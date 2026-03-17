ชายมีเงินเก็บ 12 ล้าน ก่อนอายุ 30 เผยชีวิต ประหยัดเกินจนนึกเสียใจ ร่างกายกระทบ

ชายมีเงินเก็บ 12 ล้าน ก่อนอายุ 30 เผยบทเรียนชีวิตที่ทำให้นึกเสียใจ ประหยัดเกินไปจนกระทบต่อสุขภาพ ซ้ำกระทบถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว
จากรายงานของเว็บไซต์ Unilad เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ไอริค ซี ซึ่งเป็นลูกหลานของพ่อแม่ที่อพยพมาอยู่แคนาดา ใช้ชีวิตมาในสภาพที่ไม่ได้มีเงินพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา ทำให้เขาเรียนรู้วิธีการใช้เงินอย่างชาญฉลาด และตัดสินใจเริ่มต้นออมเงินทันทีตั้งแต่มีรายได้จากการทำงานครั้งแรกตอนอายุ 21 ปี
โดยไอริคเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างประหยัดสุดโต่ง รวมทั้งนำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้น หุ้นและกองทุนรวม ซึ่งความอดทนและการมีวินัยของเขา ทำให้ไอริคมีเงินเก็บถึง 100,000 ดอลลาร์ (ราว 3.2 ล้านบาท) ขณะอายุ 25 ปีเท่านั้น
- ใช้หมอนใบเดิมมา 12 ปี : ไอริค ยอมรับว่า เขาเสียใจที่ใช้หมอนใบเดิมนานขนาดนั้น กระทั่งหมอนแบนเกินไป หนุนคอได้ไม่ดี จนทำให้เขามีอาการปวดหัว และเพิ่งจะหายปวดตอนที่เปลี่ยนหมอนใบใหม่
- ทู่ซี้ใช้แปรงสีฟันแบบเดิม ๆ : ไอริค เผยว่า เพราะเขาไม่ยอมเปลี่ยนไปใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า จนกระทั่งอายุ 23 ปี ทำให้เขาต้องไปอุดฟันหลายซี่
- ใช้ถุงเท้าเดิมซ้ำ ๆ ขนาดมีรูแล้วก็ไม่เปลี่ยน : การใช้ถุงเท้าคู่เดิมนาน ๆ ทำให้เขาเริ่มมีตุ่มพองจากการระคายเคือง เขารู้สึกเหมือนทำร้ายผิวหนังตัวเองอย่างต่อเนื่อง และคิดว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนถุงเท้าคู่ใหม่ให้บ่อยขึ้น
- ความสัมพันธ์กับที่บ้าน : ไอริคยอมรับว่าเขารู้สึกเหมือนละเลยพ่อแม่ไป แทนที่จะไปเยี่ยมพ่อแม่ที่แคนาดาบ่อย ๆ แต่เขาเลือกที่จะเก็บเงินแทน
สุดท้าย ไอริค สรุปว่า เขาตั้งใจที่จะปล่อยให้ตัวเองใช้เงินฟุ่มเฟือยขึ้นบ้าง ไม่ต้องเข้มงวดเรื่องเงินมากเกินไปดังเช่นที่ผ่านมา จนต้องมารู้สึกเสียใจในภายหลังอีก
เชื่อว่าหลายคนคงเคยฝันอยากมีเงินล้านก้อนแรกในชีวิตได้ก่อนอายุ 30 ปี แต่สำหรับชายหนุ่มที่ชื่อ ไอริค ซี สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงฝัน เขาสามารถเก็บเงิน 398,000 ดอลลาร์ (ราว 12 ล้านบาท) ได้ก่อนอายุ 30 ปี แต่แม้จะทำตามเป้าหมายในชีวิตได้สำเร็จ แต่กลับต้องแลกด้วยความเสียใจในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งเขาได้นำมาบอกเล่าเพื่อเป็นบทเรียนชีวิตแก่ผู้อื่น
