่ยวกับขี้กุ้งที่กลางหลัง
ภาพจาก TikTok @sasiphatzkungchae
วันที่ 13 มีนาคม 2569 TikTok @sasiphatzkungchae เป็นร้านขายกุ้งแช่น้ำปลา มีการเปิดเผยเบื้องหลังของธุรกิจทางร้าน ที่เป็นความรู้ใหม่ว่า ทำไมร้านถึงไม่เก็บหางกุ้งเอาไว้เวลาทำอาหาร จนมีคนดู 1 ล้านครั้ง
ภาพจาก TikTok @sasiphatzkungchae
สาเหตุที่ไม่ไว้หางกุ้ง เพราะปลายหางจะมีทวารกุ้งอยู่ เอาออกแล้วทำให้กุ้งดูคลีน น่าทานขึ้น ยิ่งเป็นเมนูดิบแบบนี้ยิ่งต้องเน้น แต่การที่ไม่เอาออกก็ไม่ใช่เรื่องผิด และจุดนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับขี้กุ้งที่อยู่กลางหลัง แต่บางคนก็ชอบเหมือนกัน เพราะรู้สึกอร่อย
ภาพจาก TikTok @sasiphatzkungchae