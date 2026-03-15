รปภ. เก็บ Apple Watch โพสต์หาเจ้าของ สุดท้ายมีตำรวจโผล่ โอดไม่อยากทำแล้วความดี
            รปภ. เก็บ Apple Watch ได้ โพสต์หาเจ้าของตี 3 รอจนบ่าย 2 สุดท้ายคนที่มาคือตำรวจ หวิดติดคุกฟรี โอดจะทำดีเพื่ออะไร ลั่นไม่อยากทำดีแล้ว สังคมเลวเพราะคนดีเริ่มท้อแท้

            เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ เมื่อ รปภ. คนหนึ่งออกมาโพสต์ระบายความในใจ เก็บ Apple Watch ได้พร้อมโพสต์หาเจ้าของ นั่งรอเจ้าของมารับคืนอยู่นาน แต่สุดท้ายคนที่โผล่มาคือตำรวจ จนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า "ผมจะทำดีไปเพื่ออะไร" และรู้สึกว่าไม่อยากทำดีแล้ว
            
            โดยโพสต์ของ รปภ. รายนี้ ระบุว่า "ยามก็คน ต่อให้ผมจนแต่ผมก็มีเกียรติมากพอ จากที่ผมโพสต์ตอนตี 3 เมื่อคืน เรื่องนาฬิกา Apple Watch ตอนนี้เจ้าของมารับคืนไปแล้ว แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเจ้าของไม่โทร. แถมเอาตำรวจมาด้วย
            
            ผมทิ้งเบอร์โทร. ไว้ รอตั้งแต่ตีสามแล้วก็นั่งถ่างตารอโทรศัพท์เจ้าของนาฬิกายันบ่าย 2

            เรื่องนี้ จึงทำให้ผมรู้ว่า... ผมจะทำดีไปเพื่ออะไร เก็บของได้โพสต์หาเจ้าของ ทิ้งเบอร์ไว้ให้ไม่โทร. แต่มีตำรวจมาบ้านซะงั้น แต่ตอนนี้คิดว่า "ไม่อยากทำดีละครับ" น่าเบื่อ ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลย
            
            จำไว้นะครับ "สังคมมันเลวเพราะคนดีเริ่มท้อแท้" ผมก็เช่นกัน ช่วยคนมาก็เยอะ เก็บของและส่งคืนประจำ แต่ไม่เคยได้ดีเลย รอบนี้คงลาขาดแล้ว ทำดีไม่ได้ดี แถมดีไม่ดีได้คิดคุกฟรีเพราะความดีที่ทำอีกด้วย"

            ทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ ตั้งคำถามกับฝั่งเจ้าของนาฬิกา แทนที่จะขอบคุณแต่กลับนำตำรวจมา เจอแบบนี้ถ้าครั้งหน้ามีคนทำของหาย แล้วไม่มีใครกล้าเก็บส่งคืนอีก สังคมจะเป็นอย่างไร พร้อมส่งกำลังใจให้ทาง รปภ. ว่าอย่าเพิ่งท้อในการทำความดี และย้ำว่าทุกอาชีพมีเกียรติด้วยกันทั้งนั้น
            
            อย่างไรก็ตาม ทาง รปภ. ได้ตอบคอมเมนต์หนึ่งว่า "อย่าหาคำขอบคุณเลยครับพี่ เจ้าของมากับพี่ตำรวจครับ พอดีพี่ตำรวจเค้ามาที่ร้านบ่อย ๆ เลยจำผมได้ และคิดว่า ผมคงไม่มีนิสัยลักขโมยแน่นอนครับ ผมยังคิดว่า ต่อจากนี้ไปถ้าเผลอเก็บได้ คงลงแม่น้ำน่านดีกว่าครับ หรือปล่อยผ่านไปเลยครับ อย่างที่บอก "สังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้ครับ""
            
            อย่างไรก็ตาม พบว่ามีบางคนแนะนำว่า หากเจอของที่เป็นอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายไม่ควรเก็บ ให้ทำเป็นมองไม่เห็นเพราะเคสแบบนี้มีปัญหามานักต่อนักแล้ว ควรเอาเวลาไปทำความดีกับเรื่องอื่น ๆ จะดีกว่า

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โพสต์เมื่อ 15 มีนาคม 2569 เวลา 09:34:30
