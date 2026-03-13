HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ถามวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ช่วงนี้รายได้ดีไหม พอฟังคำตอบแล้วก้มดู รู้ทันทีทำไมเงินไม่พอ

          นั่งซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ ถามรายได้ดีไหม พอฟังคำตอบแล้วก้มดูด้านหลัง รู้ทันที ทำไมตังค์ไม่พอใช้ ตอนนี้ได้เข้าไปเตือนแล้ว

รายได้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ภาพจาก TikTok @prae.praepaen

          วันที่ 13 มีนาคม 2569 TikTok @prae.praepaen มีการเล่าเรื่องราวการนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แต่กลับพบความผิดปกติที่ด้านหลังคนขับรถ จึงถามว่า รายได้ดีไหม ซึ่งทางคขับรถก็ยอมรับว่า มีลูกค้าขึ้นทั้งวัน แต่ไม่รู้ทำไมตังค์ไม่พอใช้

รายได้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ภาพจาก TikTok @prae.praepaen

          เจอคำตอบแบบนี้เข้าไป คนถามรู้เลย ปัญหาความเสี่ยงอยู่ตรงไหน เพราะคนขับรถเอากระเป๋าตังค์สะพายที่เอวไว้ทางด้านหลัง ฝั่งผู้โดยสาร สามารถล้วงเอาเงินในกระเป๋าได้สบาย ๆ ซึ่งเธอก็เตือนคนขับรถเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วว่าให้ระวังตัวด้วย

รายได้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ภาพจาก TikTok @prae.praepaen

          เรื่องดังกล่าว มีคนดูกว่า 1 ล้านครั้ง บางคนก็แซวเช่นกันว่า อยากนั่งวินคันนี้ ไม่ทราบว่าอยู่ที่เขตไหน จะได้เรียก


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ถามวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ช่วงนี้รายได้ดีไหม พอฟังคำตอบแล้วก้มดู รู้ทันทีทำไมเงินไม่พอ อัปเดตล่าสุด 13 มีนาคม 2569 เวลา 17:11:55
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ กุญแจซอล
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย