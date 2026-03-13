เมียใจเด็ด จ้างคนสืบผัวตำรวจวันละหมื่น ก่อนจับคาห้องชู้ พีคเมียน้อยยอมจ่ายค่าเช่าสามี

เมียหลวงใจเด็ดยอมควักเงินจ้างนักสืบวันละหมื่นตามจับพิรุธผัวตำรวจ สุดท้ายเจอคาตา ซ้ำอีกฝ่ายยอมจ่ายค่าเช่าผัวเดือนละ 1.5 หมื่น
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 13 มีนาคม 2569 คุณกวาง ภรรยาหลวง เปิดใจผ่านรายการโหนกระแส เล่าว่า เธอกับสามีคบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ก่อนตัดสินใจแต่งงานตั้งแต่อายุเพียง 21 ปี ปัจจุบันทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาแล้วกว่า 10 ปี มีลูกด้วยกัน 1 คน อายุ 8 ขวบ โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องมือที่สามหรือชู้มาก่อน
เธอระบุว่า ชีวิตคู่ของทั้งสองอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ก้าวก่ายเรื่องโทรศัพท์หรือชีวิตส่วนตัว จนกระทั่งช่วงเดือนมิถุนายน 2568 เริ่มสังเกตว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใช้หลายบัญชีเข้ามาติดตามและส่องสตอรี่ชีวิตของเธอในโซเชียล ซึ่งในเวลานั้นยังไม่ได้คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องชู้
พฤติกรรมสามีเปลี่ยน ก่อนความจริงเรื่องชู้เริ่มเปิดเผย
ช่วงปลายปี 2568 สามีเริ่มกลับบ้านดึกและมีท่าทีเปลี่ยนไป เมื่อสอบถามก็มักอ้างว่าไปทำธุระหรือทำงาน อีกทั้งยังพูดถึงปัญหาการเงินและภาระครอบครัว จนทำให้ภรรยาเริ่มสงสัยว่าอาจมีเรื่องชู้เข้ามาเกี่ยวข้อง
คืนหนึ่งสามีกลับบ้านดึกถึงช่วงตี 1 และไม่รับโทรศัพท์หลายสาย ก่อนจะพูดกับภรรยาในลักษณะคล้ายต้องการถอนตัวจากชีวิตครอบครัว โดยบอกว่าให้บ้าน รถ และหนี้สินทั้งหมดกับครอบครัว ส่วนตัวเองจะขอออกไปใช้ชีวิตเอง ทำให้เธอเริ่มเชื่อว่ามีเรื่องชู้ซ่อนอยู่เบื้องหลัง
ภาพจาก โหนกระแส
ด้วยความสงสัย ภรรยาจึงตัดสินใจจ้างนักสืบเอกชนเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมสามี โดยยอมจ่ายค่าจ้างวันละ 10,000 บาท แม้นักสืบจะเตือนว่าการติดตามอาจใช้เวลาหลายวัน แต่เพียงวันเดียว นักสืบรายงานว่าสามีเดินทางไปยังที่พักแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง เมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าว เธอจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบทันที แต่ไปไม่ทัน เพราะฝ่ายชายออกจากที่พักก่อน
เมื่อเผชิญหน้ากัน หญิงคนดังกล่าวยอมรับว่าทราบดีว่าฝ่ายชายมีครอบครัวแล้ว แต่เมื่อภรรยาพูดถึงภาระหนี้สินของครอบครัวและถามว่าพร้อมรับผิดชอบหรือไม่ หญิงชู้กลับปฏิเสธ และบอกให้สามีภรรยาไปจัดการปัญหากันเอง
ภาพจาก โหนกระแส
หลังรับรู้ว่าสามีไม่ได้ตัดความสัมพันธ์กับชู้ ภรรยาจึงยื่นข้อเสนอว่า หากทั้งสองต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน สามารถทำได้ แต่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้เธอและลูกเดือนละ 30,000 บาท เงื่อนไขดังกล่าวเปรียบเหมือน ค่าเช่าสามีรายเดือน โดยให้ฝ่ายชู้จ่าย 15,000 บาท และให้สามีจ่ายอีก 15,000 บาท แต่เธอจะไม่ยอมหย่า
