หนุ่มซื้อผลไม้อบแห้งมา กัดไปเจออะไรสีขาว ๆ คนช่วยเฉลย คือน้ำตาล หรือ ขึ้นรา !?

หนุ่มโพสต์ถาม กินลูกพลับอบแห้งไปครึ่งลูกแต่ดันเจอจุดขาวเกลื่อนผิว กลัวเป็นเชื้อรา ชาวเน็ตแห่ช่วยวิเคราะห์ว่าคืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ace Darlene
วันที่ 12 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ถามในกลุ่ม "พวกเราคือผู้บริโภค" ปรึกษาเรื่องกลุ้มใจ หลังจากซื้อลูกพลับอบแห้งมากิน แต่ระหว่างที่กินไปแล้วประมาณครึ่งลูก กลับสังเกตเห็น จุดสีขาวจำนวนมากเกาะอยู่บนผิวผลไม้ จึงเกิดความกังวลว่าอาจเป็นเชื้อราหรือไม่ พร้อมระบุว่า "ใช่เชื้อราไหมครับ เจอในลูกพลับอบแห้ง กินไปครึ่งหนึ่งแล้วครับ"
จากภาพจะเห็นลูกพลับอบแห้งสีส้มเข้มออกน้ำตาล เนื้อด้านในยังดูชุ่มและเหนียวตามลักษณะผลไม้อบแห้ง ขณะที่บริเวณผิวด้านนอกมี จุดสีขาวลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ คล้ายผงหรือเกล็ด กระจายอยู่หลายจุด บางส่วนรวมตัวกันเป็นปื้น ทำให้หลายคนที่เห็นภาพเกิดความสงสัยว่าเป็นน้ำตาลหรือเชื้อรากันแน่
อย่างไรก็ตาม บางความเห็นก็แนะนำให้สังเกตลักษณะเพิ่มเติม หากเป็น น้ำตาลตกผลึกจะเป็นผงแห้ง ไม่มีเส้นใย และไม่มีกลิ่นผิดปกติ แต่หากเป็นเชื้อรามักมีลักษณะเป็นปุยหรือเส้นใยฟู และอาจมีกลิ่นอับ ดังนั้นก่อนรับประทานควรตรวจสอบให้แน่ชัดเพื่อความปลอดภัย