ถามวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ช่วงนี้รายได้ดีไหม พอฟังคำตอบแล้วก้มดู รู้ทันทีทำไมเงินไม่พอ

นั่งซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ ถามรายได้ดีไหม พอฟังคำตอบแล้วก้มดูด้านหลัง รู้ทันที ทำไมตังค์ไม่พอใช้ ตอนนี้ได้เข้าไปเตือนแล้ว
ภาพจาก TikTok @prae.praepaen
วันที่ 13 มีนาคม 2569 TikTok @prae.praepaen มีการเล่าเรื่องราวการนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แต่กลับพบความผิดปกติที่ด้านหลังคนขับรถ จึงถามว่า รายได้ดีไหม ซึ่งทางคขับรถก็ยอมรับว่า มีลูกค้าขึ้นทั้งวัน แต่ไม่รู้ทำไมตังค์ไม่พอใช้
เจอคำตอบแบบนี้เข้าไป คนถามรู้เลย ปัญหาความเสี่ยงอยู่ตรงไหน เพราะคนขับรถเอากระเป๋าตังค์สะพายที่เอวไว้ทางด้านหลัง ฝั่งผู้โดยสาร สามารถล้วงเอาเงินในกระเป๋าได้สบาย ๆ ซึ่งเธอก็เตือนคนขับรถเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วว่าให้ระวังตัวด้วย
เรื่องดังกล่าว มีคนดูกว่า 1 ล้านครั้ง บางคนก็แซวเช่นกันว่า อยากนั่งวินคันนี้ ไม่ทราบว่าอยู่ที่เขตไหน จะได้เรียก