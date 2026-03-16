หมาแก่ วิเคราะห์ 4 เหตุผลที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำมันหมด ข้อ 3 คนคาดไม่ถึง

หมาแก่ วิเคราะห์ 4 เหตุผลที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำมันหมด โดยเฉพาะข้อ 3 ที่คนคาดกันไม่ถึง แต่ข้อ 4 คือถูกทุกข้อ
วันที่ 16 มีนาคม 2569 รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand จัดรายการโดย หมาแก่ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และ แมวสาว อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ในตอนหนึ่งมีการวิเคราะห์ 4 เหตุผลที่ทำให้น้ำมันขาดแคลน ดังนี้
1. บริษัทน้ำมันลดยอดส่ง หรือ
2. ประชาชนแห่กักตุน หรือ
3. ผู้ประกอบการเลิกซื้อจ็อบเบอร์ / หน้าคลัง หันมาแย่งซื้อน้ำมันที่หน้าปั๊มแทน หรือ
4. ถูกทุกข้อ
ทั้งนี้ หมาแก่ ดนัย มีการโฟกัสถึงข้อที่ 3 เป็นอีกสาเหตุที่หลายคนไม่ทันได้คิด พร้อมสัมภาษณ์กับประธานหอการค้า จนได้ข้อสรุปว่า ในเวลานี้ราคาที่ขายหน้าคลัง มีราคาแพงกว่าขายที่ปั๊ม ทำให้ผู้ประกอบการหันมาเติมที่ปั๊มที่มีราคาถูกกว่าแทน เนื่องจากปั๊มยังมีการตรึงราคาเอาไว้อยู่
อย่างไรก็ตาม ปตท. ระบุว่า สถานีบริการน้ำมัน คลังน้ำมัน ยังคงเปิดให้บริการตลอด 7 วัน พร้อมกับระดมรถขนส่งน้ำมันมายังปั๊มอย่างต่อเนื่อง แต่ละรอบใช้เวลา 12-24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับระยะทาง และเพิ่มรอบขนส่งแล้ว