จากรายงานของเว็บไซต์ Unilad เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ไอริค ซี ซึ่งเป็นลูกหลานของพ่อแม่ที่อพยพมาอยู่แคนาดา ใช้ชีวิตมาในสภาพที่ไม่ได้มีเงินพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา ทำให้เขาเรียนรู้วิธีการใช้เงินอย่างชาญฉลาด และตัดสินใจเริ่มต้นออมเงินทันทีตั้งแต่มีรายได้จากการทำงานครั้งแรกตอนอายุ 21 ปี
เนื่องจากเขาไม่ได้มีรายได้สูงอะไรนัก ไอริคจึงคิดว่าจำเป็นต้องลงทุนเพื่อเก็บเงินมาก ๆ และจัดสรรเงินบางส่วนไว้สำหรับอนาคต เพราะเขาตั้งเป้าที่จะเกษียณอายุก่อนกำหนด
โดยไอริคเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างประหยัดสุดโต่ง รวมทั้งนำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้น หุ้นและกองทุนรวม ซึ่งความอดทนและการมีวินัยของเขา ทำให้ไอริคมีเงินเก็บถึง 100,000 ดอลลาร์ (ราว 3.2 ล้านบาท) ขณะอายุ 25 ปีเท่านั้น
ชายหนุ่มเผยว่า ก่อนจะมีเงินเก็บจำนวนนั้น เขาใช้วิธีหักดิบโดยแบ่งเงินรายได้ขั้นต่ำ 50% ไปไว้เป็นเงินออม แม้ต่อมาจะมีการปรับเปลี่ยน เขาก็ยังรักษาวินัยทางการเงินอย่างเข้มงวด และย้ายจากแคนาดาไปอยู่อังกฤษ ซึ่งเขาสามารถทำเงินได้มากถึงปีละ 107,000 ปอนด์ (ราว 4.6 ล้านบาท) และเก็บเงินได้ประมาณปีละ 40,000 ปอนด์ (ราว 1.7 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม ไอริคในวัย 31 ปี กลับยอมรับว่าเริ่มรู้สึกเสียใจกับวิถีชีวิตสุดประหยัดที่ผ่านมา เพราะจำนวนเงินในบัญชีขณะนี้ต้องแลกมาด้วยราคาที่ต้องจ่ายทั้งทางร่างกายที่ทรุดโทรมและความสัมพันธ์ในครอบครัว
- ใช้หมอนใบเดิมมา 12 ปี : ไอริค ยอมรับว่า เขาเสียใจที่ใช้หมอนใบเดิมนานขนาดนั้น กระทั่งหมอนแบนเกินไป หนุนคอได้ไม่ดี จนทำให้เขามีอาการปวดหัว และเพิ่งจะหายปวดตอนที่เปลี่ยนหมอนใบใหม่
- ทู่ซี้ใช้แปรงสีฟันแบบเดิม ๆ : ไอริค เผยว่า เพราะเขาไม่ยอมเปลี่ยนไปใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า จนกระทั่งอายุ 23 ปี ทำให้เขาต้องไปอุดฟันหลายซี่
- ใช้ถุงเท้าเดิมซ้ำ ๆ ขนาดมีรูแล้วก็ไม่เปลี่ยน : การใช้ถุงเท้าคู่เดิมนาน ๆ ทำให้เขาเริ่มมีตุ่มพองจากการระคายเคือง เขารู้สึกเหมือนทำร้ายผิวหนังตัวเองอย่างต่อเนื่อง และคิดว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนถุงเท้าคู่ใหม่ให้บ่อยขึ้น
- ความสัมพันธ์กับที่บ้าน : ไอริคยอมรับว่าเขารู้สึกเหมือนละเลยพ่อแม่ไป แทนที่จะไปเยี่ยมพ่อแม่ที่แคนาดาบ่อย ๆ แต่เขาเลือกที่จะเก็บเงินแทน
สุดท้าย ไอริค สรุปว่า เขาตั้งใจที่จะปล่อยให้ตัวเองใช้เงินฟุ่มเฟือยขึ้นบ้าง ไม่ต้องเข้มงวดเรื่องเงินมากเกินไปดังเช่นที่ผ่านมา จนต้องมารู้สึกเสียใจในภายหลังอีก
ขอบคุณข้อมูลจาก Unilad