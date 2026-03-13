ยายจีนอายุ 102 ปี ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมา 50 ปี ยังแข็งแรงร่าเริง จนได้ฉายา "เฒ่าทารก" เผยเคล็ดลับชีวิตยืนยาว ทำเป็นประจำทุกวัน
ภาพจาก Weibo
การมีชีวิตยืนยาวไม่ใช่แค่การมีอายุเพิ่มขึ้นตามจำนวนปี แต่ยังหมายถึงการมีสุขภาพที่ดี มั่นคงแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถช่วยเหลือตัวเอง ไม่มีโรคร้าย และได้ทำตามสิ่งที่ปรารถนาไปจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต การมีชีวิตที่ยืนยาวนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาหรือปัจจัยทางพันธุกรรม แต่ยังมีผลมาจากพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิต
วันที่ 13 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวน่าประทับใจของคุณยายชาวจีนรายหนึ่ง ซึ่งแม้จะมีอายุมากถึง 102 ปี แต่ยังมีสุขภาพแข็งแรง และมีสติปัญญาดี ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมาเป็นเวลานานถึง 50 ปี โดยคุณยายมีเคล็ดลับการใช้ชีวิตที่ทำให้อายุยืนยาว รวมไปถึงทัศนคติที่น่าทึ่ง ซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนจำนวนมาก
คุณยายคนนี้มีชื่อว่า จิน เป่าหลิง อาศัยในพื้นที่ชนบทเมืองไท่โจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน คุณยายจินเป็นที่รักของชาวบ้านในหมู่บ้าน ด้วยความที่คุณยายมีบุคลิกร่าเริงและสดใส มีอารมณ์ดี และยังคล่องแคล่ว แถมสายตายังคงคมชัด สามารถรับเย็บซ่อมถุงเท้า และซ่อมพื้นรองเท้าได้ พวกเขาจึงตั้งฉายาให้ว่า "เฒ่าทารก"
ภาพจาก Weibo
เคล็ดลับการนอน
ลูกชายของคุณยายจินเผยว่า คุณแม่จะตื่นนอนประมาณ 9 โมงเช้า หลังจากล้างหน้า ก็จะออกไปเพลิดเพลินกับแสงแดดในสวน ระหว่างวันเธอจะมีเวลางีบหลับ และเข้านอนเวลา 1 ทุ่ม โดยใน 1 วัน เธอสามารถนอนหลับได้ถึง 15 ชั่วโมง
ภาพจาก Weibo
วิถีการกิน
คุณยายจินใส่ใจเรื่องอาหารการกินของเธออยู่เสมอ โดยอาหารมื้อเช้าจะประกอบไปด้วยเกี๊ยว ซาลาเปา หรือเกี๊ยวซ่า ส่วนมื้อกลางวันและเย็นมักจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวหรือข้าว เนื้อสัตว์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะขาหมู ซึ่งเธอกินทุกวันประมาณ 2-3 ชิ้นต่อมื้อ โดยเชื่อว่าขาหมูมีคอลลาเจนสูง จึงมีประโยชน์ต่อร่างกาย
คุณยายกินส้มวันละ 3 ลูก และไข่วันละ 2 ฟอง เธอชอบกินของว่าง เช่น ชา เค้ก และขนมปังที่ทำมาจากน้ำตาลทรายแดง และพุทราแดง นอกจากนี้ คุณยายจินยังดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน บ้านของเธอเต็มไปด้วยเหล้าข้าวที่แช่ด้วยพุทราแดง ลำไย ลิ้นจี่ และเบอร์รี่ต่าง ๆ
ทัศนะคติที่สำคัญ
อีกปัจจัยที่ทำให้คุณยายจินมีสุขภาพที่ดีคือ ทัศนคติที่เปิดกว้างและการมองโลกในแง่ดี ลูกชาย ลูกสะใภ้ และหลานสาวของเธอมักมาเยี่ยมเยียนเธอเป็นประจำ โดยลูกชายของเธอเผยว่า แม่จะให้ความสำคัญกับความปรองดองในครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใด ความปรารถนาสูงสุดของแม่คือ การที่ครอบครัวจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมีความสุข
"แม่ไม่เคยทะเลาะกับใคร และมักลืมเรื่องทุกข์ใจไปทันทีที่มันเกิดขึ้น" ลูกชายของเธอ กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post