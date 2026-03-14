เตือนภัย แก๊งโจรจีนบุกถึงไทย ทำแสบขโมยเงินบนเครื่องบิน กว่า 2 แสน เล่านาทีตามรวบ
           ผู้โดยสารไทย เล่านาทีรวบโจรจีนคาสนามบินสุวรรณภูมิ หลังก่อเหตุฉกเงินสดบนเครื่องบินกว่า 2 แสนบาท พบทำเป็นขบวนการ

จับโจรบนเครื่องบิน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

           วันที่ 13 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก เย็นเย็น มะยมดอง แชร์ประสบการณ์เตือนภัย หลังถูกคนร้ายชาวจีนก่อเหตุลักเงินสดกว่า 200,000 บาท บนเครื่องบินเส้นทางอุดรธานี–กรุงเทพฯ โดยผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมลุกเดินไป-มาหลายครั้งระหว่างเที่ยวบิน ก่อนจะอาศัยจังหวะเผลอเปิดกระเป๋าหยิบเงินไป นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้โดยสารต่างชาติอีกรายตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์เดียวกันด้วย
           
           โพสต์ดังกล่าว เล่าว่า เตือนภัยแก๊งจีนขโมยเงินบนเครื่องบินบุกไทยแล้ว แชร์ประสบการณ์โดนขโมยเงินบนไฟลต์ อุดรฯ-กรุงเทพฯ 2 แสนกว่าบาท
           
           เกริ่นก่อน เมื่อวานไปเข้าคลินิกสาขาอุดรฯ ผ่าเสร็จเอาเงินสดของคลินิกกลับมาด้วย ประมาณ 2 แสนนิด ๆ บินกลับ กทม. โดยเป็นไฟลต์ที่ต่างชาติและคนจีนเยอะมาก ซึ่งก็เจอแบบนี้เรื่อย ๆ เพราะบินอุดรฯ บ่อย เวลาเครื่องออก 20.45 ออกจริง 21.15 ดีเลย์ ได้ที่นั่ง 43J ตรงกลาง ผู้ก่อเหตุนั่งติดกัน 43H คือชายชาวจีนอ้วน (เสื้อดำที่วง ในภาพ) นั่งติดทางเดิน ตนนั่งถัดเข้ามาแถวกลาง และมีผู้หญิงต่างชาติอีกคนนั่งติดหน้าต่าง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เย็นเย็น มะยมดอง
           
           ขึ้นมาทุกคนก็เก็บของ กระเป๋าบนชั้นตามปกติ นี่เอาเงินไว้ในกระเป๋าถือ ซึ่งปกติจะวางไว้ใต้เท้า แต่คนนั่งข้าง ๆ เอากระเป๋ามา 2 ใบวางแน่นแล้ว เลยเอากระเป๋าขึ้นเก็บช่องเก็บเหนือที่นั่ง
           
           หลังเครื่องออกทุกอย่างก็ปกติ แต่พอไฟรัดเข็มขัดดับ คนจีนก็ลุกไปเข้าห้องน้ำ ซึ่งก็มองว่าปกติ แอร์ฯ ก็เดินเสิร์ฟขนม น้ำ ตามขั้นตอน เสร็จแล้วไฟในห้องโดยสารก็ดับลง ทุกคนบนเครื่องก็หลับบ้าง เล่นมือถือบ้าง อ่านหนังสือบ้าง แต่มีคนนึงที่ไม่ปกติคือคนจีนนี่ลุกบ่อยมาก ตลอดไฟลต์ 1 ชั่วโมง นางน่าจะลุกเข้าห้องน้ำ 3-4 รอบได้ ตอนแรกก็นึกว่านางท้องเสีย ไม่คิดอะไร
           
