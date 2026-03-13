HILIGHT
ภาพขนลุก ! ข้าวกล่องมีผม ยาวสยองถึง 15 ซม. เผยต้นเหตุสุดสะพรึง เกือบจำไม่ได้

 
           เผยภาพน่าขนลุก ข้าวกล่องมีผมงอก ยาวถึง 15 ซม. เผยต้นเหตุสุดสะพรึง เมื่อพนักงานลืมตั้งไว้ก่อนวันหยุดยาว สภาพสุดหลอนจนเกือบจำไม่ได้ 

ข้าวกล่อง
ภาพจาก Weibo  

           วันที่ 12 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Sin Chew เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้มีภาพถ่ายน่าขนลุกถูกแชร์บนโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นข้าวกล่องมีขนยาวสีดำงอกยาวขึ้นมาเรียงเส้น ลักษณะดูเหมือนกับเส้นผมตั้งขึ้น ซึ่งมีความยาวมากถึง 15 เซนติเมตร สร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็น และชวนให้รู้สึกสะพรึงไปตาม ๆ กัน 

           รายงานเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำนักงานแห่งหนึ่งในมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของประเทศจีน ก่อนช่วงเทศกาลหยุดยาวเมื่อช่วงตรุษจีน ที่ผ่านมา พนักงานหนุ่มรายหนึ่งได้ลืมข้าวหน้าเนื้อตั้งทิ้งไว้ที่โต๊ะทำงาน ซึ่งตั้งใจจะนำกลับไปให้สุนัขที่บ้าน ก่อนที่เขาจะเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดในเมืองเฉาหู มณฑลอานฮุย และเขาก็ลืมเรื่องข้าวกล่องนั้นไปอย่างสิ้นเชิง 

           จนกระทั่งผ่านไป  2 สัปดาห์ เขาได้กลับมาทำงานอีกครั้ง ปรากฏว่าเมื่อไปถึงที่โต๊ะทำงาน เขากลับได้เจอกับฉากสุดสยดสยองอย่างที่ไม่คาดคิด กล่องข้าวหน้าเนื้อของเขามีขนยาวสีดำงอกขึ้นมาเรียงเส้นเป็นจำนวนมาก ลักษณะคล้ายกับผมที่ชี้ตั้งบนศีรษะมนุษย์ โดยมีความยาวถึง 15 เซนติเมตร 

           เขารู้สึกตกใจและหวาดกลัวมากในตอนแรก เพราะเขาจำไม่ได้ว่า "สิ่งประหลาดนี้" มันคืออะไร จินตนาการไปว่าเป็นสัตว์ประหลาดลี้ลับ หรือสิ่งมีชีวิตแปลก ๆ ที่แอบเข้ามาอาศัยอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขา ก่อนที่จะนึกขึ้นได้ว่าแท้จริงแล้วมันคือข้าวหน้าเนื้อที่เขาเผลอตั้งทิ้งไว้เอง  

ข้าวกล่อง
ภาพจาก Weibo  

           หลังจากภาพถ่ายนี้ถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกออนไลน์ ก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว หลายคนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกขนลุก โดยเฉพาะเส้นขนที่งอกยาวขึ้นมาถึง 15 เซนติเมตร ในขณะเดียวกันก็มีผู้รู้เข้าไปให้คำอธิบายว่า "เส้นขนสีดำ" เหล่านั้น แท้จริงแล้วคือ กลุ่มเชื้อราที่เจริญเติบโต เนื่องจากข้าวเนื้อมีสารอาหารและความชื้นสูง และในสภาพแวดล้อมที่อุ่น ชื้น และมีการระบายอากาศไม่ดี จึงง่ายต่อการกลายเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงของเชื้อรา 

           ชาวเน็ตบางส่วนแสดงความคิดเห็นจากกล่าวว่า "มันน่ากลัวมาก เหมือนตัวประหลาดอะไรสักอย่าง"

           "เห็นแล้วหลอน เหมือนว่ามันมีพลังฝึกฝนตัวเอง จนทำให้มีผมงอกขึ้นมาได้" 

           "ขนลุกจริง ๆ ฉันคิดว่ามันคือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลก" 

           "สยอง ! 15 เซนติเมตร ถ้าทิ้งไว้นานกว่านั้น ไม่อยากจะจินตนาการว่าจะเป็นยังไง" 



ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew 