รายงานระบุว่า หญิงชู้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว และตอบว่าไม่ติดเรื่องเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายสามีกลับไม่ยอมรับข้อเสนอนี้
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
คดีฟ้องชู้และประเด็นวินัยตำรวจ
หลังเกิดเหตุ ภรรยาได้ดำเนินการฟ้องชู้ตามกฎหมาย ขณะเดียวกันยังมีประเด็นเรื่องการร้องเรียนทางวินัยต่อสามีที่เป็นตำรวจ
อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับบัญชาได้เข้ามาไกล่เกลี่ย โดยขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายได้ แต่ไม่อยากให้ร้องเรียนวินัย เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำประกันเงินกู้ของฝ่ายชาย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
จากกรณีโลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจกับคลิป เมียหลวงบุกตามสามีที่เป็นตำรวจถึงห้องของเมียน้อย จนเกิดวิวาทะ โต้เถียงกันอย่างดุเดือด จนผัวตำรวจต้องเข้ามาห้ามระงับเหตุ โดยหญิงคู่กรณียังถามกลับเมียหลวงด้วยประโยคพีคว่า "ดูไม่ออกเหรอคะว่าเขารักกัน"
วันที่ 13 มีนาคม 2569 คุณกวาง ภรรยาหลวง เปิดใจผ่านรายการโหนกระแส เล่าว่า เธอกับสามีคบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ก่อนตัดสินใจแต่งงานตั้งแต่อายุเพียง 21 ปี ปัจจุบันทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาแล้วกว่า 10 ปี มีลูกด้วยกัน 1 คน อายุ 8 ขวบ โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องมือที่สามหรือชู้มาก่อน
เธอระบุว่า ชีวิตคู่ของทั้งสองอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ก้าวก่ายเรื่องโทรศัพท์หรือชีวิตส่วนตัว จนกระทั่งช่วงเดือนมิถุนายน 2568 เริ่มสังเกตว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใช้หลายบัญชีเข้ามาติดตามและส่องสตอรี่ชีวิตของเธอในโซเชียล ซึ่งในเวลานั้นยังไม่ได้คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องชู้
พฤติกรรมสามีเปลี่ยน ก่อนความจริงเรื่องชู้เริ่มเปิดเผย
ช่วงปลายปี 2568 สามีเริ่มกลับบ้านดึกและมีท่าทีเปลี่ยนไป เมื่อสอบถามก็มักอ้างว่าไปทำธุระหรือทำงาน อีกทั้งยังพูดถึงปัญหาการเงินและภาระครอบครัว จนทำให้ภรรยาเริ่มสงสัยว่าอาจมีเรื่องชู้เข้ามาเกี่ยวข้อง
คืนหนึ่งสามีกลับบ้านดึกถึงช่วงตี 1 และไม่รับโทรศัพท์หลายสาย ก่อนจะพูดกับภรรยาในลักษณะคล้ายต้องการถอนตัวจากชีวิตครอบครัว โดยบอกว่าให้บ้าน รถ และหนี้สินทั้งหมดกับครอบครัว ส่วนตัวเองจะขอออกไปใช้ชีวิตเอง ทำให้เธอเริ่มเชื่อว่ามีเรื่องชู้ซ่อนอยู่เบื้องหลัง
ภาพจาก โหนกระแส
ตัดสินใจจ้างนักสืบวันละหมื่น เพื่อตามหาความจริงเรื่องชู้
ด้วยความสงสัย ภรรยาจึงตัดสินใจจ้างนักสืบเอกชนเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมสามี โดยยอมจ่ายค่าจ้างวันละ 10,000 บาท แม้นักสืบจะเตือนว่าการติดตามอาจใช้เวลาหลายวัน แต่เพียงวันเดียว นักสืบรายงานว่าสามีเดินทางไปยังที่พักแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง เมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าว เธอจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบทันที แต่ไปไม่ทัน เพราะฝ่ายชายออกจากที่พักก่อน
เผชิญหน้าหญิงชู้ครั้งแรก
หลังจากนั้นภรรยาได้โทรศัพท์หาสามีและยื่นคำขาดให้กลับมาพูดคุย หรือไม่ก็จะขึ้นไปเคลียร์ด้วยตัวเอง สุดท้ายสามียอมกลับมาและบอกให้ภรรยาไปพูดคุยกับหญิงชู้ด้วยตัวเอง โดยอ้างว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมเลิกและถึงขั้นขู่จะทำร้ายตัวเอง
เมื่อเผชิญหน้ากัน หญิงคนดังกล่าวยอมรับว่าทราบดีว่าฝ่ายชายมีครอบครัวแล้ว แต่เมื่อภรรยาพูดถึงภาระหนี้สินของครอบครัวและถามว่าพร้อมรับผิดชอบหรือไม่ หญิงชู้กลับปฏิเสธ และบอกให้สามีภรรยาไปจัดการปัญหากันเอง
ภาพจาก โหนกระแส
ความสัมพันธ์เหมือนจะจบ แต่เรื่องชู้กลับปะทุอีกครั้ง
หลังเหตุการณ์ดังกล่าว สามีกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวตามปกติ ทำหน้าที่พ่อและดูแลลูก ภรรยายอมให้อภัยเพราะความรัก และคิดว่าเรื่องน่าจะจบลงแล้ว แต่ไม่นานนักเหตุการณ์กลับพลิกผัน เมื่อคืนหนึ่งสามีตื่นขึ้นมากลางดึกและยอมรับว่ายังลืมหญิงชู้ไม่ได้ อีกทั้งยังโทรศัพท์หาฝ่ายหญิงต่อหน้าภรรยา เพื่อถามว่ายังรอเขาอยู่หรือไม่ ทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียด
เมียหลวงเสนอ สัญญาเช่าผัว เดือนละ 30,000
หลังรับรู้ว่าสามีไม่ได้ตัดความสัมพันธ์กับชู้ ภรรยาจึงยื่นข้อเสนอว่า หากทั้งสองต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน สามารถทำได้ แต่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้เธอและลูกเดือนละ 30,000 บาท เงื่อนไขดังกล่าวเปรียบเหมือน ค่าเช่าสามีรายเดือน โดยให้ฝ่ายชู้จ่าย 15,000 บาท และให้สามีจ่ายอีก 15,000 บาท แต่เธอจะไม่ยอมหย่า
รายงานระบุว่า หญิงชู้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว และตอบว่าไม่ติดเรื่องเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายสามีกลับไม่ยอมรับข้อเสนอนี้
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
บุกจับคาห้อง พร้อมคลิปหลักฐาน
ต่อมาในคืนวันที่ 28 มกราคม 2569 ภรรยาได้รับแจ้งจากเพื่อนว่าพบรถของสามีจอดอยู่ใกล้ที่พักของชู้ เธอจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบ และสามารถเข้าไปในอาคารได้ ก่อนจะขึ้นไปยังห้องพักและพบสามีนอนอยู่กับหญิงคนดังกล่าว เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน และกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์
คดีฟ้องชู้และประเด็นวินัยตำรวจ
หลังเกิดเหตุ ภรรยาได้ดำเนินการฟ้องชู้ตามกฎหมาย ขณะเดียวกันยังมีประเด็นเรื่องการร้องเรียนทางวินัยต่อสามีที่เป็นตำรวจ
อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับบัญชาได้เข้ามาไกล่เกลี่ย โดยขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายได้ แต่ไม่อยากให้ร้องเรียนวินัย เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำประกันเงินกู้ของฝ่ายชาย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
ภาพจาก โหนกระแส
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์, โหนกระแส