           กระทั่งเวลา 22.20 น. เครื่องแลนด์ที่สุวรรณภูมิ ทุกคนรีบลุกขึ้นหยิบกระเป๋า รวมถึงคนจีนคนนี้รีบลุกขึ้นหยิบกระเป๋า แต่นี่รู้สึกว่าจะดูรีบผิดปกติ เด้งตัวแรงมากจนตนเองตกใจ เลยเริ่มเอ๊ะ เลยรีบลุกตามแล้วเช็กของในกระเป๋า และใช่จ้า เป็นอย่างที่คิด เงินในกระเป๋าหายไปแล้ว เหลือแต่ถุงซิปล็อกที่ใส่เงินพร้อมกระดาษโน้ตที่บอกจำนวนเงิน ตอนนั้นยอมรับว่าตกใจ แต่ในหัวคิดอย่างเดียว คนจีนคันนี้นี่แน่ ๆ และกูต้องได้เงินคืน
           
           แต่พอหันมามองอีกที คนจีนนี่หายไปแล้ว ลงเครื่องไปเรียบร้อย เลยรีบเดิน แต่เข้าใจไหมมันเดินแถวเรียงหนึ่ง และคนข้างหน้าช้ามาก มีฝรั่งผัวเมียคู่หนึ่งเดินขวาง คนผัวเดินนำ นี่เดินตาม เมียตามหลังนี่มาอีกที นี่ก็เบียด ๆ ขอแทรก ผัวฝรั่งก็หันมาค้อนทำหน้าไม่พอใจ เลยขอโทษไปแล้วบอกว่าขอแซงนะ ชั้นรีบ แล้วรีบเดินไปหาพี่สจ๊วต บอกว่าพี่ ผมสงสัยคนจีนอ้วน ๆ ที่นั่งข้างผมขโมยเงินผมไป 2 แสนกว่าบาท พี่เขาทำหน้าตกใจและตอบกลับมาว่า รีบตามไปเลยครับ ผมทำอะไรไม่ได้ ไปแจ้งน้องกราวน์ข้างหน้านะครับ
           
           โอเค พี่เขาติดหน้างาน ตนต้องพึ่งตัวเอง รีบเดินกึ่งวิ่งออกจากเครื่องไป มองเห็นน้องแอร์กราวน์ใส่เสื้อสตาฟของสายการบินยืนหน้าเกตพอดี ใจชื้นขึ้นมาหน่อย รีบเดินไปบอกน้องด้วยประโยคเดิม น้องบอก พี่รีบตามเขาไปเลยค่ะ หนูจะวอประสานให้ และใช่จ้ะ จากนั้นกูวิ่งเลยด้วยตัวคนเดียว จังหวะนี้กูรอใครมาช่วยไม่ได้แล้ว ไม่งั้นมันหนีแน่ แล้วมองกวาดสายตาหาคนจีนนั่น เห็นมันเดินดุ่ม ๆ กึ่งวิ่ง แต่ช้าเพราะมันอ้วน มันเดินอีกฝั่ง เราเดินอีกฝั่ง มีวอล์กเวย์คั่นกลาง พอพ้นวอล์กเวย์เราเดินแซงแล้วหันไปมองหน้ามัน มันมองหน้าเรา มันดูตกใจนิดหน่อยแล้วเดินหลบ เร่งฝีเท้าเดินเร็วขึ้นเพื่อจะหนี ยิ่งมั่นใจว่าใช่มันแน่ ๆ ที่เอาไป

           นี่เลยวิ่งเข้าชาร์จดักหน้า แล้วชี้ไปที่มันว่า ยู หยุด แล้วกำข้อมือมันดึงเข้ามุมผนัง มันตกใจแล้วพูดอะไรไม่รู้ภาษาจีน แล้วรีบรูดซิปกระเป๋าหยิบเสื้อแจ็กเกตกีฬาตัวหนึ่งออกมา แล้วยื่นให้เรา แล้วทำท่าฟึดฟัดแบบกูคืนเงินมึงแล้วปล่อยกูสิ แต่ไม่จ้า นี่ยิ่งคล้องไหล่ล็อกมันแน่นกว่าเดิม มึงหนีไม่ได้หรอก อีจีนเทา
           
           เรากวาดสายตาแล้วมองไปเห็นน้อง ๆ ฝึกงานยืนกันอยู่ 5-6 คน ถัดไปประมาณ 10 เมตร เลยหันไปโบกมือและตะโกน ขโมย ๆ น้อง มันขโมยเงินพี่ น้อง ๆ เลยเดินเข้ามายืนล้อม ๆ มันไว้ อีกสักพักพี่ รปภ. ถึงตามมา
           
           พี่ รปภ. มาถามเหตุการณ์สักพักใหญ่ ๆ ทีมแอร์ สจ๊วต กัปตัน และน้องแอร์กราวน์ของไฟลต์ที่เราบินมาก็เดินมาเห็นเหตุการณ์และไถ่ถามนิดหน่อย ขอบอร์ดดิ้งพาสไปถ่ายรูปเก็บไว้ แล้วก็แยกย้ายไป
           
           ตัดกลับไปที่ 2 ผัวเมียฝรั่งที่เดินหน้าเราตอนลงเครื่อง เดินเลยเหตุการณ์ไปสักพักแล้วรีบวิ่งกลับมา เพราะเพิ่งรู้ตัวว่าเงินในกระเป๋าตัวเองก็หาย เงินไทย 2,500 บาท เงินดอลลาร์อีกเกือบ 300 ดอลลาร์ นางเดินมาบอก ไอเข้าใจแล้ว ยูรีบอะไร ขอบใจมากที่จับมันได้ เห็นไหมล่ะ ตอนแรกมองค้อนกู
           
           กลับมาที่ในเสื้อตัวนั้น ใช่จ้ะ ที่กระเป๋าข้างซ้ายมีเงินของเราอยู่ มันคงคิดว่าเอาเงินคืนให้แล้วจะจบ แต่ไม่จ้า นี่บอกพี่ รปภ. เอาเรื่องและแจ้งความครับ ปล่อยมันไปมันก็กลับมาทำแบบนี้อีก
           
           พี่ รปภ. เลยพาลงไปแจ้งความที่ สภ.สุวรรณภูมิ ตรงชั้น 1 ของสนามบิน เมื่อคืนอยู่ สน. ตั้งแต่ 23.00-03.00 น. 4 ชั่วโมงยาว ๆ จ้า ในใจตอนนั้นแบบง่วงมาก มีจังหวะแอบคิด หรือกูจะถอนแจ้งความกลับไปนอนดีวะ ทำไมนานจัง แต่อีกใจก็คิดว่าไม่ได้ มันต้องติดคุก และไม่ได้มาเหยียบแผ่นดินไทยอีก กูยอมอดนอนก็ได้ อีจีนเทา มึงเจอกู
           
           สรุป ของเราได้เงินคืนครบทุกบาทแล้ว ของฝรั่งผัวเมีย ค้นกระเป๋าไม่เจอเงินดอลลาร์ ไม่เจอเงินไทย แต่เจอเงินยูโรเป็นปึก ๆ และเงินอาหรับเยอะมาก คาดว่าขโมยมาเหมือนกัน เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าพวกนางน่าจะมาเป็นแก๊ง แล้วของฝรั่งน่าจะโดนคนอื่น ๆ ในแก๊งมันขโมย
           
           ตำรวจบอกว่าเคสแบบนี้มีเยอะมาก แต่ส่วนใหญ่จับไม่ได้ เพราะรู้ตัวอีกทีมาแจ้งความ โจรก็หนีหายไปแล้ว จับมือใครดมไม่ได้ แต่ดีที่ของเรา เราเลือกเสี่ยงและตามล่ามันด้วยตัวเอง เพราะเงินกู กูงก ล้วน ๆ ไม่งั้นถ้าทำแค่แจ้งเรื่องสายการบิน แจ้ง รปภ. แจ้งตำรวจตามขั้นตอน ก็คงจับมือใครดมไม่ได้และไม่ได้คืน โจรคนจีนถูกคุมตัวที่ สน. ดำเนินคดีต่อไป จบการรายงาน

เตือนภัย แก๊งโจรจีนบุกถึงไทย ทำแสบขโมยเงินบนเครื่องบิน กว่า 2 แสน เล่านาทีตามรวบ โพสต์เมื่อ 14 มีนาคม 2569 เวลา 11:07:40
