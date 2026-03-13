เศร้า… พบซาก วาฬบรูด้า ยาว 10 เมตร ใกล้ปากแม่น้ำท่าจีน เร่งหาสาเหตุลอยตาย

พบซาก วาฬบรูด้า ยาว 10 เมตร ลอยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสมุทรสาคร เร่งนำซากเข้าฝั่งเพื่อตรวจสอบและชันสูตรหาสาเหตุการตาย
ภาพจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ 12 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ออกปฏิบัติภารกิจสำรวจติดตามประชากรสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ก่อนพบซาก วาฬบรูด้า ลอยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นสัตว์ทะเลหายากที่มีการพบอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า วาฬบรูด้า ตัวดังกล่าวเป็นเพศเมีย อยู่ในวัยรุ่น มีความยาวลำตัวประมาณ 10 เมตร โดย วาฬบรูด้า เป็นวาฬกลุ่มซี่กรองที่พบได้ในอ่าวไทยตอนบน และจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ทะเลหายากที่มีความสำคัญต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล
ภาพจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ภาพจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทั้งนี้ การตรวจสอบและชันสูตรซาก วาฬบรูด้า ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการศึกษาสาเหตุการตายของสัตว์ทะเลหายาก เนื่องจากข้อมูลจากซาก วาฬบรูด้า จะช่วยให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ หรือสภาพแวดล้อมทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในระยะยาว และคุ้มครองประชากร วาฬบรูด้า และสัตว์ทะเลหายากชนิดอื่น ๆ รวมถึงรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลไทยในอนาคต
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร