Forbes จัดอันดับมหาเศรษฐีโลก ปี 2026 - 22 เจ้าสัวไทย ติดโผ ทักษิณอยู่ที่เท่าไร

นิตยสาร Forbes จัดอันดับมหาเศรษฐีโลก ปี 2026 โดยมหาเศรษฐีไทย ติดโผ 22 คน มีทรัพย์สินรวมกันกว่า 1 แสนล้านเหรียญ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 นิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) เผยรายงานการจัดอันดับมหาเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดในโลก ประจำปี 2026 ซึ่งในปีนี้มีจำนวนมหาเศรษฐีสูงถึง 3,428 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 400 ราย รวมมูลค่าทรัพย์สินมหาศาลกว่า 20.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 640 ล้านล้านบาท)
โดยอันดับ 1 ในปีนี้ คือ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) วัย 54 ปี มหาเศรษฐีนักธุรกิจและเจ้าพ่อเทคโนโลยี ซีอีโอของ Tesla และ SpaceX ยังคงครองตำแหน่งบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 8.39 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 26 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วเป็นเท่าตัว แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึก
สำหรับประเทศไทย มีมหาเศษฐี 22 ราย ที่ติดอันดับมหาเศรษฐีโลก ในปีนี้ ลดลงมาจากปีที่แล้ว ซึ่งมีจำนวน 25 ราย โดยทั้งหมดมีทรัพย์สินรวมกันกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ (ราว 3.2 ล้านล้านบาท)
1. ธนินท์ เจียรวนนท์ - อันดับ 135
ทรัพย์สิน 1.99 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 6.4 แสนล้านบาท) จากธุรกิจหลากหลายประเภท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนินท์ เจียรวนนท์
2. สารัชถ์ รัตนาวะดี - อันดับ 157
ทรัพย์สิน 1.81 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 6.3 แสนล้านบาท) จากธุรกิจพลังงาน
ภาพจาก บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
3. เจริญ สิริวัฒนภักดี และครอบครัว - อันดับ 251
ทรัพย์สิน 1.22 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 3.9 แสนล้านบาท) จากธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และอสังหาริมทรัพย์
ภาพจาก บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
4. สุเมธ เจียรวนนท์ - อันดับ 528
ทรัพย์สิน 7.3 พันล้านดอลลาร์ (ราว 2.35 แสนล้านบาท) จากธุรกิจหลากหลายประเภท
ภาพจาก Charoen Pokphand Group
5. จรัญ เจียรวนนท์ - อันดับ 542
ทรัพย์สิน 7.2 พันล้านดอลลาร์ (ราว 2.31 แสนล้านบาท) จากธุรกิจหลากหลายประเภท
ภาพจาก Charoen Pokphand Group
6. สมอุไร จารุพนิช - อันดับ 908
ทรัพย์สิน 4.7 พันล้านดอลลาร์ (ราว 1.5 แสนล้านบาท) จากธุรกิจหลากหลายประเภท
7. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ - อันดับ 1,108
ทรัพย์สิน 3.9 พันล้านดอลลาร์ (ราว 1.2 แสนล้านบาท) จากธุรกิจโรงพยาบาล และสายการบิน
8. เสถียร เสถียรธรรมะ - อันดับ 1,325
ทรัพย์สิน 3.2 พันล้านดอลลาร์ (ราว 1 แสนล้านบาท) จากธุรกิจเครื่องดื่ม
9. มนัส เจียรวนนท์ - อันดับ 1,755
ทรัพย์สิน 2.4 พันล้านดอลลาร์ (ราว 7.7 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจหลากหลายประเภท
10. พงษ์เทพ เจียรวนนท์ - อันดับ 1,755
ทรัพย์สิน 2.4 พันล้านดอลลาร์ (ราว 7.7 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจหลากหลายประเภท
11. ประทีป เจียรวนนท์ - อันดับ 1,755
ทรัพย์สิน 2.4 พันล้านดอลลาร์ (ราว 7.7 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์
12. สมศรี ล่ำซำ - อันดับ 1,755
ทรัพย์สิน 2.4 พันล้านดอลลาร์ (ราว 7.7 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจหลากหลายประเภท
13. วิชัย ทองแตง - อันดับ 1,913
ทรัพย์สิน 2.2 พันล้านดอลลาร์ (ราว 7 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจดูแลสุขภาพ และการลงทุน
14. สุรินทร์ อุภัทกุล - อันดับ 2,481
ทรัพย์สิน 1.6 พันล้านดอลลาร์ (ราว 5.1 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจโทรคมนาคม ลอตเตอรี่ และประกันภัย
15. ทักษิณ ชินวัตร - อันดับ 2,481
ทรัพย์สิน 1.6 พันล้านดอลลาร์ (ราว 5.1 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจการลงทุน
16. ฮาราลด์ ลิงค์ - อันดับ 2,481
ทรัพย์สิน 1.6 พันล้านดอลลาร์ (ราว 5.1 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจหลากหลายประเภท
17. วิลเลียม ไฮเน็ค - อันดับ 2,600
ทรัพย์สิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ (ราว 4.8 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจโรงแรม
18. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ - อันดับ 3,017
ทรัพย์สิน 1.2 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.8 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง
19. วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ - อันดับ 3,017
ทรัพย์สิน 1.2 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.8 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจอาหาร
20. นิติ โอสถานุเคราะห์ - อันดับ 3,185
ทรัพย์สิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.5 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง และการลงทุน
21. ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ - อันดับ 3,185
ทรัพย์สิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.5 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจสีทาอาคาร
22. ประยุทธ มหากิจศิริ - อันดับ 3,185
ทรัพย์สิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.5 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจกาแฟและธุรกิจขนส่งทางเรือ
ขอบคุณข้อมูลจาก Forbes