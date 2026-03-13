HILIGHT
เศร้า… พบซาก วาฬบรูด้า ยาว 10 เมตร ใกล้ปากแม่น้ำท่าจีน เร่งหาสาเหตุลอยตาย

 
           พบซาก วาฬบรูด้า ยาว 10 เมตร ลอยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสมุทรสาคร เร่งนำซากเข้าฝั่งเพื่อตรวจสอบและชันสูตรหาสาเหตุการตาย

สลด ซากวาฬบรูด้า ลอยตาย
ภาพจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

            วันที่ 12 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ออกปฏิบัติภารกิจสำรวจติดตามประชากรสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ก่อนพบซาก วาฬบรูด้า ลอยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นสัตว์ทะเลหายากที่มีการพบอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

            จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า วาฬบรูด้า ตัวดังกล่าวเป็นเพศเมีย อยู่ในวัยรุ่น มีความยาวลำตัวประมาณ 10 เมตร โดย วาฬบรูด้า เป็นวาฬกลุ่มซี่กรองที่พบได้ในอ่าวไทยตอนบน และจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ทะเลหายากที่มีความสำคัญต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล

สลด ซากวาฬบรูด้า ลอยตาย
ภาพจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สลด ซากวาฬบรูด้า ลอยตาย
ภาพจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

            ภายหลังการตรวจพบซาก วาฬบรูด้า เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายซาก วาฬบรูด้า กลับเข้าสู่ฝั่ง การเคลื่อนย้ายซากวาฬในครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กทะเลชายฝั่งเข้าช่วยสนับสนุนภารกิจ ก่อนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนดำเนินการชันสูตร

            ทั้งนี้ การตรวจสอบและชันสูตรซาก วาฬบรูด้า ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการศึกษาสาเหตุการตายของสัตว์ทะเลหายาก เนื่องจากข้อมูลจากซาก วาฬบรูด้า จะช่วยให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ หรือสภาพแวดล้อมทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในระยะยาว และคุ้มครองประชากร วาฬบรูด้า และสัตว์ทะเลหายากชนิดอื่น ๆ รวมถึงรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลไทยในอนาคต

สลด ซากวาฬบรูด้า ลอยตาย
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

สลด ซากวาฬบรูด้า ลอยตาย
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

สลด ซากวาฬบรูด้า ลอยตาย
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

สลด ซากวาฬบรูด้า ลอยตาย
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

สลด ซากวาฬบรูด้า ลอยตาย
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร



ขอบคุณข้อมูลจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร


