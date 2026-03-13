ภาพขนลุก ! ข้าวกล่องมีผม ยาวสยองถึง 15 ซม. เผยต้นเหตุสุดสะพรึง เกือบจำไม่ได้

เผยภาพน่าขนลุก ข้าวกล่องมีผมงอก ยาวถึง 15 ซม. เผยต้นเหตุสุดสะพรึง เมื่อพนักงานลืมตั้งไว้ก่อนวันหยุดยาว สภาพสุดหลอนจนเกือบจำไม่ได้
ภาพจาก Weibo
วันที่ 12 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Sin Chew เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้มีภาพถ่ายน่าขนลุกถูกแชร์บนโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นข้าวกล่องมีขนยาวสีดำงอกยาวขึ้นมาเรียงเส้น ลักษณะดูเหมือนกับเส้นผมตั้งขึ้น ซึ่งมีความยาวมากถึง 15 เซนติเมตร สร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็น และชวนให้รู้สึกสะพรึงไปตาม ๆ กัน
รายงานเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำนักงานแห่งหนึ่งในมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของประเทศจีน ก่อนช่วงเทศกาลหยุดยาวเมื่อช่วงตรุษจีน ที่ผ่านมา พนักงานหนุ่มรายหนึ่งได้ลืมข้าวหน้าเนื้อตั้งทิ้งไว้ที่โต๊ะทำงาน ซึ่งตั้งใจจะนำกลับไปให้สุนัขที่บ้าน ก่อนที่เขาจะเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดในเมืองเฉาหู มณฑลอานฮุย และเขาก็ลืมเรื่องข้าวกล่องนั้นไปอย่างสิ้นเชิง
จนกระทั่งผ่านไป 2 สัปดาห์ เขาได้กลับมาทำงานอีกครั้ง ปรากฏว่าเมื่อไปถึงที่โต๊ะทำงาน เขากลับได้เจอกับฉากสุดสยดสยองอย่างที่ไม่คาดคิด กล่องข้าวหน้าเนื้อของเขามีขนยาวสีดำงอกขึ้นมาเรียงเส้นเป็นจำนวนมาก ลักษณะคล้ายกับผมที่ชี้ตั้งบนศีรษะมนุษย์ โดยมีความยาวถึง 15 เซนติเมตร
เขารู้สึกตกใจและหวาดกลัวมากในตอนแรก เพราะเขาจำไม่ได้ว่า "สิ่งประหลาดนี้" มันคืออะไร จินตนาการไปว่าเป็นสัตว์ประหลาดลี้ลับ หรือสิ่งมีชีวิตแปลก ๆ ที่แอบเข้ามาอาศัยอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขา ก่อนที่จะนึกขึ้นได้ว่าแท้จริงแล้วมันคือข้าวหน้าเนื้อที่เขาเผลอตั้งทิ้งไว้เอง
ภาพจาก Weibo
ชาวเน็ตบางส่วนแสดงความคิดเห็นจากกล่าวว่า "มันน่ากลัวมาก เหมือนตัวประหลาดอะไรสักอย่าง"
"เห็นแล้วหลอน เหมือนว่ามันมีพลังฝึกฝนตัวเอง จนทำให้มีผมงอกขึ้นมาได้"
"ขนลุกจริง ๆ ฉันคิดว่ามันคือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลก"
"สยอง ! 15 เซนติเมตร ถ้าทิ้งไว้นานกว่านั้น ไม่อยากจะจินตนาการว่าจะเป็นยังไง"
ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew