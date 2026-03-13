HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

Forbes จัดอันดับมหาเศรษฐีโลก ปี 2026 - 22 เจ้าสัวไทย ติดโผ ทักษิณอยู่ที่เท่าไร

 
            นิตยสาร Forbes จัดอันดับมหาเศรษฐีโลก ปี 2026 โดยมหาเศรษฐีไทย ติดโผ 22 คน มีทรัพย์สินรวมกันกว่า 1 แสนล้านเหรียญ  

22 มหาเศษฐีไทย รวยติดอันดับโลกปี 2026

            เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 นิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) เผยรายงานการจัดอันดับมหาเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดในโลก ประจำปี 2026 ซึ่งในปีนี้มีจำนวนมหาเศรษฐีสูงถึง 3,428 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 400 ราย รวมมูลค่าทรัพย์สินมหาศาลกว่า 20.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 640 ล้านล้านบาท) 

            โดยอันดับ 1 ในปีนี้ คือ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) วัย 54 ปี มหาเศรษฐีนักธุรกิจและเจ้าพ่อเทคโนโลยี ซีอีโอของ Tesla และ SpaceX ยังคงครองตำแหน่งบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 8.39 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 26 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วเป็นเท่าตัว แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึก 

            สำหรับประเทศไทย มีมหาเศษฐี 22 ราย ที่ติดอันดับมหาเศรษฐีโลก ในปีนี้ ลดลงมาจากปีที่แล้ว ซึ่งมีจำนวน 25 ราย โดยทั้งหมดมีทรัพย์สินรวมกันกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ (ราว 3.2 ล้านล้านบาท) 

22 มหาเศษฐีไทย รวยติดอันดับโลกปี 2026   

1. ธนินท์ เจียรวนนท์ - อันดับ 135 

           ทรัพย์สิน 1.99 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 6.4 แสนล้านบาท) จากธุรกิจหลากหลายประเภท 

22 มหาเศษฐีไทย รวยติดอันดับโลกปี 2026
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนินท์ เจียรวนนท์

2. สารัชถ์ รัตนาวะดี - อันดับ 157 

           ทรัพย์สิน 1.81 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 6.3 แสนล้านบาท) จากธุรกิจพลังงาน​

22 มหาเศษฐีไทย รวยติดอันดับโลกปี 2026
ภาพจาก บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 

3. เจริญ สิริวัฒนภักดี และครอบครัว - อันดับ 251 

           ทรัพย์สิน 1.22 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 3.9 แสนล้านบาท) จากธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และอสังหาริมทรัพย์

22 มหาเศษฐีไทย รวยติดอันดับโลกปี 2026
ภาพจาก บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

4. สุเมธ เจียรวนนท์ - อันดับ 528  

           ทรัพย์สิน 7.3 พันล้านดอลลาร์ (ราว 2.35 แสนล้านบาท) จากธุรกิจหลากหลายประเภท ​

22 มหาเศษฐีไทย รวยติดอันดับโลกปี 2026
ภาพจาก Charoen Pokphand Group

5. จรัญ เจียรวนนท์ - อันดับ 542 

           ทรัพย์สิน 7.2 พันล้านดอลลาร์ (ราว 2.31 แสนล้านบาท) จากธุรกิจหลากหลายประเภท ​

22 มหาเศษฐีไทย รวยติดอันดับโลกปี 2026
ภาพจาก Charoen Pokphand Group

6. สมอุไร จารุพนิช - อันดับ 908  

           ทรัพย์สิน 4.7 พันล้านดอลลาร์ (ราว 1.5 แสนล้านบาท) จากธุรกิจหลากหลายประเภท ​

7. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ​​ - อันดับ 1,108  

           ทรัพย์สิน 3.9 พันล้านดอลลาร์ (ราว 1.2 แสนล้านบาท) จากธุรกิจโรงพยาบาล และสายการบิน

8. เสถียร เสถียรธรรมะ ​- อันดับ 1,325  

           ทรัพย์สิน 3.2 พันล้านดอลลาร์ (ราว 1 แสนล้านบาท) จากธุรกิจเครื่องดื่ม

9. มนัส เจียรวนนท์ - อันดับ 1,755  

           ทรัพย์สิน 2.4 พันล้านดอลลาร์ (ราว 7.7 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจหลากหลายประเภท ​

10. พงษ์เทพ เจียรวนนท์ - อันดับ 1,755  

           ทรัพย์สิน 2.4 พันล้านดอลลาร์ (ราว 7.7 หมื่นล้านบาท)  จากธุรกิจหลากหลายประเภท 

11. ประทีป เจียรวนนท์ - อันดับ 1,755   

           ทรัพย์สิน 2.4 พันล้านดอลลาร์ (ราว 7.7 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์

12. สมศรี ล่ำซำ - อันดับ 1,755   

           ทรัพย์สิน 2.4 พันล้านดอลลาร์ (ราว 7.7 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจหลากหลายประเภท ​

13.  วิชัย ทองแตง - อันดับ 1,913

           ทรัพย์สิน 2.2 พันล้านดอลลาร์ (ราว 7 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจดูแลสุขภาพ และการลงทุน

14. สุรินทร์ อุภัทกุล - อันดับ 2,481

           ทรัพย์สิน 1.6 พันล้านดอลลาร์ (ราว 5.1 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจโทรคมนาคม ลอตเตอรี่ และประกันภัย

15. ทักษิณ ชินวัตร - อันดับ 2,481

           ทรัพย์สิน 1.6 พันล้านดอลลาร์ (ราว 5.1 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจการลงทุน

16. ฮาราลด์ ลิงค์ - อันดับ 2,481

           ทรัพย์สิน 1.6 พันล้านดอลลาร์ (ราว 5.1 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจหลากหลายประเภท 

17. วิลเลียม ไฮเน็ค - อันดับ 2,600

           ทรัพย์สิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ (ราว 4.8 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจโรงแรม

18. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ - อันดับ 3,017

           ทรัพย์สิน 1.2 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.8 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง

19. วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ - อันดับ 3,017 

           ทรัพย์สิน 1.2 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.8 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจอาหาร

20. นิติ โอสถานุเคราะห์ - อันดับ 3,185 

           ทรัพย์สิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.5 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง และการลงทุน

21. ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ - อันดับ 3,185 

           ทรัพย์สิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.5 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจสีทาอาคาร

22. ประยุทธ มหากิจศิริ - อันดับ 3,185 

           ทรัพย์สิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.5 หมื่นล้านบาท) จากธุรกิจกาแฟและธุรกิจขนส่งทางเรือ


ขอบคุณข้อมูลจาก Forbes

 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
Forbes จัดอันดับมหาเศรษฐีโลก ปี 2026 - 22 เจ้าสัวไทย ติดโผ ทักษิณอยู่ที่เท่าไร อัปเดตล่าสุด 13 มีนาคม 2569 เวลา 14:02:48
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ กุญแจซอล
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย